Verplicht meedoen! We raden weer winst per aandeel Flow Traders

We gaan gokken met Flow Traders, maar houden we het wel leuk? Er is een track record van brokken.

Lange tijd was het broker Binck. Al dagen voor de cijfers schatte iedereen hier op IEX aantallen nieuwe abonnees en transacties. Totdat iemand een keer op het forum alle cijfers tot achter de komma goed raadde. Toen nog CEO Kalo Bagijn woonde echter ook op het forum, las mee, schrok zich een hoedje...

... en toen gooide Binck zomaar op een vrijdagavond meteen de cijfers op straat

... en toen deed de broker aangifte bij de AFM van voorkennis

... en toen was er inderdaad een dikke voorkenniszaak

... en toen rolden er onvermijdelijk ook nog koppen...

Ofwel, hoe een onschuldig spelletje hier op een van de forums landelijk nieuws werd.



Raad mee in de comments

Enfin, op de een of andere manier hebben we op het Damrak altijd een fonds waarvan we met z'n allen een cijfer raden. Geen idee hoe het zo gekomen is, maar wat maakt het uit.

De laatste jaren gaat het om de winst per aandeel van Flow Traders. Iemand? Gokt u gezellig mee! De consensus is €0,37 en IEX zegt €0,22-€0,26.

Hier nog even het plaatje van het toch wel teleurstellende Flow Traders dit jaar. Het handelshuis moet het voor recordwinsten - net als andere brokers, market makers en high frequency traders - hebben van een volatiliteitsexplosie. Weliswaar is die hoog dit jaar, maar nog lang niet hoog genoeg.

U begrijpt natuurlijk dat als u in de prik blijkt morgen, u moet uitkijken voor de boevenwagen van de AFM :-)



Superdonderdag

Er is trouwens morgen meer te doen dan alleen de winst per aandeel Flow Traders. Het is Superdonderdag, de drukste cijferdag van het kwartaal. Hierna worden de agenda en het nieuws steeds dunner in aanloop naar de koersen én... begint (statistisch) de eindejaarsrally. Ontleent u hier geen rechten aan.

En als u verstandig bent, houdt u eventuele voorkennis lekker voor zichzelf.

07:00 Arcadis - Cijfers derde kwartaal

07:00 Corbion - Cijfers derde kwartaal

07:00 Flow Traders - Cijfers derde kwartaal

07:00 Intertrust - Cijfers derde kwartaal

07:00 Pharming - Cijfers derde kwartaal

07:00 Wereldhave - Cijfers derde kwartaal

08:00 Hydratec - Cijfers derde kwartaal

08:00 Shell - Cijfers derde kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers derde kwartaal

18:00 Brill - Cijfers derde kwartaal

18:00 UMG - Cijfers derde kwartaal