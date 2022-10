Twee jaar lang berenhap van Just Eat Takeaway

Exact twee jaar na top €110,65 komt Just Eat Takeaway met Q3's. Hoe stuk de koers ook is, de consensus is dat steeds nog niet.

Zes jaar en drie weken geleden ging Just Eat Takeaway voor €23 naar de beurs. Die sloot haar meteen in de armen. Gisteren was het precies twee jaar geleden dat de koers topte op €109,65. De all-time high is €110,65 van 19 oktober 2020. Toeval, aanstaande woensdag 19 oktober JET met haar Q3's.



Andere waarderingsmaatstaven

De operationele en waarderingsgeschiedenis van Just Eat Takeaway laat goed zien hoe groeiaandelen kunnen afstorten als het bedrijf niet meer (hard genoeg) groeit en er compleet andere waarderingsmaatstaven komen, als de rentes stijgen.



Niet alleen u als aandeelhouder, maar iedereen is compleet overrompeld over de aard en omvang van de afstort. Zie hoe de analisten onsensus amper is veranderd. Er zijn holdjes bijgekomen en de koersdoelen zijn drastisch bijgesteld, maar iedereen lijkt véél meer in het fonds te zien dan dat er daadwerkelijk op het bord staat.

Onze analist Peter Schutte heeft spreekwoordelijk ook maar een klein hoekje op de sigarendoos nodig, om op heel wat meer en beter dan het huidige lot van JET uit te komen.



Q3

Helaas is er geen consensus voor woensdag de Q3's, maar wel voor het hele jaar. Hier is de omzetverwachting en ja, een krimp is funest voor zo'n aandeel (in deze tijd):



Hier is nog de winstverwachting, waar getuige de update van twee weken terug JET zelf ook meer op focust. Een verschil ook in de zes jaar dat het concern beursgenoteerd is: winst is belangrijker geworden dan groei, zelfs bij groeiaandelen, door met name die rentes.