ING en ASML moet u volgens beursexperts deze maand hebben Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Beeld: iStock

Beleggingsexperts zien oktober een stuk zonniger in dan september, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Ze zetten hun kaarten vooral op ING en ASML. September zou een slechte beursmaand worden, daar waren de experts die deelnamen aan de vorige peiling van overtuigd. Die voorspelling kwam uit: de AEX-index kelderde met nog eens 6%, na de daling van 7% in augustus. Beursexperts zijn een stuk optimistischer over oktober Is de bodem nu wel zo'n beetje bereikt? Ja, denkt bijna de helft van de 70 deelnemende beursexperts; althans komende maand. 36% verwacht dat de AEX-index juist gaat dalen.



"De weg ligt vrij voor een beperkt herstel, of minstens een 'dead cat bounce'", schreef een van de beleggingprofs. "Degene die begin september falling knives heeft gepakt, heeft nu bebloede handen." De stemming voor oktober is als volgt: 47,1% is optimistisch (dat was vorige maand nog 19,7%)

17,1% is neutraal (tegen 16,4% vorige maand)

35,6% is pessimistisch (dat was maar liefst 63,9%)

Saldo: 11,4% (was -44,3%) Ook voor de komende zes maanden zien ze het zonniger in Ook voor de komende zes maanden zien de beleggingexperts het zonniger in. 37% verwacht dat de AEX-index een mooie klim gaat maken en 29% gaat uit van een daling. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 37,1% is optimistisch (dat was vorige maand slechts 13,1%)

34,3% is neutraal (tegen 41,0% vorige maand)

28,6% is pessimistisch (dat was 45,6%)

Saldo: 8,6% (was -32,8%) Particuliere beleggers zijn een stuk somberder Lees ook IEX-beleggers: aandelen vormen beste bescherming tegen inflatie Opvallend is dat particuliere beleggers veel sceptischer zijn over deze beursmaand. Het Nationaal Beleggerssentiment, gemeten door IEX, pakte vrij negatief uit. Slechts 26,3% van deelnemers aan deze enquête zei te verwachten dat de AEX-index deze maand hoger eindigt, tegen 47,1% van de beursexperts. Voor de komende zes maanden zien particuliere beleggers het juist zonniger in dan de professionals. Bijna de helft (47%) denkt dat de AEX-index zal oplopen en slechts 28,2% verwacht een daling. Aandelenkeuzes september: licht plusje Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf gebracht? Met de floppers schoten de experts raak. Vooral ArcelorMittal en Adyen deden wat ze moesten doen: fors dalen. Van de getipte aandelen wist de helft de AEX-index te verslaan. KPN was een regelrechte misser, gelet op de koersval van 12,6%. Het aandeel maakte zijn reputatie als veilige belegging niet waar. Ook DSM bleek een ongelukkige keuze Al met al hadden de toppers het iets beter gedaan dan de floppers, waardoor er per saldo een plusje van 1% overbleef. Toppers september

Rendement Floppers september Rendement Shell -3,1% ArcelorMittal -13,0% Ahold Delhaize -4,6% Philips -3,9% KPN -12,6% Adyen -15,7% DSM -7,8% Besi -5,9%

Keuzes voor oktober: ING en ASML favoriet, Philips bungelt onderaan Tot slot de keuzes voor oktober. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts goede kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan? Beleggers verwachten dat de gifbeker bij DSM wel zo'n beetje leeg is. Ook ASML zal volgens diverse experts de weg omhoog weer weten te vinden. ING is topfavoriet. Unilever en Just Eat Takeaway maken het kooplijstje compleet.



Philips en ArcelorMittal gaan nog een ronde mee in het lijstje floppers. Van Zeijl wijst erop dat Philips dit jaar al in totaal acht maanden in het rechterrijtje is gezet. Niet ten onrechte: de koers is sinds de jaarwisseling met maar liefst 51% gekelderd. Ook aan Heineken en Prosus durven veel experts hun handen neit te branden. Toppers oktober

Saldo* Floppers oktober Saldo* ING 6 Philips -7 ASML 5 ArcelorMittal -5 Unilever 4 Heineken -4 DSM 3 Prosus -4 Just Eat Takeaway 3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.