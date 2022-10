IEX-beleggers: aandelen vormen beste bescherming tegen inflatie

De respondenten in het Nationaal Beleggerssentiment op IEX.nl zijn duidelijk: aandelen (bij)kopen is de beste strategie in tijden van hoge inflatie. Bijna twee derde (62,2%) van de deelnemers kiest voor deze optie.

Daarna volgen aan inflatie gekoppelde obligaties en vastgoed, zo blijkt uit ons onderzoek voor oktober.

Sentiment lichtjes opgeklaard, maar nog steeds somber

Het sentiment ten opzichte van de aandelenmarkten in het algemeen is nog steeds erg somber. 44,8% is (zeer) negatief, dit was 48,1%.

De vooruitzichten zijn lichtjes opgeklaard. De komende maand verwacht 26,3% een stijging van de AEX (was 24,7%). Het iets positievere beeld geldt ook voor de langere termijn. Zo'n 47% voorziet een stijging van de AEX in de komende zes maanden (was 42,9%).

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, stijgt licht, maar duidt nog altijd duidelijk op een bearish sentiment. Hij gaat van 47,2 vorige maand naar 48 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor oktober is als volgt (tussen haakjes de scores voor september):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 4,9% (was 5,7%)

Optimistisch: 15,7% (was 17,6%)

Neutraal: 29,9% (was 25,5%)

Pessimistisch: 36,4% (was 33,6%)

Zeer pessimistisch: 13,1% (was 17,6%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 4,6% (was 5,3%)

Optimistisch: 19% (was 19,4%)

Neutraal: 31,6% (was 27,2%)

Pessimistisch: 35,2% (was 33,3%)

Zeer pessimistisch: 9,6% (was 14,8%)

AEX komende maand

Omhoog: 26,3% (was 24,7%)

Neutraal: 31,9% (was 25,4%)

Omlaag: 41,8% (was 49,9%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 47% (was 42,9%)

Neutraal: 24,8% (was 19,3%)

Omlaag: 28,2% (was 37,8%)

Extra vraag

Ook deze maand ging de extra vraag over inflatie. We waren benieuwd wat volgens u de beste manier is om u daar tegen te wapenen.

Wat is volgens u de beste strategie in tijden van hoge inflatie?

(Meer) aandelen kopen 62,2% Aan inflatie gekoppelde obligaties 14% Crypto 2,8% Edelmetalen, zoals goud 8,5% Vastgoed 12,5%



Een duidelijke meerderheid (62,2%) kiest voor (meer) aandelen kopen. Toch doen ook vastgoed en aan inflatie gekoppelde obligaties goed mee. In mindere mate werd voor goud gekozen en crypto (2,8%) blijkt het minst populair.

Aandelenkeuzes september

Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan afgelopen maand? Ook september was weer een beroerde beursmaand, de AEX leverde ruim 5% in. Bij de toppers was alleen ING goed gekozen, dat aandeel bleef per saldo goed liggen met een plus van een kleine 2%.

De floppers waren dan wel weer allemaal juist gekozen, vooral Adyen (-14,1%) en Unibail-Rodamco (-15,6%) waren een schot in de roos.

Toppers september Rendement Floppers september Rendement Shell -2,6% Just Eat Takeaway -1,4% ING +1,9% Philips -3,2% Aegon -7,0% Adyen -14,1% Ahold Delhaize -4,8% Unbail-Rodamco -15,6% Gemiddeld -3,1% Gemiddeld -8,6% AEX -5,1%



Favoriete aandelen oktober

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

De eerste drie namen van het topperslijstje zien er vertrouwd uit, met Shell, ASML en ING. Opvallend is dat het 'veilige' Wolters Kluwer nu ook een plekje krijgt, dat komt niet vaak voor.

Het is geen beste tijd voor vastgoedfondsen en dat zien we nu ook aan het lijstje met de minst populaire aandelen, waar Unibail-Rodamco nu bovenaan staat.

Philips is inmiddels al maandenlang een vaste waarde in de floplijst en vinden we deze keer op plek 2. Adyen is ook weer van de partij, maar Just Eat Takeaway is na lange tijd verdwenen en maakt plaats voor ArcelorMittal.

Toppers oktober Stemmen Floppers oktober Stemmen Shell +118 Unibail-Rodamco -67 ASML +54 Philips -60 ING +51 ArcelorMittal -52 Wolters Kluwer +18 Adyen -44



Deze keer deden 649 beleggers mee aan de enquête van IEX, waarvoor onze hartelijke dank!