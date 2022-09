Slotcall: AScX-aandeel steelt alwéér de show op droevig Damrak

Vandaag weer een ideale beursdag om de befaamde struisvogeltactiek toe te passen. De AEX (-1,2%) sloot op het laagste niveau dit jaar en dus zullen de meeste portefeuilles niet schitteren op dit moment.

Terwijl het Damrak er droevig bij ligt, weet Vivoryon (+9,8%) wel voor de tweede dag op rij de show te stelen. Gisteren wist het fonds zelfs ruim 25% te klimmen. Het kleine biotechbedrijf profiteert blijkbaar nog steeds van de positieve berichten omtrent alzheimermedicatie.

We laten Vivoryon echter direct weer achter ons, want we moeten het hebben over het belangrijkste cijfer dat vandaag verscheen: het Duitse inflatiecijfer. De Duitse consumentenprijzen stegen in september op jaarbasis met maar liefst 10%, een record. Dit lag dan ook ruim boven de 9,5% waarop gerekend werd en was ook flink meer dan de 7,9% van de maand ervoor. Vooral de energieprijzen waren de boosdoener. Deze stegen op jaarbasis met bijna 44%.

Tijd voor de ECB om de reddingsboei uit te gooien?

"Het verschil tussen de Italiaanse en Duitse 10-jaars rente, ook wel bekend als de BTP - Bund spread, bedroeg gisteren 261 basispunten (2,61%), het hoogste niveau sinds de corona-uitbraak in 2020", begint Hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz zijn artikel.

"Hoger dus dan de niveaus waarop de ECB een nieuw instrument - het TPI - aankondigde dat kan worden ingezet als de renteverschillen tussen Europese landen te ver zouden gaan oplopen. De vraag is dan ook: gaat de ECB dit instrument nu inzetten?" U leest er alles over in het verhaal van Mauritz.

Is het al tijd voor de ECB "To Protect Italy"? https://t.co/tizFS1Q92X #IEX — IEX.nl (@IEXnl) September 29, 2022

Succesvolle beursgang Porsche

Vandaag mocht Frankfurt Porsche (+0,1%) verwelkomen op de beurs. "Hoewel de plannen afgelopen voorjaar op het laatste moment werden gecanceld als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne, heeft VW nu wel doorgezet. En met succes: de IPO van Porsche is geslaagd en de uitgiftekoers is met €82,50 aan de absolute bovenkant van de bandbreedte van €76,50 - €82,50 uitgekomen. De totale waardering voor Porsche komt hiermee uit op €75 miljard", schrijft analist Martin Crum in zijn analyse.

De 9 grootste beleggersfouten

Vandaag verscheen de zesde aflevering van BeleggersBootcamp. Hierin ga ik samen met aandelenanalist Niels Koerts in op de negen grootste beginnersfouten op de beurs. Fouten zijn natuurlijk om van te leren, maar op de beurs is het een stuk goedkoper om te leren van die van anderen. Voorkom daarom dat u deze missers maakt, want dat kan u een hoop leergeld besparen. U luistert de podcast op Spotify, Apple Podcasts of simpelweg hieronder.

Dat brengt me bij de andere podcast van IEX: de IEX BeleggersPodcast. Deze verschijnt zoals gewoonlijk op vrijdag. Dat betekent dat u uw vragen weer kunt achterlaten voor Niels Koerts en marktcommentator Arend Jan Kamp in de reacties hieronder.

Rentes

De rentes lopen verder op. De Nederlandse tienjaarsrente klimt met acht basispunten tot 2,54%.

Brede markt

De AEX (-1,2%) presteerde minder slecht dan de Franse CAC 40 (-1,6%) en de Duitse DAX (-1,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 32,9 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-2%), Dow 30 (-1,4%) en de Nasdaq (-2,8%).

De euro stijgt 0,5% en noteert 0,979 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,0%) blijft liggen terwijl zilver (-0,7%) daalt.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,1%) klimmen een beetje.

Bitcoin (-1,8%) daalt.

Het Damrak:

Just Eat Takeaway (-7,3%) heeft Andrew Kenny en Jörg Gerbig genomineerd voor een positie in het bestuur. Gerbig zal opnieuw worden benoemd als operationeel directeur. Hij was dit eerder ook al, maar zijn herbenoeming werd eerder dit jaar ingetrokken vanwege een klacht dat Gerbig zich tijdens een bedrijfsuitje zou hebben misdragen.

(-7,3%) heeft Andrew Kenny en Jörg Gerbig genomineerd voor een positie in het bestuur. Gerbig zal opnieuw worden benoemd als operationeel directeur. Hij was dit eerder ook al, maar zijn herbenoeming werd eerder dit jaar ingetrokken vanwege een klacht dat Gerbig zich tijdens een bedrijfsuitje zou hebben misdragen. Conversation24 meldde vandaag de betaaloplossingen van Adyen (-2,4%) te integreren om betalingen via WhatsApp en webchat mogelijk te maken.

(-2,4%) te integreren om betalingen via WhatsApp en webchat mogelijk te maken. Ebusco (-5,3%) moet vandaag alweer flink inleveren. Daarmee staat de koers van de elektrische bussen-fabrikant nu op een all-time low van €15,25.

(-5,3%) moet vandaag alweer flink inleveren. Daarmee staat de koers van de elektrische bussen-fabrikant nu op een all-time low van €15,25. De economische onzekerheden stapelden zich al op bij kantorenfonds NSI (+2,2%). De tanende economie kan ertoe leiden dat bedrijven kantoorruimte gaan afstoten en natuurlijk speelt de stijgende marktrente een rol. Daarbij komt ook nog eens dat de fbi-status verdwijnt. U leest er alles over in de analyse van NSI.

(+2,2%). De tanende economie kan ertoe leiden dat bedrijven kantoorruimte gaan afstoten en natuurlijk speelt de stijgende marktrente een rol. Daarbij komt ook nog eens dat de fbi-status verdwijnt. U leest er alles over in de analyse van NSI. De succesformule van Ajax (+0,8%) is bijzonder kwetsbaar. Op het moment dat de club een jaar geen Champions League behaalt, verliest de club direct een groot deel van zijn financiële reserves. Een serieuze dividenduitkering lijkt er de komende jaren dus niet in te zitten. Of aandelen van de voetbalclub desondanks een interessante belegging zijn, leest u in de analyse van Ajax.

Adviezen:

ArcelorMittal: naar €23,50 van €31 en houden - JPMorgan Research

AkzoNobel: naar €78 van €89 en kopen - Goldman Sachs

AkzoNobel: naar €90 van €110 en kopen - KBC Securities

Agenda vrijdag 30 september 2022

00:00 Internationale handel - Twede kwartaal (NL)

00:50 Detailhandelsverkopen - Augustus (Jap)

00:50 Industriële productie - Augustus vlpg (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - September (Chi)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - September (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (NL)

06:30 Producentenprijzen - Augustus (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - September (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Dld)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - September vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - September (Dld)

11:00 Inflatie - September vlpg (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September def. (VS)