Slotcall: chaos, gekte en genialiteit, zulke beursdagen moeten we niet te vaak hebben

Wat een dag.

Wat een week.

Wat een jaar!

Helaas, we doen het sinds vandaag met een lagere intradag stand 2022 in de AEX: 627,35 (was 632,02). Van top tot 829,66 vorig jaar op 18 november tot die 627,35 van vandaag daalde de index 24,4%. Dat is echter in onze eigen euro's. Die liggen niet zo goed dit jaar. In dollars mag u daar nog 14,8% vanaf trekken.

In totaal -39,2% in ruim tien maanden is al een aardige en redelijk gemiddelde bear market, maar de AEX is in euro's en niet in dollars. Het goede nieuws is dat er geen nieuwe lagere slotstand is, maar dat is een schrale troost. De trend in aandelen (oranje AEX) is omlaag en die in de rentes (paars onze tienjaars) is stijf omhoog.

Er is dit jaar gewoon - om het beestje bij de naam te noemen - een obligatiekrach of bond crash zonder weerga gaande.

De Britten laten zich vandaag als eerste verleiden tot actie. U leest het af aan de grafiek, om 12:00 uur onze tijd maakte de BoE bekend... weer staatsobligaties te kopen. Daarmee gaan we weer een nieuw monetair tijdperk in, want tegelijkertijd verwacht de markt dat de bank de rente nog met honderden basispunten verhoogt.

U ziet hier de impact op het pond (paars) - en dat was van hele kort duur - en de Britse tienjaars. Die leverde spoorslags tientallen basispunten in en hield daarna redelijk stand. Ook de andere staatsrentes doken daarop omlaag.

Want dat is nog altijd het mantra dit jaar op de beurzen: rentes omhoog en (vooral dure en groei-)aandelen omlaag. Hier de AEX versus onze rente nog maar een keer. Kan altijd zo veranderen.

Wat moet u verder nog weten? De volatiliteit levert vandaag wat in en ondanks een hoge score, is hier nog geen sprake van paniek. Laat staan overgave.

De mogelijke saboteurs van die (werkloze) gasleiding hebben hun zin? Onze gas future TTF kiest net als het gas zelf het ruime sop.

De brede markt dan, geklokt op het Amsterdamse slot. Jammer van de AEX, zie de euro en ook bitcoin. Crypto daalde vanochtend niet, toen juist alle andere risicovolle assets het lastig hadden. Zijn we niet gewend de laatste tijd.

De rentes leveren vandaag een slordige tien basispunten in op dat besluit van de Bank of Silly... Bank of England dus.

Beursplein 5

Kijk aan, onze beleggersdeks heeft mooie content met fondsen die u zeker interesseren. De cijfers zijn pas op 19 oktober, maar analist Paul Weeteling blikt nu al vooruit op de cijfers van ASML. Want hoe zit het nou met enerzijds een uitpuilend orderboek van €33 miljard plus en anderzijds -42% op het bord?

Vooruit, één citaat:

De markt prijst niet alleen feiten in, maar ook (macro)risico's en dat is vooral wat de koers van ASML nu de das om doet. Het is namelijk een zeer guur macroklimaat voor chippers.

Een hooggewaardeerde chipmachinefabrikant als ASML floreert bij geopolitieke stabiliteit, lage rentes, open handel en voldoende capaciteit van de aanvoerketen. En op al deze punten schiet de wereld nu tekort.

Een vroege vooruitblik naar de kwartaalcijfers van ASML #ASML https://t.co/S6OA3BioCO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 28, 2022

Voor wie niet kan inloggen zijn hier twee plaatjes. Zien er ingewikkeld uit, maar kijk even rustig en goed en dan is het beeld klip en klaar. De koers van ASML keldert, terwijl de (analisten)verwachtingen voor omzet, winst, dividend en kasstroom blijven oplopen. Daarmee daalt ook de waardering.

De rente is de crux bij die koersdaling? Het lijkt klip en klaar. Beide plaatjes zijn natuurlijk ook niet voor niets sinds januari 2015, toen de ECB ging verruimen. Kortom, wie de rente kan voospellen, kan ASML en al die andere groei- aandelen voorspellen. Of andersom. Helaas kan niemand dat.

Just Eat Takeaway maakt winst. Soort van. Analist Peter Schutte vlooit de update van gisteren uit. Hier ook even klein citaat:

Wij kunnen ons niet geheel aan de indruk onttrekken dat JET levert wat de markt graag wil horen. GrubHub beviel beleggers niet en staat nu in de etalage.

Het belang in iFood moest snel verkocht worden om geld vrij te maken om de kernmarkten te versterken. En beleggers wilden meer zicht op winstgevendheid na alle honderden miljoenen die JET investeerde in marketing.

Peter duikt ook in de update van Wereldhave en wordt daar niet vrolijk van. Van de koers ook niet, drama.

Er is nog meer van onze desk:

Van gisteren nog even:

Doelstelling AkzoNobel 2023 kan de prullenmand in #AkzoNobel https://t.co/zSnMBZgV3Y — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 27, 2022

Omdat Porsche morgen debuteert aan Deutsche Börse:

IPO Porsche helaas niet toegankelijk voor Nederlandse beleggers #VolkswagenAGVz https://t.co/QH4qHKpn8m — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 21, 2022

De adviezen van de banken nog met veel AkzoNobel. Die kunt u wel raden.

Wat valt er verder nog te zeggen over het Damrak vandaag? Met aandelenindices, rentes en valuta die vandaag tijdens de handel een U-turn maken, is daar niet zo heel veel zinnigs over te zeggen. Het vliegt alle kanten uit en de logica is vaak ver te zoeken. Waarom vliegt cyclical Randstad en duikt cyclical ArcelorMittal?

De enorme run in Vivoryon is gelukkig wel te verklaren, er is een doorbraak (?) op Alzheimer gebied? De aandelen in dit berichten vliegen omhoog

Beste beursbedrijven, kom maar met updates vóór de cijfers. Maakt niet of het goed of slecht is, u ziet het: het wordt beloond :-)

AkzoNobel, Randstad, IMCD en DSM, de cyclicals doen het opvallend goed. Terwijl er vandaag toch hopeloos conjunctuurnieuws is:

De chippers gaan nog, maar het ook zo lucratieve en ook dure Adyen dan weer helemaal niet

Dalende rentes wellicht? De financials liggen er wellicht daarom zo slecht bij. En vastgoed haalt een beetje adem

Flow Traders wekt wellicht verwachtingen met die wat opgelopen volatiliteit

OCI komt tot precies het bovenkantje van de kort neergaande trend

Het aangeslagen Fagron haalt ook schade in

Oh Vopak, weer een hele dikke vette low sinds... 2009

Dit is wat het nou zo moeilijk maakt iets zinnigs over onze fondsen te ze zeggen.. Zo staat in de AScX Fastned schade in te halen, waar collega risicovol groeiaandeel Ebusco met een een all time low flirt. CM.com middelt tussen deze twee:

Pharming kan het persbericht van vandaag heel goed gebruiken

Kendrion zit in een vreselijke neergaande trend en andere vaste AScX waarde Nedap verzwakt zienderogen

En zo heeft ieder aandeel een verhaal, maar zo weinig nieuws, lijkt het wel. Sterkte vanavond en morgen weer in deze moeilijke, moeilijke markt. Niet onlogisch misschien na jaren gemakkelijke, gemakkelijke markt dan. Met de wijsheid achteraf, dat wel. Zoals altijd.