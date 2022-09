Er valt weinig van te maken voorbeurs, maar er is veel wat u moet weten

Het is heel stilletjes voorbeurs. De AEX indicatie is +0,1% na weer een lager Wall Street en weer hogere rentes en sterkere dollar. Recessie- en rentevrees heet het. En valutavrees? Want de dollar is zo sterk en de BoJ ondersteunde gisteren de yen.

Europese futures openen 0,1% à 0,3% hoger

De Amerikaanse doen rond -0,1%

In Azië staat alles en iedereen lager met Korea (-1,8%) en Taiwan (-1,2%) als uitschieters

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -2,3% op 27,4

De dollar stijgt 0,1% naar 0,984

De Duitse tienjaars rente zakt twee basispunten naar 1,97%, maar de Amerikaanse loopt er twee op naar 3,76%

Goud stijgt 0,1%, olie daalt 0,1% en crypto herstelt 1% à 3%

Sorry dat ik u meteen in uw koffie laat verslikken, maar wat gaan we nou beleven? Een overname. Eh ja, waarvan dan...? Ach, laat ook maar.



De AEX (oranje) zette gisteren een nieuws lager slot neer, maar geen nieuwe intradagbodem. Onze (tienjaars) rente zette wel met overtuiging niuewe highs neer. Hoeveel opwaartse ruimte heeft de index met die stijgende rente? Vooralsnog is dat dit jaar alleen voor bear market en sucker rallies of dead cat bounces.



Zo denken de grote banken ook, citaat Bloomberg:

Forecasts for the Stoxx 600 Index have fallen by about 5% in the past month, according to the average of 16 estimates in a Bloomberg survey.

Strategists now see the benchmark ending the year at 427 points, implying gains of less than 5% from Wednesday close. Using the median view of 418, the potential upside is even smaller.

From Goldman Sachs to BofA, strategists are giving up on a year-end rally for European stocks https://t.co/UxkiSA4Rsy — Bloomberg Markets (@markets) September 23, 2022

Helaas heb ik geen onderliggende data van die Stoxx Europe 600 en bij deze dan maar de Euro Stoxx 50. Die wordt er niet duurder op, want de omzet- en winstverwachtingen blijven maar oplopen. Ja, maar dit plaatje is in euro's, zegt u misschien. Hoe is het dan...?



Bij deze hetzelfde plaatje in dollars (EUR/USD -13,6% year-to-date) en dit is inderdaad wel even een andere kant. Wat zullen Amerikanen sakkeren die in Europa beleggen, of no-brainer (kuch) ASML hebben gekocht... De AEX laat hetzelfde beeld zien als de Euro Stoxx 50 en doet 11,5 keer de verwachte winst.



Aan de andere kant van de plas ziet het er zo uit. Nog altijd prijzen de analisten geen winstrecessie in:



Misschien dat we weer roeptoeterende ECB-bobo's krijgen die aandringen op rentestappen, want de euro ligt inderdaad barslecht ten opzichte van de dollar. Geldt voor alle valuta trouwens, op de bunkerharde Zwitserse franc na:



Er is weer eens geen nieuws op het Damrak, maar de agenda wacht. De eerste schattingen van de inkoopmanagersindices september komen door en de consensus voor de EU-landen ziet er niet goed uit. Recessie of niet, dat is de vraag.

08:17 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel DSM

08:04 Nipt lagere opening AEX voorzien

07:19 Berenberg verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

07:18 'Air France-KLM zint op overnames in Zuid-Europa'

07:00 Europese beurzen openen naar verwachting min of meer onveranderd

06:54 Groei Nederlandse economie bevestigd

06:46 Beursagenda: macro-economisch

06:45 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:44 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

22 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

22 sep FedEx schrapt vluchten bij Express-tak

22 sep Wall Street sluit lager terwijl dollar aansterkt

22 sep Olieprijs stijgt

22 sep Wall Street licht lager terwijl dollar stijgt

22 sep Europese beurzen sluiten lager

22 sep PB Holding boekt kleine winst

Wolters Kluwer: naar €103 van €98 (hold) - Berenberg

06:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - September (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VK)

15:00 Ondernemersvertrouwen - September (Bel)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VS)

Stocks fell for a second session on Thursday following the Fed’s aggressive rate hike, as investors increasingly fear the central bank will push the economy into a recession.



The Dow slid 0.35%.

The S&P 500 fell 0.84%.

The Nasdaq tumbled 1.37%. https://t.co/eNhhf7Yqzl pic.twitter.com/IDhTNQpzHA — CNBC (@CNBC) September 22, 2022

Japan’s first market intervention in over two decades to push up the yen halted the currency’s steady drop. What it didn’t do was alter the widening gulf in global monetary policy that’s driving the decline https://t.co/d30tnJXjnL — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2022

Brokerages jump on report SEC stops short of banning PFOF deals https://t.co/uZTugpxrFK pic.twitter.com/VP2BqBI9OB — Reuters Business (@ReutersBiz) September 22, 2022

This family-run bakery in the Netherlands is struggling to keep the lights on as energy bills have skyrocketed since the war in Ukraine began https://t.co/PFUep8lyUK pic.twitter.com/UUMsMpICmr — Reuters Business (@ReutersBiz) September 23, 2022

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 1 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers.https://t.co/7fHuEZGfnZ pic.twitter.com/DG06s4Rt4V — CBS (@statistiekcbs) September 23, 2022

Lekker verhaal: OM onderzoekt handel met voorkennis in aandelen Hunter Douglas. https://t.co/wQZQIKwKlY #FD #FinanciëleSector — Sonny Motké (@SonnyMotke) September 22, 2022

The U.S. and its allies are joining forces on chips. That could stop China reaching the next level @ArjunKharpal https://t.co/DHLeDnGqTh — Ted Kemp (@TedKempCNBC) September 22, 2022

ICYMI: The full episode of Jay's exclusive tour of @SpaceX with @elonmusk is now available on YouTube for a limited time! #JayLenosGarage https://t.co/I7wqXPzZwj — Jay Leno's Garage (@LenosGarage) September 22, 2022

Veel plezier en succes vandaag.