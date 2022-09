Dalende grondstofprijzen verzachten de inflatie

Bericht delen via:

Tegenover de sombere inflatievoorspellingen op Prinsjesdag zien we nog steeds dalende grondstoffenprijzen.

Prinsjesdag is dit jaar in belangrijke mate beïnvloed door de torenhoge inflatie. Het door het kabinet bekendgemaakt prijsplafond in de energietarieven trok hierbij waarschijnlijk de meeste aandacht.

Tegenover de sombere voorspellingen ten aanzien van de ontwikkeling van de energieprijzen, zie ik nog steeds technische lichtpuntjes, want de grondstofprijzen lijken op korte termijn verder te dalen.

Sinds de top medio juni is de DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, met ruim 16% gezakt. Alleen al sinds eind augustus liet de grondstoffenindex ruim 7% liggen.

Energie technisch nog steeds onder druk

Ook de energieprijzen hebben een flinke terugval achter de rug. Aardgas is sinds de top rond $9,88 (van 23 augustus) ruim 20% in koers gekelderd.

De voor Nederland veel belangrijkere Dutch TTF Gasfuture die medio augustus €346,52/MWh noteerde is deze week naar €198/MWh gezakt, waarmee deze cruciale energieprijs in enkele weken tijd met ruim 40% is gedaald.

Overigens lijkt de Dutch TTF Gasfuture op korte termijn wat te stabiliseren, waarmee de koers op adem komt van die spectaculaire daling.

Olie nadert steun

Ook de olieprijs (Brent) staat onder druk en neigt nu, met een koers van $89,95, richting het laagste punt van dit jaar. Begin augustus noteerde deze olieprijs nog rond $110. Er is sindsdien dus sprake van een daling van ruim 18%.

Technisch beweegt Brent op korte termijn in een neerwaarts trendje, alhoewel ik een spectaculaire opleving verwacht indien de pullback bodem rond $87 standhoudt. Ik besprak dit extreem bullish scenario voor de olieprijs hier onlangs nog.

De bovenstaande koersverschillen zijn berekend op basis van de standen van 20 september.

In het licht van Prinsjesdag 2022 bekijk ik vandaag de energiemarkten. Maar ik begin met de AEX, die door de steun van 664,50 punten is gezakt.

AEX-index breekt onder de steun van 664,51 punten

De Nederlandse beurs (AEX-index) lijkt alsnog te bezwijken onder verkoopdruk, nu de steun van 664,51 punten (de bodem van 5 september) niet weet stand te houden. Na de doorbraak hieronder begint het technische plaatje verder te verzwakken.

Het eerstvolgende vangnet ligt daarna rond 632,02 punten. We blijven alert, ook omdat lagere koerspieken nog steeds verkoopdruk weergeven. Er ligt weerstand rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).



DJ-UBS Commodity-index vormt een potentieel lagere top

De DJ-UBS Commodity-index, de wereldwijde grondstoffenindex, staat onder druk. Na het verlaten van het korte stijgende trendje (vanaf juli) lijkt de Commodity Index een lagere koerstop te vormen. Dat wijst op toenemende verkoopdruk.

Let goed op de steun van 34,18 punten (de bodem van 7 september). Bij een doorbraak en slotstand hieronder treedt verdere verzwakking op en komt er ruimte vrij voor een verdere koersdaling. Weerstand ligt voor de Commodity-index op 36,32 punten (gevormd op 14 september).

Brent biedt op korte termijn nog een zwak technisch beeld

De olieprijs neemt een adempauze binnen de neerwaartse trend. Brent vormt nog wel lagere toppen en bodems, echter zonder overtuiging. Omdat de koers gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in de prijs van ruwe olie wat af te nemen.

Bij een eventuele daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat. Steun zien we rond $87,00 (de bodem van 1 oktober 2018). Weerstand ligt rond $95,71 (de top van 14 september).

Aardgas zakt terug onder de voormalige koerspieken

Natural gas verzwakte met het verlaten van de opwaartse trend. Ook wordt mogelijk een lagere koerspiek gevormd, die verkoopdruk signaleert.

Bij een doorbraak onder de steun van 7,63 (de bodem van 9 augustus) boet het technisch beeld verder aan kracht in. Daarna wordt 5,46 het volgende neerwaartse koersdoel. Weerstand ligt op 9,88 (de top van 23 augustus).

Dutch TTF Gasfuture maakt pas op de plaats

De Dutch TTF Gasfuture heeft met de daling onder top A rond €227,20 (van 7 maart), het pullbackscenario geneutraliseerd. Dit geeft een neerwaartse koersdruk aan, hetgeen bevestigd wordt door de lagere top B.

Op korte termijn is er sprake van wat stabilisatie, maar de tendens blijft naar onderen gericht.