Komt er een catastrofale explosie van de olieprijs?

Technisch begint zich een mogelijke koersexplosie af te tekenen, nu de prijs van Brentolie rond $87 een springplank legt voor een nieuwe forse rally.

Het blijft spannend aan het energiefront, met de olieprijs weer in de headlines. Er dreigt paniek omdat Rusland de oliepijplijn dreigt dicht te draaien. Op korte termijn begint zich een nieuwe energiecrisis af te tekenen

Nieuwe koersexplosie

Technisch vormt de prijs van Brentolie rond $87 een mogelijk hogere pullbackbodem, die vooruit zou kunnen lopen op een koersexplosie richting het all-time high uit 2008 op $147,50. Dit zal het inflatievuurtje verder kunnen aanwakkeren.

Een belangrijke technische voorwaarde voor dit catastrofale scenario zijn de volgende technische signalen:

De recente koersbodem rond $87 moet standhouden

Brent moet eerst het patroon met lagere toppen, van de afgelopen weken, achter zich zien te laten

Vervolgens moet de junitop rond $125,18 gebroken worden

Energieboycot

Het meest recente herstel is medio vorige week ingezet, nadat de Russische president Vladimir Poetin met een totale energieboycot dreigde. Hij liet doorschemeren de leveringscontracten met Europa te verbreken.

"We zullen helemaal niets leveren als het tegen onze belangen ingaat", gaf Poetin aan. "We zullen geen gas, olie, kolen en stookolie leveren - we zullen niets leveren", zo benadrukte hij.

In de voorgaande maanden was de olieprijs juist fors gedaald vanaf het intraday high rond $125,18 (de top van 17 juni).

Vandaag bekijk ik de technische ontwikkelingen van de olieprijs.

Korte termijn: correctieve patroon ruwe olie intact

Brent-olie ontwikkelt zich binnen een dalende trend. Er ligt steun rond $87,00 (de top van 1 oktober 2018). Op de grafiek is nog steeds een patroon zichtbaar van lagere toppen, wat wijst op verkopers die op steeds lagere niveaus uitstappen.

De olieprijs heeft de eerste weerstand rond $110,89 (de top van 29 juli) liggen.





Lange termijn: potentieel hogere koersbodem

De recente daling heeft de prijs van ruwe olie terug gebracht naar het niveau van de voorgaande toppen van de afgelopen jaren rond $87.

Het beeld blijft redelijk positief zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven. Brent-olie weet hiermee een potentieel hogere koersbodem te vormen.

Aan de bovenkant is er ruimte richting $125,18 (gevormd op 17 juni).

Belangrijk is nu dat eerste het patroon met lagere toppen wordt gebroken.

De steun ligt op $87,00 (de top van 1 oktober 2018).

Meerjarengrafiek: bullish pullbackbodem

Een lange termijn koopsignaal is opgetreden nadat de olieprijs begin dit jaar door de weerstandslijn van $87 brak, over de toppen B en C.

Vervolgens is de olieprijs in de recente terugval door de toppen B en C opgevangen. Ook in 2013 heeft Brent hier een bodem gevormd (A).

Hierdoor lijkt de olieprijs bij pb een hogere pullbackbodem te vormen. Deze kan de springplank vormen voor een herstel richting de all-time highs uit 2008 op 147,50 (punt E).