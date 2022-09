Het is druilerig voorbeurs en her en der is het zelfs schrikken

Kijk voor de AEX-indicatie maar naar het druilerige weer buiten of op de Buienradar: -0,7% net onder 670 punten.

Wall Street sloot marktbreed weer een ruim een procent lager en Azië kleurt nu ook helemaal rood, van her en der -0,5% tot -1,5% in China. Veel nieuws is er niet, of het moet zijn dat General Electric nabeurs New York waarschuwde voor de supply chain, en FedEx voor de wereldeconomie. De koersreacties bespaar ik u nog even.

Europese futures openen -0,7%

De Amerikaanse futures plakken ook zakkies met -0,6% à -0,9% (Nasdaq 100)

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +0,4% op 26,3

De dollar stijgt 0,1% tot 0,998

Hoppa, daar gaan we alweer en vergeet zo aandelen maar vandaag? De Duitse tienjaars rente hengst er alweer vijf basispunten bij op 1,78% en de Amerikaanse ligt stil op - ka-ching - alweer 3,50%

Goud ligt valk, olie srijgt dan nog 0,3% à -0,5% en crypto is ook niet veel. Bitcoin staat -0,5% weer onder $20.000 en ethereum doet -2,1% na the merge

It's the cycle, dummy I! Ook goedemorgen, de slecht nieuws show gaat gewoon door. Let maar weer op uw chippers, gepikt van Bloomberg. In Azië doen Hynix -2,0%, Samsung +0,5% en TSMC -0,9%.

It's the cycle, dummy II! Met de afgang van Adobe (-16,7%) op de overname van Figma waren we er gisteravond nog niet. Want nabeurs kwam FedEx nog met rampcijfers: verwachtingen niet gehaald, outlook ingetrokken en de bijl gaat in de kosten. De koers deed -16,6% en de reden van dit alles:

FedEx CEO says he expects the economy to enter a ‘worldwide recession’ https://t.co/H8cLBGgiZJ — CNBC (@CNBC) September 15, 2022

Dit bericht komt net door. Tja, wat moeten we hiermee? Doet Berlijn niet voor haar lol, Moskou een beetje kennende juicht ook niet en of het toch al slechte beurs- en energieklimaat hier bij is gebaat, is ook maar de vraag. Het is wel tekenend voor de internationale verhoudingen en vooral spanningen.

En zo is intussen de bear market alweer tien maanden oud, maar is het eigenlijk wel een bear market? Het is misschien meer laf of schuin afgesneden zijwaartsen. Een gemiddelde bear market is al gauw 40% minder bedrijfswinsten en koersverlies. Dit lijkt er nog nog niet op. Komt het nog, of komen we er mee weg?

Hier is weer de AEX versus onze tienjaarsrente, dit plaatje kent u intussen van mij. Is de index kansloos en zinloos bezig, zolang onze (tienjaars) rente het op de heupen heeft?



Kies vooral uw eigen, maar mijn scenario is een (winst)recessie van gewoon 40% deze winter - bij groeiaandelen kan dat -70% opleveren - want ik zit zeg maar op de lijn van de FedEx-CEO. Het zegt alleen niks over wanneer de markt draait en of het heel anders verloopt. En ik draai mijn scenario meteen, als dat nodig is.

Ik beleg nu eenmaal voor rendement en niet om mijn gelijk te halen. Dat komt goed uit, want ik sta vooralsnog in mijn hemd met mijn scenario. De winstverwachtingen van de analisten voor de AEX stijgen nog steeds. Vandaag in de IEXBeleggersPodcast een bijzondere gast die wel plust dit jaar.



Is er dan echt geen leuk nieuws? Jawel, Ebusco verkoopt 76 bussen aan Noorwegen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 Britse detailhandelsverkopen onder druk

08:05 AEX naar verwachting lager van start na negatief sentiment op Wall Street

07:40 Ebusco tekent contract met Noorse Nobina

07:28 BAM rondt verkoop Wayss & Freytag af

07:09 Europese beurzen openen naar verwachting stevig lager

07:03 Verdere stijging Chinese industriële productie

07:01 Chinese detailhandelsverkopen stijgen harder

06:56 Beursagenda: macro-economisch

06:55 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

15 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

15 sep Wall Street lager gesloten

15 sep Olieprijs lager gesloten

15 sep Wall Street koerst af op lager slot

15 sep Minder winst voor Alumexx

15 sep Omzetverwachting Adobe stelt teleur

15 sep Europese beurzen overwegend lager gesloten

15 sep Wolters Kluwer prijst voor 500 miljoen aan euro-obligaties

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

04:00 Industriële productie - Augustus (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Chi)

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (VK)

11:00 Inflatie - Augustus def. (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September vlpg (VS)

En dan nog even dit

Er was weer weinig gezelligs aan inderdaad:

Wall Street edged lower on Thursday after a raft of economic data failed to alter the expected course of aggressive tightening by the Federal Reserve to contain inflation pic.twitter.com/oEtwnpPcRj — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2022

Ook geen nieuws dat de beurs wil horen, krak -4,0% nabeurs:

General Electric deliveries still affected by supply-chain issues https://t.co/nCjSpzdbIz pic.twitter.com/j9AM3FJMQ7 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2022

Of schrikt iedereen nu af met Adobe dat -16,7% ging op de $20 miljard overname van Figma?

Tech 'capitulation': BofA top banker Rick Sherlund predicts breakout in mergers due to troubled economy (via @CNBCFastMoney) https://t.co/rd6CZN4lLg — CNBC (@CNBC) September 16, 2022

Dezelfde club die voor de overname van ARM door Nvidia ging liggen:

WATCH: Britain's antitrust watchdog said it would go for an in-depth probe into Microsoft's $69-billion purchase of 'Call of Duty' maker Activision Blizzard after the tech giant failed to offer remedies to soothe competition concerns https://t.co/YSQo6ssapY pic.twitter.com/11iSaivjTV — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2022

Ga hier niet met hoge hefbomen in zitten vorken, als u meent u met valutahandel te moeten bemoeien:

Traders are scurrying to hedge against potential gains in the yen, spurred by fears of intervention and uncertainty surrounding next week’s central bank meeting https://t.co/fmxfzoq3Zi — Bloomberg Markets (@markets) September 16, 2022

Inderdaad!

The weakest American borrowers are starting to miss payments and default on their loans, and that is showing up at a surprising place: Goldman Sachs. https://t.co/UYqaG0BjIQ — CNBC (@CNBC) September 15, 2022

Voor wie het heeft gemist:

WATCH: Ethereum blockchain has undergone a major software upgrade, drastically reducing its energy usage, its inventor and co-founder tweeted https://t.co/jfYqM3yoPV pic.twitter.com/v1ezzyoDv8 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 16, 2022

Iets met marges:

The organic food industry is booming. But what does "organic" even mean? Watch the full video here: https://t.co/4b1KFVx8Ic pic.twitter.com/U7ivQ08xpC — CNBC (@CNBC) September 16, 2022

Veel plezier en succes vandaag.