Vlakke opening in de maak, maar er is genoeg om u druk over te maken

Tot hoe ver reikt het plotse herstel van vorige week?

De AEX indicatie is +0,1% rond 689 en dat is nog wel een eindje van 736,34, de intradagtop van vorige maand. Toen bleek de zomerse opgang een bear market of sucker rally

Europese futures openen +0,5% à 0,7%hoger

De Amerikaanse kleuren net groen met +0,1%

In Azië kleurt alles groen met de +2,8% van de Hang Seng als grote uitschieter. Tencent doet +1,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -3,5% op 22,8

De dollar ligt vlak op 1,0089

De Duitse tienjaars rente doet niks op 1,70% (de Nederlandse beweegt niet op 2,00%) en de Amerikaanse stijgt twee basispunten naar 3,37%

Goud staat -0,2%, olie gaat 0,5% à 0,7% lager en crypto beweegt verdeeld, maar bitcoin vermaakt zich met +1,0% op ruim $21.700

First things first, wil er eigenlijk nog wel iemand in de EU beleggen? En de grote huizen zijn bearish op de beurzen hier. Citaat Bloomberg:

Money managers yanked $3.4 billion from European stock funds in the week through Sept. 7, taking total outflows in the past six months to $83 billion, according to Deutsche Bank AG citing EPFR Global data.

Among those fleeing are BlackRock Inc. and the region’s largest asset manager Amundi SA. Analysts at Bank of America Corp. and JPMorgan Chase & Co slashed year-end forecasts for the Stoxx 600 and Euro Stoxx 50 respectively.

An $83bn investor stampede shows scale of Europe’s woes. War, a winter of energy rationing, a coming recession that could outlast any American one. Region is facing an energy-industry Lehman Brothers. Bank of America to BlackRock warn losses set to mount. https://t.co/B7ExdoLy3Z pic.twitter.com/34uMFM8yq6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 11, 2022

U mag ook bearish zijn op de gehele beurs? Want volgens Morgan Stanley moet de winstdaling eigenlijk nog beginnen. Mijn vooruitblik van gisteren gaat hier vooral over:

Mn vooruitblik op beursweek (die om VS inflatie draait) met alle hot issues in de markt. En ik ga eens even rekenen met dit - oeps - MS winstplaatje (via @ISABELNET_SA), ook voor de #AEX Want moeten we nog aan De Daling beginnen of niet? https://t.co/ouXYHoBEEP pic.twitter.com/HhnLtU1xjz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 11, 2022

Over naar de orde van de dag, Arcadis doet een bescheiden overname.

Hoe komt de VEB aan die €16 miljard? De vereniging kruist de degens met Philips.

Het is de relatieve underperformance, maar dan lijkt me €16 miljard een beetje weinig en wat is het ook het ijkpunt: de koerstop, of de eerste melding van de affaire? Enfin, het oordeel van de VEB - slechte informatievoorziening - klopt wel, maar schadevergoedingen zijn altijd sigaren uit eigen doos.



Bedrijfscijfers zijn er deze week niet, op Oracle en Adobe na. We doen het met de eerste voorlopende indicatoren over september (Duitse ZEW Index en New York en Philadelphia Fed indices), maar dit is waar het deze week vooral om draait: Amerikaanse inflatiecijfers.



Inderdaad, u ziet een lager jaar-op-jaar cijfer staan en de markt denkt ook dat we peak inflatie hebben gehad. Hier de de dollar en euro vijfjaars swaps, de bench marks voor inflatie. Het groene lijntje is de voornaamste boosdoener.



Voor volgende week mag u in ieder geval vast een jumbo rate hike van de Fed noteren noteren (dat is al bijna een formele term) naar 3,00%-3,25%, ofwel drie kwartjes. De marktverwachting is klip en klaar.



Dan deze nog. Is het weer zo ver?

Exclusive: Biden to hit China with broader curbs on U.S. chip and tool exports https://t.co/htxijYRe9u pic.twitter.com/Mv6HrdatSW — Reuters Business (@ReutersBiz) September 12, 2022

En bij deze de tekst. En de namen.



Dit plaatje nog, de AEX en of versus onze tienjaars rente. Een mogelijkheid die u zelden hoort is dat de index ook nog in een breed patroon kan zijwaartsen. Onze rente op 2%, dat is onder normale omstandigheden zowat weer investment grade voor particulieren. Iets minder inflatie en volatiliteit dan, graag

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:01 AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

07:33 Arcadis doet overname in Duitsland

07:21 Faillissementen Nederland stabiel

07:10 VEB stelt Philips aansprakelijk voor apneu-affaire

07:02 Nederlandse export blijft groeien

06:55 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

11 sep Inflatiecijfers bovenaan beursagenda

11 sep Valuta: renteverhoging ECB biedt euro slechts tijdelijke steun

11 sep Betaling klokkenluider Twitter nieuwe reden Musk om van overname af te zien

08:01 AEX start handelsweek naar verwachting in het groen

07:33 Arcadis doet overname in Duitsland

07:21 Faillissementen Nederland stabiel

07:10 VEB stelt Philips aansprakelijk voor apneu-affaire

07:02 Nederlandse export blijft groeien

06:55 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

11 sep Inflatiecijfers bovenaan beursagenda

11 sep Valuta: renteverhoging ECB biedt euro slechts tijdelijke steun

11 sep Betaling klokkenluider Twitter nieuwe reden Musk om van overname af te zien

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

22:00 Oracle - Cijfers eerste kwartaal (VS)

06:30 Faillissementen - Augustus (NL)

06:30 Internationale handel - Juli (NL)

08:00 Handelsbalans - Juli (VK)

08:00 Industriële productie - Juli (VK)

En dan nog even dit

Mooie winsten vrijdag...

WATCH: Wall Street's main indexes posted their first weekly gain since mid-August as investors went on a buying spree https://t.co/jFopPyGL58 pic.twitter.com/xCLMxJL3Km — Reuters Business (@ReutersBiz) September 10, 2022

... maar het was mede een shorts squeeze vorige week, volgens Bloomberg:

A group of traders stood up to halt a three-week plunge in the S&P 500 — those who had little choice but to buy stocks https://t.co/rLc9RrUY9m — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2022

Aan ons bedrijfsleven ligt het niet:

Het volume van de #export van goederen was in juli ruim 1 procent groter dan in juli 2021. Lees meer op:https://t.co/g2bjMEZrsZ pic.twitter.com/DEPXGkJcuF — CBS (@statistiekcbs) September 12, 2022

Bloomberg:

Even assuming the region succeeds in curbing gas consumption by a targeted 15%, there’s still a big question mark over whether alternative power sources could fill the gap left by Russian cuts. It’s also unclear whether shipments of liquefied natural gas will remain plentiful.

Five things to watch as European governments draft drastic measures to cut energy demand and survive the winter without natural gas from Russia https://t.co/YvuqJQKcE8 — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2022

Energiebedrijven met hun margins hoeven niet op de ECB te rekenen:

The ECB is ramping up talks with bank executives over their readiness for a potential surge in defaults and energy-market liquidity crunch https://t.co/txWCTTktao — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2022

Nog een jumbo rate hike:

Economists are torn over whether the ECB will raise rates by another three quarters of a point at its next meeting in October to get a handle on record inflation as the economic outlook clouds https://t.co/qrGC4YxZ5g — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.