Kopen en meteen hebben, klaar

Hoeveel commentaar krijgt u als u over uw handel vertelt? Dit herkent u misschien, als u eens een (koop)order deelt. Eén keer raden welk aandeel ik deze week (bij)kocht.

Ongecorrigeerd, uit mijn mentions op Twitter:

‘Ieder z’n ding... ik short m momenteel liever en koop wel bij als ie -80% vanaf de top gaat doen. Zullen mijn kinderen straks blij mee zijn.’

‘Long boven 200-daags gemiddelde (MA200), short of uit de markt onder MA200 is veel beter alternatief.’

‘Kopen? Nu? Chip-overschotten-nieuws niet meegekregen? DCA beginnen onder de 500 punten AEX is toch veel slimmer?’

‘3 j terug kon je beneden 200 kopen. waarom nu zo’n haast? Busje komt zo.’

‘Het klassieke bubbelpatroon van de laatste 5 jaar i.c.m. het chiptekort, dat een chipoverschot bleek te zijn.’

En de uitsmijter:

‘Iedereen weet dat buy and hold een slechte strategie is. Je bent exit liquidity voor hedgefunds en je koopt ook nog eens de bags van traders bij een dead cat bounce tijdens de bear. Er is niet veel nodig om DCA-strats te outperformen.’

Dat alles omdat ik een plukje ASML had bijgekocht en dat op Twitter vertelde aan mijn volgers. Het commentaar zegt vooral veel over het soort belegger dat het geeft.

Wat voor belegger bent u?

Langetermijn-buy & hold-belegger à la Benjamin Graham

Systematische trader in Jesse Livermore-traditie

Speculant

Gokker (kijk maar om u heen..)

Ik ben een buy & hold-belegger. En wel om nooit meer te verkopen. Dit is geen keuze, ik zit gewoon zo in elkaar. Handelen is niet mijn ding.

Gelukkig hoef ik dat ook niet, want al mijn indexbeleggingen gaan via vaste, maandelijkse orders. Twee jaar geleden kochten mijn vrouw en ik voor de leuk een pluk Shell en ING en dit jaar heb ik tot nu toe drie keer ASML bijgekocht op de daling.

Orders inleggen is niet mijn ding. Ik ben altijd nerveus en hoe ik ook mijn best doe, die laatste cent interesseert mij gewoon niet.

Net als Buffett

Ik wil kopen en de stukken meteen hebben, klaar. Het kan best dat ASML nog lager gaat, dan koop ik weer, maar als dat niet zo is...

Dit najaar komt er langjarige aandeelhouders-return aan. Kasstromen en daarmee dividend en aandeleninkoop en dat jarenlang incasseren: daar beleg ik voor. Ik vind ASML 40% onder de top en tegen 25 keer de verwachte winst een mooie deal.

Zo doet Warren Buffett dat ook. Hier voel ik me lekker bij en dit gaat me al zeventien jaar aardig af. Ik ben in die tijd van nul naar een aardig vermogen gegaan en ik heb er nóóit wakker van gelegen.

Hoe doet u het?

Kunt u ook omschrijven wat voor marktdeelnemer u bent? Belangrijk. Voor u het weet wijkt u af van uw pad en dan wordt Mr. Market wreed.

Die kritiek op ASML laat mij niet koud. Doe ik toch dom? Of hoe meer kritiek, hoe beter? Ik ben nooit zo weggehoond als toen ik in 2020 Shell kocht op €15. En kijk nu.