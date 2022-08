Slotcall: Wall Street trekt de AEX over de streep

De AEX (+0,4%) bleef vandaag dichtbij de slotstanden van dinsdag en ook Wall Street opende aanvankelijk vrij vlak. Uiteindelijk wisten ze in New York de juiste weg te vinden en de AEX volgde trouw. In de Amsterdamse hoofdindex was Adyen de grootste stijger met een plus van 5,7%. De grootste min was voor Unibail-Rodamco (-2,1%).

Met het idee dat peak inflation achter ons ligt, stegen de aandelenkoersden de afgelopen tijd. Als dat zo is - ging de theorie - dan hoeven centrale banken de rentekraan niet vol open te draaien. Sterker nog, dan kan de rente in 2023 weer omlaag, en wie weet kunnen we een recessie ook wel ontlopen.

De laatste dagen begint echter door te dringen dat dit weleens te optimistisch gedacht kan zijn. Reden genoeg om met meer dan gebruikelijke interesse uit te kijken naar het Fed-symposium in Jackson Hole deze week. Wilt u weten wat u kunt verwachten? Lees dan hier het artikel dat Hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz erover schreef.

Amerikaanse macro's

Zoals een goede slotcall betaamt, werpen we uiteraard even een blik op de belangrijkste macrocijfers van vandaag. In dit geval allemaal Amerikaanse macro's. Allereerst de pending home sales, oftewel, aanstaande woningverkopen. Na een stevige daling in juni (-8,9%) zijn deze vorige maand een stuk minder hard gedaald: -1%. Dit terwijl gerekend werd op een daling van 4%.

Verder zijn de nieuwe orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in juli onverwacht gestabiliseerd en zijn de voorraden ruwe olie in Amerika vorige week met 3,3 miljoen vaten gedaald tot 421,7 miljoen stuks. Genoeg om zo'n 1,5% van het IJsselmeer te vullen, al weet ik niet of dat nou als veel of juist als weinig klinkt.

Cijfers ASR goed ontvangen

Al de hele dag koerst ASR (+4,9%) dik in het groen. Dat is niet zonder reden, de verzekeraar opende zijn boeken, en het beviel beleggers wel wat zij daarin lazen. Ook onze eigen Niels Koerts was al vroeg uit de veren om de cijfers te bestuderen en te spreken met CEO Jos Baeten, die hintte op een hoger aandeleninkoopprogramma voor volgend jaar.

Koerts noemde de cijfers 'traditiegetrouw beter dan verwacht'. Het operationeel resultaat zakte weliswaar met 3,5% tot €513 miljoen, maar dit beduidend beter dan de consensus van €489 miljoen. "De verzekeraar is sinds de beursgang in 2016 continu in staat gebleken om positief te verrassen en dat is dit keer niet anders. De kaspositie is ijzersterk en stelt ASR in staat het dividend dit jaar fors te verhogen."

BNP Paribas

Het Franse BNP Paribas (+0,1%) is een van de grootste banken in Europa en betaalt een royaal dividend. De geruchten gaan dat de grootbank ABN Amro (+0,0%) wil overnemen, maar dat werd door de Fransen eind vorige maand nog stellig ontkend. Dat betekent overigens niet dat het geen goede match zou zijn en uitstekend zou aansluiten bij de eerder geventileerde ambities van BNP Paribas.

Helaas zijn de vooruitzichten niet al te rooskleurig, zeker als de recessie er daadwerkelijk komt. Dat is vaak een bittere tijd voor banken. Gelukkig maakt het dividend veel goed. Hoe veel? Dat leest u in deze kersverse en tevens onze eerste analyse van BNP Paribas.

Luistertip

Zojuist is de vierde en misschien wel leukste aflevering tot nu toe verschenen van BeleggersBootcamp. En lees nou niet direct over deze alinea heen, want ook voor u als gevorderde belegger is deze docu-achtige aflevering vol audiofragmenten van vroeger zeker het luisteren waard.

In deze verhalende aflevering krijgt u als belegger tips om een beurscrash te overleven. Daarvoor wordt u meegenomen naar de grootste beurscrashes van de afgelopen 25 jaar. Dan hebben we het uiteraard over de internetzeepbel van eind jaren '90, de kredietcrisis die in 2008 uitbrak en de korte, maar krachtige coronacrash van maart 2020.

Rentes

De basispunten tikken vrolijk door. Zo klimt de Nederlandse tienjaarsrente met zeven basispunten naar 1,7%.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (+0,5%) en de Duitse DAX (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 23,1 punten.

Wall Street koerst mooi in het groen: S&P 500 (+0,6%), Dow 30 (+0,5%) en de Nasdaq (+0,9%).

De euro daalt 0,1% en noteert 0,996 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (-0,5%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-1%) dalen.

Bitcoin (+0,5%) stijgt een beetje.

Het Damrak:

De koersdoelverlaging van Bryan Garnier & Co geeft nog maar eens goed weer hoe het de afgelopen maanden met de koers van Just Eat Takeaway (-1%) is gegaan. Het koersdoel ging omlaag naar €43, maar het advies ging van verkopen naar kopen. Het vorige koersdoel van €75 stamde dan ook uit oktober vorig jaar. Overigens wel een beetje frappant dat er toen een verkoopadvies opgeplakt werd, aangezien de koers destijds 'slechts' zo'n €63 was. Ik zeg 'slechts', maar aandeelhouders mochten willen dat die koers nu op het bord stond.

(-1%) is gegaan. Het koersdoel ging omlaag naar €43, maar het advies ging van verkopen naar kopen. Het vorige koersdoel van €75 stamde dan ook uit oktober vorig jaar. Overigens wel een beetje frappant dat er toen een verkoopadvies opgeplakt werd, aangezien de koers destijds 'slechts' zo'n €63 was. Ik zeg 'slechts', maar aandeelhouders mochten willen dat die koers nu op het bord stond. Shell (-1,4%) heeft een akkoord bereikt met de stakende vakbonden op zijn Australische offshore faciliteit Prelude. Met dit akkoord lijkt de weg vrij om het platform weer opnieuw in gebruik te nemen. Prelude is sinds half juni buiten gebruik, nadat werknemers in staking gingen vanwege een loongeschil.

(-1,4%) heeft een akkoord bereikt met de stakende vakbonden op zijn Australische offshore faciliteit Prelude. Met dit akkoord lijkt de weg vrij om het platform weer opnieuw in gebruik te nemen. Prelude is sinds half juni buiten gebruik, nadat werknemers in staking gingen vanwege een loongeschil. Boskalis (-0,3%) hield vandaag zijn aandeelhoudersvergadering over het overnamebod van HAL (-0,2%). Boskalis heeft aangegeven dat HAL absoluut niet nog eens in de portemonnee wil zoeken naar wat extra centen. Een quote van CEO Peter Berdowski: "Het is niet mijn meest succesvolle onderhandeling in de geschiedenis van mijn carrière, kan ik u melden. HAL wil niet bewegen, vanaf het begin af aan al niet. Wij hebben er alles aan gedaan om hen op andere gedachten te brengen en dat proberen wij nog steeds."

(-0,3%) hield vandaag zijn aandeelhoudersvergadering over het overnamebod van (-0,2%). Boskalis heeft aangegeven dat HAL absoluut niet nog eens in de portemonnee wil zoeken naar wat extra centen. Een quote van CEO Peter Berdowski: "Het is niet mijn meest succesvolle onderhandeling in de geschiedenis van mijn carrière, kan ik u melden. HAL wil niet bewegen, vanaf het begin af aan al niet. Wij hebben er alles aan gedaan om hen op andere gedachten te brengen en dat proberen wij nog steeds." De Haagse multimiljonair Chris Oomen heeft een belang van 3,7% met 4,2% stemrecht genomen in Heijmans (+3,7%). Het aandeel ligt er - net als BAM (+2,2%) overigens - vandaag goed bij.

(+3,7%). Het aandeel ligt er - net als (+2,2%) overigens - vandaag goed bij. Het cijferseizoen nadert zijn einde, maar niet voordat er nog wat kleinere bedrijven met resultaten doorkomen. Een daarvan is industrieel toeleverancier Kendrion (-0,4%). Dit bedrijf geldt als slimme nichespeler met volop groeimogelijkheden en zal zeker een graantje meepikken van de alsmaar versnellende energietransitie. Het concern is echter ook behoorlijk cyclisch en gezien de ongunstige vooruitzichten voor de economie wacht een lastig H2. Daartegenover staat een aantrekkelijk dividend. Maar ja, maakt dat het aandeel koopwaardig? U leest het in deze uitgebreide analyse van Kendrion.

Adviezen

ASR: naar €52 van €47,80 en kopen - Berenberg

ASR: naar €44,60 van €39,40 en houden - Morgan Stanley

Kendrion: naar €19 van €22 en houden - Degroof Petercam

Just Eat Takeaway: naar €43 van €75 en verhoogt naar kopen - Bryan Garnier & Co

Adyen: naar €2.500 van €2.600 en kopen - Goldman Sachs

Adyen: naar €1.650 van €1.935 en houden - Evercore Partners

Agenda donderdag 25 augustus 2022

07:00 Alfen Beheer - Interimcijfers

07:30 Van Lanschot Kempen - Cijfers tweede kwartaal

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Dld)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Augustus (Dld)

13:00 Peloton - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Augustus (Bel)

18:00 Envipco - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Jackson Hole-bijeenkomst (VS)