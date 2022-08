Beleggen in water is nog geen geld als water

Tot een jaar geleden had ik een jonge collega die behalve dat hij braaf in de wereldindex belegde, zich uitstekend vermaakte met meme-aandelen als Gamestop en AMC, crypto en... hij had een watercertificaat. Want dat ging hét thema worden, volgens hem. Daar hadden we leuke discussies over.

Zijn argumenten ondervinden we nu aan den lijve, zal ik maar zeggen. Dat was én ben ik nog steeds helemaal met hem eens, maar ik zie met uitzondering van dividend het nut van themabeleggen niet in. Het is om te beginnen altijd veel duurder dan beleggen in de grote grijze geitenbreiende brede markt.

Dat scheelt gauw 0,5% per jaar. Bij een kort ritje maakt dat niet zoveel uit, maar jaar op jaar tikt dat hoe langer hoe harder aan. Bij thema's is het vaak en misschien wel attijd zo dat periodes van out- en underperfomance elkaar afwisselen. Ofwel, timing is everything. Zeg maar, moet u er nu nog in?

Thema: dividend

En ik dan met mijn thema dividend, want ik beleg zelf maandelijks in de SPDR Euro Dividend Artistocrats? Goede vraag, maar daarin beleg ik omdat dividendaandelen minder risicovol zijn. Niet om outperformance te halen. Zeker niet, want ook ik betaal hogere kosten dan op de brede markt.



Thema: water

Ongelooflijk, er zijn bijna net zoveel waterindices, -trackers, -fondsen, -ETF's en -certificaten als er water in de zee is. Grofweg zijn ze onder te verdelen in twee soorten:

Fondsen met veredelde utilities of aandelen die ook iets met water doen of water verkopen - denk aan Nestlé en Iberdrola

Fondsen met pure plays, met namen waar u nog nooit van gehoord hebt, zeg maar

Zie hier MSCI indices (in dollars dus) die beide categorieën bespelen sinds de introductie van die sustainable index:



Even inzoomen en ja, hoor: die sustainable index loopt pas écht sinds deze zomer. Opvallend dat het ding er in de zomer van 2018 niet vandoor spoot - toen was het immers net zo gortdroog als nu. U ziet het, timing is everything. Om maar te zwijgen van die andere waterindex, die blijft achter bij de brede markt.

Ik weet niet welke hij heeft of misschien wel had, maar ik hoop voor mijn ex-collega dat hij het juiste watercertificaat heeft.



De bekendste water-tracker is de iShares Global Water UCITS ETF (hier in euro's). Die belegt in vijftig min of meer echte waterbedrijven en volgt er 92. De tracker kent een Total Expense Ratio (TER) van 0,65% (dat is prijzig) en heeft een driejaars bèta van precies 1,0. Gemiddeld risico dus.

Dit zijn de grootste posities:



Dat American Water Works wás een heel mooi groeiaandeel. Is het dat nog?



Het affiche van het bedrijf ziet er mooi uit; het heeft particulieren, bedrijven, overheden én het Pentagon als klant:



Een dikke min year-to-date, vrij hoge waardering, dividend en verhip, een bèta van 0,4? Dat is even hoog als KPN. Veel defensiever is er niet. En dan -16,2% dit jaar. Dit vereist dus studie. Het punt dat ik nu wil maken is dat dit alles laat zien dat nu gauw in waterbeleggingen vluchten zeker geen no-brainer is.

Een kwestie van prioriteiten

Zeker voor ontwikkelde landen is waterschaarste een keuze, echt. Verreweg het verst in omgaan met water is Israël. Het gortdroge land heeft water zat, exporteert zelfs en recyclet liefst 90%. Hoe krijgt het dat voor elkaar? Wij staan nu droog, terwijl we deze winter de bakken uit de hemel de zee inpompten.

Zat filmpjes op YouTube en ik maak een zorgvuldige screendump met ook een kritisch filmpje, want IEX en ik willen niet in politieke conflicten verzeild raken. Ik wil u alleen laten zien wat er kán, als een ontwikkeld land water aux serieux neemt. Aan u of u dat ook als belegger of handelaar doet.