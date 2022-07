Business cycle deel 4: bodem in de obligatiemarkt in zicht

Technisch geven vastrentende markten de eerste voorzichtige signalen in lange tijd van bodemvorming aan. Dit betreft zowel staats- als bedrijfsleningen

Obligaties hebben een onrustig en zwak jaar achter de rug. Eerst steeg de rente van 0% naar ruim 2%, hetgeen werd begeleid door kelderende obligaties.

Maar in de afgelopen 3 weken daalde de rente met ruim 60 basispunten tot rond de 1,5%, wat weer vergezeld ging van een fors herstel op de obligatiemarkten. Vroeger zeiden we dat de obligatiemarkt voor risicomijdende weduwen en wezen was, maar tegenwoordig is het Never a dull moment with bonds!

Vandaag, in deel 4 van een serie over de business cycle, ga ik in op de technische ontwikkelingen van vastrentende waarden, rente en obligaties dus.

Spectaculaire rentestijging

De spectaculaire rentesprong in de eerste 6 maanden van 2022 (van 0 naar 2,11%) is getriggerd door de explosieve toename in de inflatie, die dit voorjaar naar het hoogste punt in ruim 40 jaar was gestegen.

Ik gaf eergisteren, in deel 2 over de business cycle, al aan dat er op basis van de forse terugval in grondstofprijzen een gerede kans is dat de inflatoire druk structureel zal afnemen. Opvallend is dat het mandje met grondstoffen sinds 8 juni met gemiddeld 22% in waarde is gedaald.

Kansen in obligaties

Deze ontwikkeling past heel goed in het patroon van de vierjarige business cycle. Want doorgaans signaleert een inflatiepiek dat de economie zich aan het einde van een conjunctuurcyclus bevindt. De eerstvolgende beleggingscategorie die je daarna moet hebben is die van obligaties.

Wie het instapmoment in obligaties goed kan detecteren is spekkoper, want deze beleggingscategorie zit al ruim 2 jaar in een duikvlucht.

Hoe liggen rente en obligaties er nu technisch bij?

In de markt van Nederlandse staatsleningen zie ik de eerste koopsignalen. Weliswaar alleen op de ultrakorte termijn, maar het is een begin.

Ook in Amerikaanse 30-jarige obligaties zie ik, vooralsnog enkel op korte termijn, wat verbetering.

Bij bedrijfsleningen, zowel die in euro's als in dollars, zijn de korte dalende trends nog niet gedraaid. Dat klopt met de theorie van de business cycle, waar corporate bonds meestal één fase later komen bovendrijven, dus na de staatsleningen.

Als ik in het verlengde van de vastrentende markten alle belangrijke elementen op een rij zet, dan zie ik het volgende:

Inflatie, geprikkeld door de dalende grondstofprijzen, heeft waarschijnlijk het hoogste punt al achter de rug

De rente geeft op korte termijn voorzichtige signalen van een nakende trenddraai

In het spiegelbeeld daarvan lijken obligaties, vooral op korte termijn, al te bodemen

Dat geldt vooral voor staatleningen; de categorie bedrijfsleningen loopt iets achter, maakt komt er (met vertraging) achteraan

Voor de business cycle betekent dat dat we waarschijnlijk in de laatste fase verkeren, en mogelijk zelfs naar een nieuwe cyclus neigen

Wat voorspelde de vierjarige businesscycle in de afgelopen 4 jaar?

Eind 2018/begin 2019 gaf de vierjarige business cycle duidelijk aan dat de economie niet langer afkoelde, zich op een bodem bevond en dat we in het begin van een nieuwe conjunctuurcyclus waren terechtgekomen. Ook gaf de businesscycle begin 2019 aan dat het tijd werd om weer aandelen te kopen: https://www.iex.nl/Artikel/292522/TA-Markten-en-economie-veren-op.aspx



Begin 2021 gaf de business cycle aan de economie verder op stoom kwam, in een groeiversnelling leek te komen en zijn sterkste fase zou ingaan: https://www.iex.nl/Artikel/511559/TA-Vierjarige-business-cycle-op-groen.aspx



In onze update van oktober 2021, dus alweer zo'n 9 maanden geleden, gaf de business cycle aan dat de top in de cyclus al in zicht kwam en dat een abrupte inflatiestijging het uiteindelijke signaal hiervoor zou genereren: https://www.iex.nl/Artikel/730058/Vierjarige-business-cycle-het-gaat-fantastisch-maar-we-naderen-wel-de-top.aspx



En begin 2022 vroegen we ons op de TA-desk af of we niet op een top in de economie zaten, met stijgende rentes, dalende aandelen, exploderende inflatie en rap oplopende grondstoffen: https://www.iex.nl/Artikel/738922/Vierjarige-business-cycle-naderen-we-de-top.aspx

Wat zegt de vierjarige business cycle nu?

De technisch analisten van Tostrams doen al heel lang onderzoek naar het gedrag van mr. Market. We hebben ons ooit afgevraagd of de financiële markten gezamenlijk en gecombineerd zouden kunnen aangeven hoe het de economie ervoor staat.

We hebben de vraag dus achterstevoren gesteld. Niet economische variabelen vertellen ons of we in economische groei of krimp verkeren, maar de financiële markten zelf.

Dit heeft geresulteerd in de vierjarige business cycle, die vanuit mr. Market beoordeelt hoe het met de economie gaat. Figuurlijk bezien kijken we dus niet op de landkaart om te bepalen waar we ons bevinden, maar om ons heen.

Wat zeggen die markten nu over de vierjarige business cycle?

Ik gaf het hierboven al een beetje aan. De inflatie is waarschijnlijk op z'n retour. En er zit een top in de rente, mogelijk zelfs een rentedaling, aan te komen. Daar staat tegenover dat obligaties collectief oversold zijn geraakt. Dat geldt zowel voor staatsleningen als voor bedrijfsobligaties.

De grondstoffenmarkten, die begin dit jaar opwaarts waren uitgebroken, zetten halverwege 2022 dus een stevige countertrend in.

Waar hebben we dit eerder gezien?

Dit lijkt zoals gezegd sterk op de situatie van 2017-2018. Met een AEX rond de 500 punten eindigde toen de vorige business cycle.

Ik wil benadrukken dat de markten thans redelijk duidelijke signalen afgeven. Vooral de combinatie van technische condities op de verschillende markten signaleert dat de economie de sterkste groeifase achter zich laat.



Dus de markten geven aan dat de top in de economische cyclus al lang en breed gepasseerd is.

Morgen bekijk ik de aandelenmarkten vanuit het perspectief van de vierjarige business cycle. Ik stel op een aantal aandelenbeurzen al vast dat zich pullbackscenario's voordoen, die we doorgaans alleen aan het begin van een nieuwe uptrend kunnen vinden. Potentieel bullish dus.

Hieronder, in deel 4 van de serie beoordeel ik rente en obligaties. Ik bekijk de 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente, Nederlandse 6-jarige staatslening (NL 5,5% 2028), Bund Future, 2 trackers met Europese en Amerikaanse bedrijfsleningen, Amerikaanse 10-jaars rente en de Amerikaanse 30-jarige obligatie.

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente keert de uptrend

De 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente vormt een lagere top, die een mogelijke trenddraai aangeeft. Er zit een daling in richting steun 1,18% (bodem van 26 mei). Weerstand ligt rond 2,11% (gevormd op 15 juni).

Nederlandse 6-jarige staatslening (ISIN: NL0000102317) vormt eerste hogere bodem

Het technische plaatje van de NL 5,5% 2028 wordt iets beter. De neerwaartse trend is doorbroken, en bovendien heeft de Nederlandse 6-jarige staatslening een nieuwe, hogere koersbodem gevormd.

De uitbraak boven de voorgaande koerspiek heeft ruimte vrijgemaakt voor een koersstijging tot weerstand 135,99% (gevormd op 13 januari). Bij een eventuele doorbraak onder steun 117,51% (bodem van 11 april 2011) verzwakt het technische plaatje bij de NL 5,5% 2028.

Bund Future (ISIN code: DE0009652644) verlaat dalende trendkanaal

De Bund Future maakt pas op de plaats en lijkt de dalende trend langzaam te verlaten. De Bund Future lijkt te bodemen, maar nog zonder veel overtuiging.

De recente consolidatie geeft wel aan dat de verkoopdruk in de Bund Future afneemt. Steun ligt er rond €140,46 (bodem van 1 september 2015). Weerstand zien we rond €159,79 (gevormd op 4 april).







Euro Corporate Bond (ISIN code: IE0032523478) stuit op bovenkant dalende trend

De tracker iShares Euro Corporate Bond belegt in Europese bedrijfsleningen. Deze tracker consolideert binnen de dalende trend. De tracker vormt nog lagere toppen en bodems, maar thans zonder veel overtuiging.

Nu de koers gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk iets af te nemen. Steun ligt rond €115,23 (bodem van 2 december 2011). Weerstand zien we rond €127,19 (gevormd op 12 mei).

Corporate Bond Index USD (ISIN code: IE0032895942) verbetert

Het beeld verbetert voor de Amerikaanse Corporate Bond Index USD die in Amerikaanse bedrijfsleningen belegt. De correctieve beweging is opwaarts doorbroken. Dit geeft aan dat vraag wat begint aan te trekken.

Voor meer technische verbetering is een doorbraak boven weerstand $110,16 (top van 27 mei) noodzakelijk. Van belang is dat steun $101,90 (bodem van 16 juni) weet stand te houden.

Nederlandse 6-jarige staatslening (NL 5,5% 2028) vormt eerste hogere bodem

Het technische plaatje van de NL 5,5% 2028 (ISIN code:NL0000102317) wordt steeds beter. De neerwaartse trend is al gebroken, en de obligatie heeft een nieuwe, hogere koersbodem gevormd.

De uitbraak boven de voorgaande koerspiek heeft ruimte vrijgemaakt voor een koersstijging tot weerstand 135,99% (gevormd op 13 januari). Bij een eventuele doorbraak onder steun 117,51% (bodem van 11 april 2011) verzwakt het technische plaatje bij de NL 5,5% 2028.

Amerikaanse 10-jaars rente laat een potentiële lagere top zien

De Amerikaanse 10-jaars rente signaleert een draai in de markt, nu een mogelijke lagere koerspiek wordt gevormd. Eerder werd de stijgende fase naar onderen verlaten. Het stijgende trendkanaal is al verlaten.

Technisch is er bovendien een lagere koerspiek gevormd, die een draai signaleert. Het technische plaatje krult steeds meer neerwaarts. Let goed op steun 2,71% (bodem van 26 mei). Bij een doorbraak hieronder wordt het technische plaatje verder ondermijnd. Weerstand is gevormd op 4,00% (berekend koersdoel).

Amerikaanse 30-jarige obligatie (US T Bond 30yr) test horde 143,28

De Amerikaanse 30-jarige obligatie (US T Bond 30yr) verbetert nu de dalende trend is verlaten. We verwachten thans een consolidatie. Voor verdere verbetering is het wachten op een uitbraak boven de weerstand 143,28 (gevormd op 27 april). De steun ligt rond 130,52 (bodem van 10 juni 2014).

Lees ook de eerdere delen van deze serie: