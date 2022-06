De koersen doen weer erg 2022 voorbeurs en er is opvallend nieuws

Schade valt mee voorbeurs, maar dat was alweer de rally? Geen hogere top in de grafieken, ofwel de bear market bevestigd. Het lijkt er nu op.

De AEX-indicatie is 0,4% lager na de zoveelste sell-off dit jaar in New York met weer technologie in de hoofdrol. De Nasdaq 100 deed gewoon weer -3,0%, alsof het niks is. Het instortende consumentenvertrouwen krijgt dit keer de schuld. Zo meer.

Europese futures doen het nu met -0,3% à -0,7%

De Amerikaanse futures ploegen zich 0,1% tot 0,2% hoger

In Azië staat alles 1% à 1,8% lager. Tencent doet -0,1% in Hong Jong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +5,2% op 28,4

De dollar stijgt 0,2% naar 1,052

Goud ligt vlak, olie doet -0,3% à -0,5% en crypto daalt 1% à 3%. Bitcoin staat precies op jawel, $20.000

De rentes nog die zich nu (nog) gedeisd houden, maar de Italianen zijn al vroeg wakker. De Amerikanen eigenlijk ook wel. En de Portugezen. Man man man, wat een geweld hier dit jaar:



De networks wijzen voor de daling allemaal hier naar, het vertrouwen is weg. Wat een implosie en ook meteen wereldwijd. Als dan ook nog de aandelenmarkt, huizenprijzen en baanzekerheid er aan gaan... Ja, het is altijd veel gemakkelijker om bearishe dan bullishe scenario's te verzinnen.

Dat de consument het moeilijk krijgt ??



- VS: vertrouwen naar laagste peil in 16 maanden. Inflatievrees duwt verwachtingsindex naar laagste peil in 10 jaar

- Japan: vertrouwen zakt tot laagste peil in 18 maanden (32.1 ptn vs. 34,1 in mei pic.twitter.com/n9dwWwtrbe — Tom Simonts (@TSimonts) June 29, 2022

We doen het vandaag met eerste schattingen van inflatie (consumentenprijzen) over juni in diverse EU-landen. De consensus is weer hoger. Let zeker om 14:00 uur op, de markten kunnen bewegen bij een onverwacht cijfer.



En dat komt allemaal door die oorlog! Ja, dat ook, maar...

#ECB balance sheet hit another ATH amidst record-high #inflation. Total assets rose by €8bn to €8,836bn shortly before the end of the bond purchase program. ECB balance sheet now equal to 82.5% of #Eurozone's GDP vs Fed's 36.6%, BoE's 39.6%, BoJ's 137%. pic.twitter.com/WSdz6fvgoo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 28, 2022

Over baanzekerheid gesproken... Eerste alinea, Tesla zet ook haar autopilot-project op een laag pitje? Dat is misschien wel een dingetje.



De grafiek oogt ook een beetje automatische piloterig, maar dit terzijde:



Er is nul komma nul bedrijfsnieuws nu op het Damrak, we moeten het weer puur met marktbrede sentiment doen. U mag het ook als goed nieuws zien dat we op AkzoNobel na nog geen omzet- en waarschuwingen hebben gezien. Duimen maar dat het zo blijft.

Helaas voor de stieren:

Wall Street tumbled in a broad sell-off after data showed the Conference Board's consumer confidence index dropping to the lowest it has been since February of last year https://t.co/bSvNPNiCIk pic.twitter.com/iAdBnJ6jT0 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2022

Oeps... Veel meer dan deze slechte economische omstandigheden noemt het concern niet:

South Korean battery maker LG Energy Solution is reassessing a $1.3 billion investment plan for a Arizona factory citing ‘unprecedented’ economic conditions https://t.co/cY9gA6iiPo pic.twitter.com/FgI0dlQnod — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2022

Andere tijden, andere waarderingen:

Reckitt Benckiser is weighing whether to shelve the sale of its infant nutrition unit, as high-profile deals fall victim to a worsening financing market https://t.co/tPGtKYNM52 — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2022

Olie dus:

WATCH: Warren Buffett's Berkshire Hathaway buys more Occidental shares, snapping up the stock for the second time in less than a week https://t.co/4d8FMjJIyr pic.twitter.com/DTNM0jzHVQ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 29, 2022

Volgt u het nog?

Investments in liquefied natural gas — already booming as Europe seeks to cut its energy dependence on Russia — are set to get another boost, even amid climate concerns https://t.co/z2qA8i9WlJ — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2022

:-)

Nouveau riche is in. Designers in Paris are chasing a new breed of men’s fashion aficionado: the 30-something crypto baron. https://t.co/0THf8PVoiw — The Wall Street Journal (@WSJ) June 29, 2022

Oh...

Grubhub CEO Adam DeWitt defended the company’s May free lunch promotion in New York City that angered many diners and restaurants: “It was absolutely a net win for us." https://t.co/SfJwwF4x4y — The Wall Street Journal (@WSJ) June 29, 2022

Besef dat inflatiebestrijding pijn doet, wil nog niet echt doordringen?

Q: What was the primary cause of the inflationary spiral we are in?



A: Free money.



Q: What's the solution?



A: More free money.



Q: But won't that just lead to more inflation?



A: Yes, of course.



Q: And what will they do then?



A: More free money.



Q: Seriously?



A: Seriously. pic.twitter.com/xZ5l8USj8I — Charlie Bilello (@charliebilello) June 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.