Slotcall: Oerdegelijke AEX-fondsen gaan aan gort

Krankzinnig, anders is de rentedaling van vandaag niet te beschrijven. De Nederlandse tienjaarsrente daalde met liefst twintig basispunten tot 1,74%. In de AEX (-0,9%) hebben de normaal zo degelijke verzekeraars hier last van.

Bent u aandeelhouder bij een van deze verzekeraars? Kijk dan maar snel de andere kant op, want ik ga ze even langs. NN Group (-7,9%) en Aegon (-5,0%) gaan het hardst. Midkapper ASR (-3,8%) weet de schade wat beter beperkt te houden.

U mag weer kijken. Dat de chippers ook tot de achterhoede behoort op een beursdag als deze mag geen nieuws zijn. Wel even een applausje voor Just Eat Takeaway (+2,5%). We zijn er altijd als de kippen als de maaltijdbezorger weer eens een forse min op het bord zet, maar als het fonds de markt outperformet, zijn we niet te beroerd om dit ook te benoemen.

Dramatische macrocijfers

Die dalende rente heeft van doen met de ronduit slechte inkoopmanagersindex. Dit macrocijfer verraste de markt behoorlijk. De inkoopmanagersindex voor de industrie ging van 57,0 vorige maand naar 52,4 in juni, terwijl de consensus lag op 56,0. Het is deze fikse tegenvaller die de rente nu omlaag helpt en niet de woorden die Powell vanmiddag sprak.

Ook de Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie viel tegen. De index is gedaald van 54,8 in mei naar 52,0 in juni, de laagste stand in 23 maanden. Ook hier lag de consensus hoger op 54,0.

Geldverslindende fabrieken

De nieuwe fabrieken van Tesla (+0,1%) in Berlijn en Texas lijden miljardenverliezen door het gebrek aan onderdelen. Dit zei topman Elon Musk in een interview voor een groep Tesla-rijders eind vorige maand, dat gisteren verscheen.

Musk zei dat het draaiende houden van de zogeheten Gigafactories - om zo zijn personeel te kunnen blijven betalen en niet failliet te gaan - zijn grootste zorg is. Hoewel hij destijds aangaf te verwachten dat deze problemen spoedig worden opgelost, bleek niet lang daarna dat 10% van het personeel de laan uitgestuurd wordt.

Elon Musk zelf noemt de fabrieken ‘gigantische geldovens’. Een manier van spreken die bijna een shortpositie in zijn eigen bedrijf doet vermoeden. Dit is natuurlijk niet zo, maar dit is wel een mooi bruggetje naar Ray Dalio, die met zijn hedgefund Bridgewater zijn shortpositie in Europese bedrijven heeft vergroot tot $10,5 miljard. Daarmee is zijn shortpositie ten opzichte van een week eerder al bijna verdubbeld.

De IEX Beleggersdesk schat in dat hij daarmee nog niet klaar is en zijn shortpositie wellicht nogmaals gaat verdubbelen. De desk verwijst naar 2018, toen Dalio een shortpositie van ruim $20 miljard had, terwijl Bridgewater destijds nog een stuk kleiner was. In dit artikel leest u er meer over.

Recessievrees bij ASML onnodig

“Oplopende rentes en recessievrees zijn geen ontwikkelingen die de koers van ASML (-1,0%) goed doen. Toch is ASML een bedrijf dat bovengemiddeld zal presteren in een recessiescenario”, stelt techanalist Paul Weeteling. “De kapitaalpositie is robuust en de groei zal er ook niet door gehinderd worden.”

Dat heeft van doen met het behoorlijke chiptekort. Normaalgesproken is de eindvraag naar chips enorm cyclisch, maar ten opzichte van de beschikbare productiecapaciteit zijn de verwachtingen voor de vraag naar chips nu zo sterk, dat fabrikanten vechten om de machines van ASML. “Momenteel is een hardnekkig aanhoudend tekort aan onderdelen een groter risico voor een belemmering van de groei dan een recessie”, schrijft Weeteling. Zijn koersdoel en advies vindt u in zijn uitgebreide analyse van ASML.

Logistiek vastgoed krijgt klappen

De bomen leken lange tijd tot in de hemel te groeien voor de logistiekvastgoedfondsen WDP (-2,4%) en CTP (+0,2%). Waar retail kampte met winkelsluitingen door lockdowns, floreerde de logistieke sector juist door de sterke groei van e-commerce. Een blijvertje, dachten velen, en daarbij willen ook steeds meer bedrijven dicht op hun eigen markt zitten qua productie, wat de vraag naar opslag stimuleert.

WDP en CTP schetsten forse groeiplannen en zijn daar tot op heden nog niet op teruggekomen. De obstakels om de plannen in te vullen nemen echter flink toe. De koers van WDP is sinds medio april met 21% gedaald. CTP kelderde alleen al de afgelopen maand met 17%. Met de toegenomen risico’s vond de Beleggersdesk het tijd om beide fondsen onder de loep te nemen.

Rentes

Bizarre rentetafarelen. De vergoedingen op tienjaars staatspapier maken een duikvlucht. In dit tempo zijn de rentes binnen no time weer negatief.

Brede markt

De AEX (-0,9%) presteert redelijk in lijn met de overige Europese indices

De CBOE VIX-index (volatiliteit) blijft liggen 29 punten.

Wall Street klimt: S&P 500 (+0,3%), Dow 30 (+0,0%) en de Nasdaq (+1,1%).

De euro daalt 0,4% en noteert 1,053 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,2%) zijn het niet helemaal eens.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (-0,3%) blijven redelijk dicht bij huis.

Bitcoin (+3,2%) koerst wat hoger.

Het Damrak

DSM (-4,3%) krijgt, zoals wel meer bedrijven in tijden van stijgende rente (oké, vandaag even niet), een koersdoelverlaging om zijn oren. Het is Jefferies die het koersdoel verlaagd van €168 naar €152. Daarbij blijft het houdadvies van kracht.

Bank of America stelt dat Universal Music Group (-1,1%) koopwaardig blijft, doordat het streamen van muziek nog niet zo sterk in populariteit lijkt te zijn afgenomen als het streamen van video's. Een probleem waar Netflix tegenaan lijkt te zijn gelopen.

Bryan Garnier is TKH (-2,0%) en Galapagos (-1,4%) gaan volgen. Voor TKH is het een slecht begin, want het bedrijf moet het doen met een verkoopadvies en een koersdoel van €33. Beter nieuws voor Galapagos, het biotechfonds krijgt een koopadvies met een koersdoel van €65.

Waarschijnlijk zal Vopak (-0,8%) volgend jaar de meeste impact voelen van de boycot op Russische olie. Dat concludeerden analisten van ING. Hoe groot de impact is, durven ze echter niet te zeggen.

Basic-Fit (+1,5%) profiteert van een koopadvies van Kempen. Analist Christophe Beghin verwacht dat de ebitda in 2025 is verdubbeld ten opzichte van het pre-coronajaar 2019. Voor hem reden om het koersdoel te verhogen van €40 naar €53

Vivoryon (+14,3%) noteert fors hoger nadat er positief nieuws verscheen over een studie van het bedrijf. Bij een klein, volatiel bedrijf als Vivoryon is zijn de koersuitslagen al gauw fors als er een nieuwtje verschijnt.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

DSM: naar €152 van €168 en houden - Jefferies

Basic-Fit: naar €53 van €40 en naar kopen van houden - Kempen

TKH: initial coverage koersdoel €33 en verkopen - Bryan Garnier

Galapagos: initial coverage koersdoel €65 en kopen - Bryan Garnier

Carrefour: naar €16,50 van €14,90 en naar verkopen van houden - Sanford C. Bernstein

Agenda 24 juni

01:30 Inflatie - Mei (Jap)

06:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (VK)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juni (Dld)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Juni (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni def. (VS)