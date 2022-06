Slotcall: we gaan nog niet naar huis, want Christine en Jerome nog

Twee kwartjes is goed voor de koersen en drie slecht. Of andersom? Niets is ooit zeker op de beurs en al helemaal niet in 2022. Gelukkig herstelt de AEX flink vandaag, maar, u weet het intussen, de beursdag begint pas om 20:00 uur.

Het is nog altijd een vraagteken met hoeveel basispunten de Fed de rente verhoogt. Zelfs Wall Street is hopeloos verdeeld. De Fed heeft niks gecommuniceerd, maar de networks kwamen er mee op basis van hun bronnen. Bij het laatste rentebesluit sloot voorzitter Jerome Powell drie kwartjes nog uit.

En nu heeft niemand een clue en zelfs Wall Street is verdeeld. Uniek dit. Dat geldt ook voor die eventueel 75 basispunten, want de laatste keer gebeurde dat in 1994. Er is niemand die vier kwartjes verwacht.

Team 75 basispunten

JPMorgan

Goldman Sachs

Wells Fargo

Société Générale

Nomura

Barclays

Deutsche Bank

Jefferies

Team 50 basispunten

Bank of America

Citigroup

Morgan Stanley

HSBC

BNP Paribas

Credit Suisse

Uur U is 20:00 uur en om 20:30 uur duidt de voorzitter het besluit in een maximaal een uur durende persconferentie. IEX blogt uiteraard live, mis het niet. Er is veel koersbeweging en volatiliteit mogelijk. Hoeft niet, zou niet de eerste keer als er niks gebeurt, als juist iedereen veel verwacht. Let in deze volgorde op:

EUR/USD

Amerikaanse en Duitse (tienjaars) rentes en futures

Aandelen

Commodities en crypto

Volatiliteit (aandelen en bonds)

CNBC is zo'n network die via haar bronnen en netwerk er van is overtuigd dat er straks 75 beeps op het bord komen:

Here's everything the Fed is expected to announce, including the biggest rate hike in 28 years https://t.co/VNOYavGvI8 — CNBC (@CNBC) June 15, 2022

Dit is wel een leuke voor een weddenschap, knalt de dollar door naar pariteit met de euro als er inderdaad drie kwartjes... ? De andere kant uit kan ook nog. Koersen voorspellen is altijd hachelijk en gokken, maar het is dit jaar af en toe bizar:

Wat dacht u van crypto en bitcoin? Daar kan ook maar zo om 20:00 uur... Of niet. Het is in ieder geval billenknijpen bij bitcoin en aanhang:

OK, volgende patiënt. Is het bias of feit dat de ECB zich niets meer van haar wettelijke mandaat (2% euro inflatiedoelstelling) aan trekt? De bank maakt er niet eens een geheim van dat ze niet (meer) hoeder van de euro is, maar van de EU zelf - met de euro als middel. Ingelaste lapmiddelen voor acute pijnbestrijding?

ECB-president Christine Lagarde speecht trouwens zo om 18:20 uur. Die stond al veel eerder aangekondigd, dus of ze wat gaat zeggen? Als de koersen beginnen te wapperen zo onder het eten, dan weet u dat...

De ECB-watchers lezen verder dit verhaal van gisteren al over de beweegredenen van de bank van ECB-bestuurder Isabel Schnabel (die misschien achter de schermen de echte president is...?)

We won’t tolerate changes in financing conditions that are not fundamentally justified and that threaten monetary policy transmission, says @Isabel_Schnabel at @SorbonneParis1. By countering fragmentation, monetary policy contributes to European unity https://t.co/Nz9vvIXueW pic.twitter.com/1HwmoirSVF — European Central Bank (@ecb) June 14, 2022

De markt laat zich echter overtuigen? Wellicht. Tussen de regels door maakt de ECB namelijk weer duidelijk, dat het whatver it takes is (om de EU bijeen te houden). De rentemarkt vandaag, misschien wel de meest volatiele handel ooit. Geklokt nu om 17:00 uur, zie vooral EU Vak Zuid:

Zo zag het er om 16:00 uur uit:

Dit is van 10:00 uur, ongelooflijk.

Nog één plaatje, de volatiliteit, ofwel de CBOE VIX Index (S&P 500) en MOVE Index (obligatiemarkt). Valt nog altijd dik mee met die hyperventilerende beurzen.

De brede markt nog, geklokt op het Amsterdamse slot. Hier valt weinig te duiden.

Beursplein 5

Fastned heeft cijfers vandaag, maar de koers doet meestal meer op dagen dat er geen nieuws. Gaat Fastned inderdaad al vanaf volgend jaar winst maken - dat ze niet cijfermatig onderbouwt - of niet, dat is de vraag. Eentje die onze beleggersdesk al een maand geleden beantwoordde:

De overheid wilde dat in 2025 15% van de nieuw verkochte auto’s elektrisch zou zijn, maar dat was vorig jaar al 20%. Ook lijkt Europese ban op verbrandingsmotoren in nieuwe auto’s eraan te komen.



Of dat #Fastned een goede belegging maakt, lees je hier: https://t.co/Om82ZJZjoo pic.twitter.com/wwrmo9zOx8 — Coen Grutters (@CoenGrutters) May 18, 2022

Onze desk komt vandaag alleen met het fraaie, maar o zo dure IMCD. Of is dat niet duur meer?

Het doet ons bij IEX deugd dat wij veel Belgische klanten en lezers hebben. Willen wij Colruyt ook hebben?

Van gisteren, maar AkzoNobel beweegt ook vandaag relatief moeizaam?

ING en andere financials vermaken zich met hogere rentes en ING heeft tientje weer in zicht:

Hopelijk geldt dat van dat tientje niet voor Unibail:

Veel adviezen vandaag, maar er is ondanks die winstwaarschuwing maar één verlaging voor AkzoNobel. En er is maar één verhoging voor ING met haar beleggersdag. Jefferies halveert het koersdoel CM.com. Klik op het plaatje voor details

Verder nog iets? Forse uitslagen weer, maar er valt weinig specifieks te melden. Wat nieuws en cijfers betreft zijn het ook stille weken op het Damrak. Hold our beer, roepen alleen de koersen vrijwel iedere dag.

Zeker, technologie maakt een forse comeback (na de nog veel grotere afstraffingen). Wat nog meeste opvalt is dat Besi hard weg loopt bij sectorgenoten ASML en ASMI

Al genoemd, financials liggen goed. Niet specifiek vandaag, maar Aegon stelt teleur met die Amerikaanse rente-explosie? Straks staat die in procenten nog hoger dan Aegon in euro's

Vastgoed ligt het hele jaar al (vrij stilletjes) aardig

Shell en andere energie majors staan wellicht onder druk om mogelijke Amerikaanse belasting op overwinsten. Eerst waren het dus stranded assets en dan nu zijn er ineens woekerwinsten, hoe populistisch en opportunistisch?

PostNL doet leuk, maar die neergaande trend in de grafiek mag er zijn

OCI staat iedere dag boven- of onderaan, lijkt het wel

Vopak kan weinig goeds meer doen op de beurs

Ebusco is ook een druk fonds, maar per saldo gebeurt er niet zoveel

Oh, TomTom

Op het slot springt Azerion naar plekje 1 in de AScX en zo staan daar alle vier de spannendste fondsen uit die puur papieren index (er zijn geen producten op) bovenaan

Tot straks!