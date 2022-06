Wat als China Taiwan binnenvalt?

Taiwan is een restant, in de ogen van China; van de eeuw(en) van 'Schande".Bedoelt wordt hiermee de overheersing van het land door Europeanen en later de USA. Zoals Duitsland/EU zorg heeft gedragen voor het herstel van Rusland(Merkel,Schroeder,Sarkozy etc)hebben de USA(Nixon/ Kissinger,later de democratische partij) gezorgd dat China een wereldmacht is geworden.



Het is een illusie te denken dat we nog enige kans hebben als NATO het beleid van China/Rusland te kunnen wijzigen.

Een zwakke president als Biden,approval rate ca 35% in eigen land,is een uitgelezen kans om de machtsverhoudingen in de wereld drastisch te wijzigen.



De lockdowns in China en de afsluiting van de haven van Odessa zijn onderdeel van de reeds in gang gezette wereldwijde 'oorlog'..



Verder hebben de FED/ ECB en onze regeringen zoveel geld bijgedrukt dat we een oncontroleerbare inflatie hebben gecreëerd.



Begrijp van de ECB en Rutte dat we hiermee doorgaan..Weimarer Republiek met de Reichsmark ,is gewist uit het monotaire geheugen...



Euro/USD par en lager ??