Wat als China Taiwan binnenvalt?

De IEX BeleggersPodcast verschijnt deze week een dagje eerder. Niels Koerts juicht deze week Max Verstappen toe in Baku en is er dus niet bij in de podcast. Maar niet getreurd, want we hebben een waardig vervanger gevonden in de vorm van techaandelenanalist Paul Weeteling. Dat maakt dat deze aflevering vooral in het teken staat van technologie. Het volgende komt allemaal aan bod:

De brede markt





De vraag of er al een draai is in tech





De Nederlandse chippers ASML, ASMI, Besi en NXP





Nvidia





TSMC





Alibaba





Just Eat Takeaway





Boskalis





Accel

Dat techtintje is er niet alleen in deze podcast, maar ook op de IEX Beleggersdag op 1 juli in Bussum. Zo gaan de CEO's van drie jonge, Nederlandse techbedrijven met elkaar in gesprek. Daarnaast wordt de IEX BeleggersPodcast deze dag live opgenomen en daar kan u bij zijn! Het vragenrondje krijgt een dominante rol, en het publiek, CEO's en onze analisten worden betrokken bij deze bomvolle podcast.