Het is groen voorbeurs na De nacht van Microsoft en fusie Aperam

De AEX indicatie is +0,6% na het Wonder van Microsoft om het zo maar te noemen?

Een van de dikste tech-fondsen ter wereld waarschuwt dus - de nummer twee - en dan krijgen we een rally. Het kan gewoon. En u? Daarom houd ik zo van de beurs. Altijd weer op het verkeerde been. Zo meer.

Europese futures openen rond een hallevie hoger

De Amerikaanse liggen vlak, na +1,8% voor de S&P 500 en zelfs +2,9% voor de Nasdaq 100 gisteren

In Azië staat alles net even hoger. Hong Kong is dicht

De volatiliteit (CBOE VIX Index) daalde 3,8% naar 24,7

De dollar zakt een tiende naar 1,076

De Duitse tienjaars rente stijgt alweer een basispunt na ook al een rally gisteren en de Amerikaanse ligt valk op 2,94%

Goud ligt vlak, olie zakt rond 0,7% en crypto daalt 1,0%. Bitcoin hannest nog steeds met $30.000? Opvallend dat het niet mee ging in de risicobereidheid gisteren

Haal diep adem. Dus Microsoft geeft een outlook-verlaging of winstwaarschuwing - de analisten soebatten er nog over... en dan gaat het fonds hoger de dag uit?! Ja, dan gaat het fonds dus hoger de dag uit. OK, die +0,8% is niet die +2,9% van de Nasdaq 100 zelf, dat een wonder op zich is met zo'n waarschuwing.

Ingepijsd met die enorme daling sinds vorig jaar november - toen de CEO de helft van zijn aandelen verkocht - heet het dan? Het aandeel is maximaal 29,5% gedaald vanaf de top en doet nu precies 26 keer de verwachte winst. Hoe het ook zij, de markt denkt nog altijd eerder aan bijkopen dan aan capituleren.



Of het moet zijn dat die waarschuwing vooral valutagedreven is.

Microsoft cut its fourth-quarter forecast for profit and revenue, making it the latest U.S. company to warn of a hit from a stronger greenback https://t.co/XZ2Rr9JWeV pic.twitter.com/JaF3bgMti6 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2022

En de volgende na DSM, Aperam zou ook een fusie overwegen:

De naam van het fonds komt zo uit Asterix en Obelix gelopen, maar de koers kan wel een slokje toverdrank gebruiken:



Het is me wat. Enfin, heen en weer en op en neer, de AEX begint per saldo echter te zijwaartsen?



Misschien is dat niet eens zo raar, want de omzet- en winstverwachtingen van de analisten beginnen ook te... juist. De AEX doet nu exact 12,0 keer de verwachte winst. Die enorme bliep in het plaatje is een datafout.



Wie zeker niet zijwaarts, is onze rente. Dit is onze tienjaars sinds de invoering van de euro in 1999. Nee, die 1,5% van nu is historisch nog steeds een lachertje, maar het tempi waarin de rente stijgt, is ongeëvenaard.



Succes vandaag, eens te meer blijkt dat echt alles kan op de beurs en we doen het vandaag met Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, het vermaarde Payroll Report. Let vooral op loongroei en participatie.

En dan nog even dit

Toet toet, daar was Wall Street gisteren:

WATCH: Stocks rallied on Thursday, closing sharply higher after a drop earlier in the day, led by gains in shares of Tesla, Nvidia and other megacap growth stocks https://t.co/1ihcHmofaf pic.twitter.com/xVpnRaWipt — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2022

Het zal de horrorprijzen aan de pomp amper drukken:

WATCH: Saudi Arabia and other OPEC+ have agreed to increase production amid Western sanctions on Russian oil following invasion on Ukraine https://t.co/6bhPlZp0iU pic.twitter.com/3tRNkSMaBq — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2022

Hogere kosten en lagere verkoopprijzen, wat zou dat nou voor de marges betekenen? Ik zie zelf niks in de EV sector op fenomeen Tesla na, maar vermaakt u zich er mee:

From Breakingviews - GM draws target on Tesla with EV price cut https://t.co/t9oB5kfImY — Reuters Business (@ReutersBiz) June 2, 2022

Met JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon, die ook al waarschuwt voor de economie, is dit de belangrijkste meneer op Wall Street:

“It’s been aggravated by Covid and lockdowns in different parts of the world.”



BlackRock CEO Larry Fink said he expects inflation to remain elevated for several years primarily because of snarled global supply chains https://t.co/aG1buW2psF pic.twitter.com/KBpsyaFtHT — Bloomberg TV (@BloombergTV) June 2, 2022

Auw!

Citigroup may record losses of at least $50 million following a London staffer’s fat-finger trade that caused a flash crash in European stocks last month https://t.co/2tTbblhhvN — Bloomberg Wealth (@wealth) June 2, 2022

Onderschat nooit de slagkracht van bedrijven.

After hitting a record high in Q2 2021 (13.5%), S&P 500 profit margins are moving back down again. But at 12% they're still well above the 20-year average of 8.5%. pic.twitter.com/8hqrHWB0Kr — Charlie Bilello (@charliebilello) June 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.