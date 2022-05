Fout of verfrissend? ESG-beleggen ter discussie

Terwijl gisteren actievoerders de Shell-aandeelhoudersvergadering in Londen verstoorden, was het weer spitsuur op Schiphol en stonden we weer gewoon in de file naar huis. ESG, duurzaam en klimaat: hoe daar mee om te gaan is niet alleen een grote splijtzwam in de maatschappij, maar ook op de beurs.

En toen was er Stuart Kirk, het intussen geschorste hoofd responsible investing van HSBC Asset Management. Ja, gelet op zijn functie was hij misschien niet de eerst aangewezene om ESG, duurzaam en klimaat als beleggingsfactor te relativeren. Hij deed het wel. En hoe, FT:

“Who cares if Miami is six metres underwater in 100 years?” asked Stuart Kirk, head of responsible investing at HSBC Asset Management, during an FT conference last week. “Amsterdam has been six metres underwater for ages, and that’s a really nice place. We will cope with it.”

“I just don’t want to go there, it’s too sensitive. The ESG net zero zeitgeist is so all-powerful you just can’t stand in its way.”



Asset managers divided by HSBC executive’s climate criticism https://t.co/MyQKH6HnBC — Katie Martin (@katie_martin_fx) May 25, 2022

Terwijl de politie de aandeelhoudersvergadering van Shell ontruimde, deed FT een rondje City. Hoe wordt er daar tegen Kirk en ESG-beleggen aangekeken? Wisselende reacties: eens en oneens, maar de heersende teneur is wel dat de geschorste manager te laconiek is en de klimaatimpact te veel onderschat.

Zie die quote in die tweet, diverse asset managers - of ze het nou eens of oneens zijn met Kirk - geven echter aan dat ze het zéér verfrissend vinden dat Kirk de knuppel in het hoenderhoek gooit. Want er is blijkbaar geen discussie (mogelijk) over dit onderwerp: wie niet voor is, is tegen en gaat overboord.

Geldt ook voor Kirk zelf, maar als je als hoofd ESG bij een dikke bank ESG belachelijk maakt... Om wat te noemen: de turboboer die publiekelijk turbo's te dure en risicovolle producten noemt waar iedereen eigenlijk van af moet blijven, kan ook op hoge poten gesprek komen in een naargeestig kamertje.

En toch: wie niet voor is, is tegen en gaat overboord. Alle cijfers, data en schattingen over ESG, duurzaam en klimaat - tot over een eeuw aan toe! - zijn wat het zijn - schattingen - en hebben amper track record. En dan die enorme stelligheden daarover, dan is kritiek en discussie toch goed? Nog even uit FT:

Many in the industry disagreed with the tone of Kirk’s speech. “Flippant, off-the-cuff remarks don’t do any favours,” said one executive. Another said: “He was maybe trying to be a bit too clever.” But some welcomed Kirk’s willingness to expose groupthink and highlight some of the inconsistencies of environmental, social and governance investing.

“I welcome a contrarian view as sometimes the ESG market is overly one way,” said Desiree Fixler, the former head of sustainability at DWS, who was fired and later alleged that the German asset manager misrepresented how it used ESG metrics to analyse companies across its investment platform. “ESG has become such a tremendous fundraising machine that even the doubters have jumped on board.”

Het zit 'm vooral in dat laatste zinnetje: na alle ellende en imagoschade na de Kredietcrisis is ESG een geschenk uit de hemel voor de financiële sector. Kijk eens hoe goed we nu zijn! Dat niet alleen: ESG betekent vaak simpelweg veel meer basispunten fee en kosten voor de klant voor in feite hetzelfde product.

Gewoon even olie & gas, wapens, tabak, drank en misschien farma uit bijvoorbeeld een wereldindex tracker gooien, klaar. Groene sticker er op, 10 à 25 basispunten meer en nog de toffe goedzak zijn ook: wat wil de financiële industrie nog meer? Liever geen discussie hierover dus. Misschien dat dit nu verandert.