Pas op voor dividend-kannibalisme

Veel dividendrijke aandelen doen het technisch slecht. Bovendien wordt het fraaie dividendrendement zowel veroorzaakt als gekannibaliseerd door koersverlies.

De één z'n dood is de ander z'n brood, zou je kunnen zeggen. Ik geef toe, het klinkt wat cru, maar laat ik dat eens uitleggen.

Pas op voor de dividendvalkuil

Nu de inflatie hoog is, maken beleggers andere keuzes in hun beleggingsbeleid. Ik hoor steeds vaker dat men voor dividend kiest voor een stabiele inkomstenstroom.



Maar pas op voor de dividendvalkuil. Dividendrendement kan tot extreme hoogten stijgen enkel en alleen door een koersdaling. Bij individuele aandelen is het daarom lastig om met dividend als enige selectiecriterium deze strategie in te vullen.

Extreem hoog dividendrendement wijst juist op risico

Tal van dividendrijke aandelen doen het technisch helemaal niet goed. En bij een technisch zwak aandeel loop je het risico dat het extreem mooie dividendrendement eerst volledig wordt veroorzaakt door het koersverlies. En door het koersverlies daarna per saldo volledig wordt gekannibaliseerd

Stel: aandeel XYZ keert €2 dividend uit bij een koers van €100. Dat levert dan een dividendrendement op van 2%, niet extreem hoog dus.

Dan daalt de koers van XYZ tot onder de €50, terwijl het dividend €2 blijft. Hierdoor stijgt het dividendrendement naar ruim 4%. Dit zeer hoge dividendrendement wordt enkel en alleen veroorzaakt door de forse koersdaling.

Voorbeelden

Ik zie hier in de afgelopen maanden tal van voorbeelden van. Neem ING, dat een dividendpercentage van zo'n 7% kent. Met een koersverlies in de eerste vier maanden van dit jaar van 28% is daar voor de vroege ING-belegger per saldo niets meer van over.

PostNL, dat onder de bekendste Nederlandse aandelen een van de hoogste dividendpercentages (13%) kent, is dit jaar 20% gedaald. Op 12-maands basis heeft Post NL zelfs een koersverlies van 30% geleden.

Daar is gisteren dus nog een koersverlies van 12,85% bovenop gekomen, waardoor het dividendrendement (op papier) dus nog hoger is geworden.

Maar feitelijk zou je vorige week een belang in PostNL hebben genomen voor een dividendrendement van ruim 13%. Na een week is de koers zo'n 13% gezakt, waardoor je aanvankelijk beloofde rendement volledig is opgegeten door de koersval. Dat noem ik kannibalisme.

Maar wie nu aandelen PostNL zou kopen, realiseert (door de koersval van gisteren) een nog hoger dividendrendement. De een z'n dood is dus de ander z'n brood.

Technische indicatoren

Op de TA-desk is, bij het zoeken naar geschikte koopkandidaten, dividend dan ook geen criterium in het selectieprofiel. Wij hechten enkel waarde aan 'technische' indicatoren, zoals de 200-dagenlijn.

Beleggen met de 200-dagenlijn

Elke dividendbelegger zou zich moeten afvragen of de 200-dagenlijn van het aandeel op zijn boodschappenlijstje opwaarts wijst en of de koers erboven beweegt.

Van de tien bekendste Nederlandse aandelen met een hoog dividendpercentage voldoen PostNL, Randstad, SBM Offshore, ING, NN, ABN Amro en Unilever niet aan deze voorwaarde. Bij deze aandelen staat de 200-dagenlijn op rood.

Heel kort door de bocht, maar deze aandelen komen dus nooit in het boodschappenkarretje van de technisch analist terecht.

Van de tien bekendste Nederlandse aandelen met een dividendpercentage van meer dan 3,5%, voldoen enkel Shell, ASR en KPN aan de 200-dagenvoorwaarde.

Overigens mag u best over de grens kijken als u dividendrendement zoekt. Daar is de vijver gewoon veel groter. Gebruik wel het 200-dagenlijnfilter.

Vorige week nog heb ik hier in mijn blog over rotatie een ETF besproken waarmee voor een dividendstrategie kan worden gekozen, de Morningstar High Dividend tracker (NL0011683594).



Vandaag bespreek ik KPN en de U.S. Select Dividend ETF (ISIN code: DE000A0D8Q49). KPN kent een dividendrendement van ruim 4% en ligt er technisch ook uitstekend bij.

De U.S. Select Dividend tracker noteert in euro's op de Duitse beurs en belegt in hoogrenderende Amerikaanse aandelen. Tegen het zwakke beurssentiment in presteert deze tracker al geruime tijd zeer goed.

Het kan dus wel, een hoog dividend in combinatie met een sterk technisch plaatje. Zowel KPN als de U.S. Select Dividend tracker zijn opgenomen in de defensieve langetermijn-beleggingsportefeuilles van Tostrams.

KPN

KPN is boven de voorgaande toppen rond €3 gebroken. De recent gevormde hogere bodem rond €3,25 bevestigt de stijgende trend en de eerdere uitbraak. We houden rekening met een verdere koersstijging richting €3,71 (de top van 25 maart 2016).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van €2,87 (de bodem van 11 maart) intact blijft.

Wij namen het aandeel KPN pas afgelopen voorjaar op in de defensieve langetermijn-beleggingsportefeuille. Het belang in KPN maakt ongeveer 4,5% van de portefeuille uit. Ons advies blijft: aanhouden in de beleggingsportefeuille.

De 200-dagenlijn van KPN laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer. De opwaartse B.O.B.-indicator signaleert dat KPN beter presteert dan de rest van de markt.







U.S. Select Dividend ETF (ISIN code: DE000A0D8Q49)

De U.S. Select Dividend ETF heeft als volledige naam iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF, en noteert in euro's op de Duitse beurs.

De tracker beweegt binnen een stijgende trend. Zolang het patroon van hogere toppen en bodems voortgezet kan worden, blijven we opwaarts kijken.

Deze tracker biedt binnen de stijgende trend een berekend koersdoel rond €105. Onder de steun van €73,73 (de bodem van 25 februari) verzwakt het beeld.

Wij namen deze tracker in januari op in de defensieve langetermijn-ETF-portefeuille. Ons advies blijft aanhouden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B. van de U.S. Select Dividend ETF loopt omhoog en geeft betere prestaties aan vergeleken met de rest van de markt.