Rotatie zet door

Er zijn steeds meer beleggers die afscheid nemen van tech. In deze zogeheten rotatie valt op dat chippers flink inleveren, terwijl andere groepen aandelen prima blijven presteren.

Bovendien zie ik dat techaandelen onder cruciale steunniveaus breken. Dit impliceert dat deze aandelen nog niet aan het einde van hun correcties zijn.

In mijn wekelijkse TA-video voor IEX Premium heb ik hier ook aandacht aan besteed. Vanuit fundamenteel perspectief is een van de belangrijkste argumenten om te roteren het vernieuwde monetaire beleid van centrale banken. Met als oorzaak de inflatoire druk. Dus switchen beleggers van tech naar waarde.

Tech is marktbreed getroffen

Ook Amerikaanse tech heeft last gehad van winstnemingen, hoewel de verkoopdruk daar breder over de gehele markt gespreid was. Ook andere techsectoren als Automation, Artificial Intelligence en Robotics zijn flink getroffen.

Verder was het in de afgelopen jaren opmerkelijk dat vrijwel all correcties binnen de langetermijn-opwaartse trends optraden.

Bergafwaarts

De laatste maanden is het precies andersom. Markten zetten nu tegen elke twee stappen achteruit slechts één stapje naar voren. Tech heeft bergafwaarts dus nog een eind te gaan.

Vandaag beoordeel ik enkele trackers die getroffen zijn door het verkoopvirus, zoals de iShares Sector Technology ETF en de Global Robotics and Automation ETF.

Maar omdat er ook sterke sectoren zijn, bekijk ik hier ook twee sterke trackers, die bovendien in de defensieve Tostrams-portefeuille zijn opgenomen. Ik bekijk de Morningstar High Dividend ETF en de WisdomTree Broad Commodities tracker.

Het onderscheid tussen sterke en zwakke sectoren wordt mede beïnvloed door de hiervoor genoemde rotatie.

iShares Sector Technology tracker

De iShares Sector Technology ETF vormt rond €66,25 (top van 1 april) een lagere top ver onder de bodem van eind vorig jaar rond €69. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op €43,42 (bodem van 16 augustus 2019).

De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De B.O.B.-lijn (blauwe glooiende doorlopende lijn), die het relatieve verloop van deze tracker weergeeft, is zwak. Dat suggereert dat de Sector Technology ETF slechter presteert dan andere trackers.

Global Robotics and Automation tracker

De Global Robotics and Automation ETF vormt structureel lagere toppen. Zolang de koers neerwaarts neigt, oogt het technische beeld negatief. De fors lagere top rond €21,57 (top van 1 april) bevestigt de verkoopdruk.

De 200-dagenlijn van de Global Robotics and Automation ETF laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat de Global Robotics and Automation ETF slechter presteert dan andere trackers.

Morningstar High Dividend tracker

De Morningstar High Dividend ETF wist de stijgende trend te hervatten nadat de consolidatie van begin dit jaar aan de bovenzijde was verlaten.

Deze tracker signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering en is pas dit voorjaar in de defensieve Tostrams-portefeuille aangekocht.

De oude uptrend is gevalideerd waardoor verdere koersstijging mag worden verwacht. Eerste koersdoel ligt rond weerstand €39,32 (berekend koersdoel). Steun ligt rond €32,03 (bodem van 24 januari).

De 200-dagenlijn van de Morningstar High Dividend ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie.

B.O.B. loopt steil omhoog en geeft veel betere prestaties aan dan de rest van de markt.

WisdomTree Broad Commodities tracker

De Broad Commodities ETC oogt ijzersterk. Deze tracker is in juni vorig jaar in de defensieve Tostrams-portefeuille opgenomen. Bodems worden ver boven voorgaande koerspieken gevormd en dat is positief.

Koersdoel hebben we berekend rond €16. Enkel bij een terugval onder steun €11,00 (bodem van 15 maart) verzwakt het beeld.

De 200-dagenlijn van de Broad Commodities tracker laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De opwaarts knallende B.O.B.-lijn suggereert superieure prestaties voor de Broad Commodities tracker ten opzichte van andere trackers.