‘Philips komt met winstwaarschuwing’

De koers van Philips is al enige tijd niet om over naar huis te schrijven. Gerekend met de taxaties van Beleggersdesk is de koers-winstverhouding over 2023 bij een koers van €25 slechts 12. De grote boosdoener is de onbetrouwbare beademingsapparatuur. Ook in Q1 is weer een voorziening getroffen en daarmee is de kous volgens analist Niels Koerts nog niet af.

Dat bleek uit de kwartaalupdate van Philips. Dit was voor aandeelhouders weer een onplezierige verrassing. Na glorieuze taal over de verbeterde omzet viel onderaan te lezen dat het bedrijf een nieuwe, inmiddels vierde, voorziening treft van in totaal zo’n €215 miljoen. “Dat kán gewoon niet”, stelt analist Niels Koerts in de IEX BeleggersPodcast van afgelopen vrijdag. “Ze hadden vanaf het begin open kaart moeten spelen en dit probleem niet moeten bagatelliseren.”

Winstwaarschuwing

Daarnaast liggen de Q1-cijfers van Philips ook niet in lijn met de outlook die het concern heeft afgegeven. “Philips verwacht een bedrijfsmarge te behalen van 12,6% en in het eerste kwartaal was dit maar 6,2% van de omzet. Daar zitten ze dus nu al extreem ver onder”, legt Koerts uit. “Ik zie met geen enkele mogelijkheid hoe ze aan deze margedoelstellingen kunnen voldoen.”

“Ik durf dan ook wel een winstwaarschuwing te voorspellen voor de halfjaarcijfers”, zegt de analist. “Sterker nog, ik verwacht dat Philips precies twee weken voor de halfjaarcijfers met een winstwaarschuwing komt. Dat zou direct een goed moment zijn voor topman Frans van Houten om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Zeker omdat de communicatie ontzettend slecht is en tegenvaller op tegenvaller gerapporteerd wordt.”

Beluister de volledige podcast hieronder: