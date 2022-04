PostNL 12,7%, Randstad 10% en wat u allemaal over dividend moet weten

Herna van de Post heeft de grootste?!

Vandaag zijn Heijmans en Nedap ex-dividend, het couponseizoen op het Damrak is op gang. Dit zijn hoogste dividenders op Beursplein 5. PostNL dus. Feli's? Mwah. De markt twijfelt luidkeels aan de houdbaarheid van het dividend. En u ziet nog een paar opvallende namen, of anders hóge percentages. Randstad bijvoorbeeld.

En die procenten kunnen een enorme valkuil zijn. Hoogste tijd daarom om het over dividendrendement en dividendgroei te hebben. Want waar u wellicht likkebaardend naar PostNL, Randstad, ForFarmers, SBM Offshore en de banken kijkt, valt mijn oog op de verzekeraars, Unilever en - nee maar - ook Aalberts.

Waarom?



Er zijn verschillende zaken die een rol spelen bij dividend:

Pay-outratio (percentage winst dat naar dividend gaat)

Rendement (dividend gedeeld door koers)

Groei (jaarlijks groeipercentage)

Dividendbeleid en trackrecord

Dansen met Johnson

Voor mij is het ultieme grote en bekende dividendfonds van de laatste vijftig jaar Johnson & Johnson. Dat doet echter maar 2,4% dividendrendement. Waarom dan? Stairway to heaven, noemde een van u dit eens. Raak, zie hieronder. Dit is scoren op alle punten:

De pay-outratio is iedere jaar een paar procent boven of onder 50%, dat geeft de board wat handelingsvrijheid en is vrij gangbaar voor zo'n fonds

Rendement is 2,4%. Er zijn betere dividenders met vergelijkbaar of zelfs minder risico te krijgen

Nu komt het echter: de jaarlijkse groei van het dividend is natuurlijk om te zoenen!

Dat is nog niet alles. Johnson & Johnson verhoogt of handhaaft al meer dan honderd jaar zijn dividend

Johnson & Johnson is dan ook een Dividend Aristocrat en dat betekent minimaal 25 jaar niet verlagen. Kortom, een subliem track record en met zo'n fonds kunt u uw pensioen over zoveel jaar tot achter de komma uitrekenen



PostNL

Dan nu PostNL. Grilliger dan koersbewegingen, dat dividend. Het is bij wijze van spreken ieder jaar een verrassing of het postbedrijf verhoogt, kort, of zelfs passeert. Hier kan u geen enkele lange rekensom mee maken. U moet gewoon maar afwachten wat u krijgt. Ik vergelijk hier met KPN, omdat de markt het KPN-scenario vreest.

Dat deed tien jaar terug dividendrendement dat vergelijkbaar is met dat van PostNL nu, een dikke double digit. Ook dat achtte de markt niet houdbaar, en de markt kreeg gelijk. KPN passeerde, om het dividend jaren later weer op te pakken.

Onnodig te zeggen dat zoiets gapende gaten veroorzaakt in lange beleggings-excels. Zoals ook bij Shell.



Randstad

Randstad is juist weer een typisch en goed voorbeeld van een cyclisch fonds. Als het goed gaat en het bedrijf verdient dikke knaken, krijgt u veel dividend. Als het slecht gaat, krijgt u minder of zelfs niks. En bij Randstad is het echt een hamerstuk om het dividend te passeren, als de cyclus draait.

Daarom is het dividendpercentage bij cyclische bedrijven doorgaans veel hoger dan bij waarde-aandelen. De markt prijst in dat de bijl vroeg of laat weer in de winstuitkering gaat. Niettemin laat Randstad toch een per saldo heel mooi oplopend dividend zien. Het is dan ook een mooi bedrijf.



Besi

Omdat uw oog er toch wel op valt, tussendoor dit hete aandeel. Besi lijkt op Randstad en is ook zo cyclisch, maar toch loopt het dividend mooi op. Die cyclus zit nu al jaren mee - en u profiteert volop - maar zodra het minder wordt, zou ik maar niet op veel rekenen:



NN Group

Mijn oog valt op Unilever, de verzekeraars en Aalberts, schrijf ik. Unies is al bijna honderd jaar erkend weduwen- & wezenfonds, dat kent u. Verzekeraars NN en ASR zijn nog maar kort genoteerd, maar vooral de eerste begint een mooi dividend-track record op te zetten. Dat wil gewoon een dividendaandeel zijn.



Aalberts

Aalberts kreeg lang kritiek dat de pay-outratio aan lage kant was (ik meen iets van 30%) en doet daar nu iets aan. Dit begint een heel mooi plaatje te worden. U ziet ook aan 2008 en 2020 dat als de economie stokt, Aalberts wel eieren voor geld kiest. Het haalt dat echter ook weer snel in.



Risico

Okee, zeg maar wat u liever hebt als dividendaandelen: de hoge en risicovolle dividendrendementers, of de saaie degelijke, veel veiligere dividendgroeiers? Hier deel twee van het lijstje. Nee, Kendrion gaat niet twee keer ex-dividend dit jaar, maar dan ziet u dat er niet is gesmokkeld.



Als u in de AEX zelf belegt, beurt u 2,8%. Dat is historisch gezien aan de lage kant, maar toen bestond de index ook nog niet uit eenderde technologie, zoals nu. Het is een heel mooi percentage voor zo'n index.