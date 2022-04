Slotcall: AEX heeft de bibbers en tech betaalt flinke tol

Ons mandaat is inflatie (en werkgelegenheid)

En de economie en de beurzen is uw risico.

Vrij vertaald en was getekend, Fed-vicevoorzitter Lael Brainard... gisteren. Haar woorden dreunen vandaag na: er is inflatie-, recessie- en misschien wel bear market zenuwen. Voor duiding hiervan pakt u de morning call van ondergetekende er weer bij. De AEX laat zich die woorden ook geen twee keer zeggen.

De index laat de grootste daling sinds 4 maart zijn, toen was het -4,8%. Let u vanavond op, om 20:00 uur verschijnen de Fed-notulen van het laatste rentebesluit. De markt pluist die tot op iedere komma uit en kan reageren.

Meteen vandaag al meldt zich de eerste grootbank met het beruchte R-woord, hoewel de Duitsers zeg maar een bréééde spreiding hanteren.

#DeutscheBank:

“We are now projecting a recession in the U.S. and a growth recession in the euro area within the next two years.”



In één à twee jaar, ofwel met de Franse dus, dat wel#AEX #recessie



Marktbreed is het voelbaar. Het is vandaag uit met de pret dat risicovolle aandelen stijgen tégen de rentes in, zoals ze dat afgelopen maand deden. Die fondsen halen nu bakzeil. De grote gemene deler is, ook op het Damrak, dat waarde, verzekeraars en vastgoed aardig blijven liggen, of stijgen. Tech, groei, banken en cyclisch betalen de rekening.

Intussen stijgt de volatiliteit vandaag, maar ontploft niet, zoals u nog wel eens ziet als er echt angst in de markt sluipt. Dit is de CBOE VIX Index, de volatiliteit van de S&P 500. De VD DAX is weer de volatiliteit van - u raadt het - en hoewel die veel hoger staat, is er ook hier geen explosie. De AEX kent geen volatiliteitsindex.

Hier beeld, stijgt er toch nog niets in deze rubriek.

Nog een dingetje, omdat vrijwel iedereen van ons een huis heeft, of er graag een wil kopen:

Hoeveel bent u vandaag armer geworden? Het marktbrede beeld is niet vrolijk stemmend. En zometeen onderliggend wordt u van de onderliggende aandelen op het Damrak al helemaal niet blij.

In Europa daalt álles en flink ook. De FTSE 100 staat stijf van waarde-aandelen, farma en commodities en beperkt de schade. Niet in beeld, maar de enige stijger vandaag is nota bene de Russische RTS Index (+2,2%) - en die is in dollar

De VS bevestigt het beeld. Tech-index Nasdaq 100 laat een sell-off zien, maar de ook rode blue chip index Dow Jones heeft een nul voor de komma. De S&P 500 zit er precies tussenin

De dollar trok gisteren hard aan, maar ligt nu vlak op 1,090

Angst in de markt = goud omhoog, is een oude wijsheid. Vandaag stijgt het spul echter amper

Crypto kent geen track record voor inflatie, rente, recessie en de rest van de bingokaart, maar daalt ook

Tussendoor, over Rusland gesproken. Het D-woord valt.

Het belangrijkste is voor het laatst: de rentes. Er wordt weer niet op een basispuntje gekeken. Omhoog welteverstaan.

Beursplein 5

Vanochtend gaf ABN Amro-analist Thijs Berkelder van ABN Amro een hard verkoop advies voor Vopak af: underperform en van €35 naar €28,50. Onze analist Martin Crum is het hier niet mee eens en - toeval of niet - de koers herstelde procenten in de loop van de dag. Dit is nog niet hele verhaal.

Berkelder herhaalde ook zijn Boskalis advies van outperform en €38,50 voor Boskalis, waarvan hij een theoretische waarde berekent van €46,50. U weet het, HAL heeft in beide aandelen een groot belang en biedt dus op Boskalis.

Over HAL gesproken, Niels Koerts:

Paul Weeteling blikt alvast vooruit op de cijfers van ASML over twee weken en u komt het woord uitdagend in zijn analyse tegen.

Koerts krijgt hoogtevrees van Alfen:

Tot slot nog Peter Schutte over de tot dusverre stille Belgische vastgoedparel WDP:

Dit zijn verder de adviezen van vandaag, weet u meteen waarom deze aandelen vandaag doen wat ze doen. Klik op het plaatje voor details:

Wat valt verder nog op, recessie- en bear market bibbers?