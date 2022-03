Moet u al in obligaties vluchten?

Arend Jan Kamp heeft omikron overwonnen en staat weer achter de microfoon van de IEX BeleggersPodcast. De andere microfoons worden gebruikt door hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz en Ben Leppers. Hij is oud-obligatiehandelaar bij ABN Amro en handelt tegenwoordig voor eigen rekening. Met Leppers in de uitzending gaat het uitgebreid over rentes en obligaties. Daarnaast bellen de heren Niels Koerts wakker, die nog lekker lag te dutten in Las Vegas. Hij heeft het over een interessant gokaandeel. Een bomvolle aflevering dus. Hieronder de hoofdpunten die behandeld worden op een rij: De uitspraken van Poetin













De spaarrente













Rentestijgingen













Obligatiehandel













Beleggen in China













OCI













Philips













Bayer













Fugro













Lezersvragen

