Gaat u maar even goed zitten voor dit Shell-verhaal

De politiek en wishful green thinking types spiegelen ons een wereld voor van molentjes en zonnepanelen, maar olie zal nog zeker 50 als het niet 75 jaar is een rol spelen. Vergeet niet; de bevolking stijgt naar 10 miljard en later 12 miljard mensen die allemaal veel meer energie zullen gebruiken. Ze zullen er achter komen dat 2 minuten minder douchen per dag geen zoden aan de dijk zet, en dat olie onvervangbaar is tenzij er n u op grote schaal kerncentrales gebouwd gaan worden, met honderden tegelijk, en ik voorspel : die komen er voor het jaar 2100, als de dijk Stavanger Noord Schotland er ligt (even Boskalis bellen) en de woningnood is opgelost met huizen in land wat nu Noordzee heet, maar dan niet meer bestaat met een luchthaven met 4 buizen in het midden ( naar Londen Parijs Brussel Amsterdam) waar al die draaimolens dan zijn afgebroken en vernietigd wegens nauwelijks voldoende rendement.... fata morgana? wellicht...... Particulieren, waaronder ik, kopen op grote schaal olieaandelen, mijn beste rendement is met Shell, Totalenergies, Chevron etc.. arme pensioenfondsen..armer.. en ze zien de onvermijdelijkheid niet dat als Europa straks 'groen' is, Azië zich suf lacht naar onze inmiddels derde wereld landen. Europa, 7% van de wereldbevolking, vertelt de rest wat ze doen moeten, maar die zijn verstandig en luisteren niet.... alleen al 1 land, Nigeria, heeft over 70/80 jaar 1 miljard inwoners.... als ING niet wil financieren, dan niet, er is zoveel geld bijgedrukt dat ze dat goedje overal kunnen ophalen....bovendien.. mijn inschatting is dat Amro en ING niet meer in de huidige vorm bestaan over 5/10 jaar, erg ideologische allemaal maar commercieel nauwelijks succesvol... ze worden met 300 km per uur links en rechts ingehaald en ze zijn veel te log om zich aan te passen....