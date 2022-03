"Waterstof voor personenauto’s is absoluut een gelopen race. Het wordt niks en het werd ook nooit wat", stelt autojournalist Werner Budding in een interview met IEX. Hoogleraar autotechniek Maarten Steinbuch, met wie ook gesproken werd, gaat daar volledig in mee: "Waterstof voor personenauto’s slaat helemaal nergens op."

"Om waterstof te maken heb je drie keer zoveel elektriciteit nodig als dat je uiteindelijk tankt. De businesscase is gewoon niet goed", stelt Steinbuch, die als hoogleraar verbonden is aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij verdiept zich als wetenschapper onder andere in automotive engineering en legt daarbij de focus op duurzaam rijden.

Omdat het geproduceerd moet worden, is waterstof dus geen energiebron. Men moet het meer zien als energie-opslag zoals een batterij dat ook is. Om die reden is de zware industrie volgens Steinbuch wel gebaat bij waterstof. Hiermee kan worden voldaan aan de seizoensgebonden vraag naar energie van bijvoorbeeld hoogovens en kunstmestfabrieken.

Kunstmatige kerosine

Batterijen zijn overigens niet overal de oplossing voor. "Voor intercontinentaal vliegverkeer zijn batterijen ongeschikt, maar ook waterstof is daarbij niet de oplossing, want dat is te volumineus."

Voor deze sector zijn zogeheten solar fuels de oplossing. Op duurzame wijze wordt waterstof geproduceerd en CO2 uit de lucht gehaald om samen kerosine te maken waar vliegtuigen op kunnen vliegen. "Voor containerscheepvaart en langeafstandsvluchten is dit de oplossing. Voor wegtransport is een batterij-elektrische aandrijving de oplossing."

Sceptisch

Werner Budding, autojournalist en medeoprichter van het platform e-drivers.com, heeft al ruim dertien jaar ervaring als presentator van diverse autoprogramma’s. Hij is nog wat sceptisch over de elektrische aandrijving in de transportsector. "Het is vooralsnog niet ideaal. Vrachtauto’s moeten volgepropt worden met accu’s voor een beetje actieradius, het probleem is dat die accu’s enorm zwaar zijn", vertelt hij.

"Het economisch model bij vrachtverkeer is zoveel mogelijk lading meenemen, maar dat wordt door die zware accu’s dus beperkt", gaat Budding verder. "Dan is de vrachtauto dus duur, komt-ie niet heel ver en kan je niet veel meenemen. Dat is dus nog niet echt een goed verdienmodel." Regelgeving en doorontwikkeling van de batterijen zouden in de toekomst een oplossing kunnen bieden voor dit probleem.

Het volledige interview met Steinbuch en Budding leest u hier. Daarin geven zij onder andere aan in welke automerken zij de meeste toekomst zien.