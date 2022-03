Slotcall: Het is een gekkenhuis op de markt

De AEX sloot vandaag op -1,8% met DSM (-8,3%) en Wolters Kluwer (-8,8%) – dat de afgelopen weken juist flink steeg – als hekkensluiters van de Nederlandse hoofdindex. Andere Europese indices toonden vandaag nog groene koersen, om tegen het einde van de dag toch naar onderen te zakken.

Het waren de financials die vandaag wel wat herstel lieten zien. Kijk bijvoorbeeld naar Aegon (+0,7%) en NN Group (+5,1%) binnen de AEX, maar ook ABN Amro (+4,7%) en ASR (+4,7%) bij de midcaps. De AMX (+1%) en AScX (+1,4%) sloten verrassend genoeg wél in het groen. Dat komt voornamelijk omdat de zwaarwegende groeiaandelen vandaag een blok aan het been zijn van de Nederlandse hoofdindex.

De oliemarkt beweegt vandaag ook hevig. Shell (+2,4%) heeft aangegeven geen olie en gas meer te willen uit Rusland. Daarnaast zal de energiereus de deuren van zijn Russische tankstations sluiten. Vorige week kreeg Shell veel kritiek toen het tegen een fikse korting Russische olie kocht.

Toch sloot het aandeel flink in de plus. Dat zal wel te maken hebben met de geluiden dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk Russische olie vandaag nog in de ban wil doen.

Gekkenhuis

Beleggers die hun geliefde aandelen plotsklaps meerdere procenten zien verliezen, hebben het zwaar. Zeker omdat er niet altijd een duidelijke aanleiding voor is. Een gekkenhuis is het. Zo is er bijvoorbeeld totaal geen reden te vinden voor de schuiver die Wolters Kluwer vandaag heeft. Tot gisteren was de dataleverancier zelfs de enige stijger van de afgelopen vier weken binnen de AEX.

TKH (+5,2%), dat vandaag de grootste plus binnen de AMX neerzette, werd vandaag onder de loep genomen door analist Peter Schutte. “Een zeer sterk jaarrapport en dito vooruitzichten”, schrijft hij erover.

“Het concern straalt al het hele jaar vertrouwen uit en kwam afgelopen november met zeer ambitieuze margedoelstellingen op de proppen.” Helaas is de politieke en macro-economische omgeving een stuk onzekerder geworden. Lees hieronder de complete analyse met het bijbehorende advies.

Ageas

“De kapitaalbuffer is versterkt en het premie-inkomen dikte flink aan”, schrijft analist Niels Koerts over Ageas (-1,5%). De verzekeraar doet helaas nauwelijks concrete uitspraken over de vooruitzichten, maar de jaarcijfers zijn gelukkig wel aardig in de prik.

“Echter, de onzekerheden omtrent de oorlog in Oekraïne zijn groot en dat heeft zijn weerslag op het beurssentiment.” De Belgische verzekeraar belegt uiteraard ook en wordt hier financieel door geraakt. De vraag is hoe groot die schade zal zijn. Wilt u daar meer over weten? Lees dan de analyse van Ageas.

Rentes

Stijgende rentes. In Nederland komen er acht basispunten bij, waardoor de tienjaarsrente uitkomt op 0,34%.

Brede markt

De AEX (-1,8%) presteerde vandaag vele malen slechter dan Frankrijk (-0,1%) en de Duitse DAX (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 36 punten. Nog altijd heel volatiel dus.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-1%), Dow Jones (-0,7%) en de Nasdaq (-1,2%).

De euro stijgt 0,2% en noteert nu 1,088 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+3,2%) en zilver (+4,6%) stijgen beide fors.

Olie: WTI (+7,3%) en Brent (+7,5%) gaan alweer door het dak.

Bitcoin (+1,1%) stijgt.

Het Damrak:

Het is vandaag internationale vrouwendag. Laten we dus ook maar even een kijkje nemen bij de Nederlandse fondsen met een vrouwelijke (co-)CEO: Wolters Kluwer (-8,8%), DSM (-8,3%) en Acomo (-1,8%). Auw. Gelukkig is daar Herna Verhagen met PostNL (+2,6%) die de eer redt.

(-8,8%), (-8,3%) en (-1,8%). Auw. Gelukkig is daar Herna Verhagen met (+2,6%) die de eer redt. Aegon (+0,7%) laat Rusland en zijn rechterhand Wit-Rusland links liggen. De verzekeraar liet weten af te zien van investeringen in de landen na de invasie van Oekraïne.

(+0,7%) laat Rusland en zijn rechterhand Wit-Rusland links liggen. De verzekeraar liet weten af te zien van investeringen in de landen na de invasie van Oekraïne. Deutsche Bank heeft zijn koersdoel voor Besi (-8,9%) naar beneden bijgesteld. Het koersdoel gaat dan wel van €96 naar €84, maar de chipper blijft volgens Deutsche Bank nog altijd koopwaardig.

(-8,9%) naar beneden bijgesteld. Het koersdoel gaat dan wel van €96 naar €84, maar de chipper blijft volgens Deutsche Bank nog altijd koopwaardig. De chippers zijn vandaag gruwelijk hard afgestraft. Hoewel Besi de hardste tik kreeg, gingen ook ASMI (-4,8%) en ASML (-4,4%) onderuit.

(-4,8%) en (-4,4%) onderuit. Basic-Fit (-3%) komt morgen met jaarcijfers. Volgens analisten van Berenberg is de sportschoolketen hard geraakt door de mondiale lockdowns in 2020 en 2021. Positief is volgens de zakenbank dat sporters vlot weer terugkeren zodra de clubs hun deuren weer mogen openen.

(-3%) komt morgen met jaarcijfers. Volgens analisten van Berenberg is de sportschoolketen hard geraakt door de mondiale lockdowns in 2020 en 2021. Positief is volgens de zakenbank dat sporters vlot weer terugkeren zodra de clubs hun deuren weer mogen openen. Melinda Ann French-Gates, u weet wel, de ex van Bill Gates, heeft haar belang in OCI (-2,8%) fors verkleind, zo bleek vandaag. Ze had op 24 februari nog een belang van bijna 4,8% met dito stemrecht. Nu is het belang nog maar 1,3%.

(-2,8%) fors verkleind, zo bleek vandaag. Ze had op 24 februari nog een belang van bijna 4,8% met dito stemrecht. Nu is het belang nog maar 1,3%. Kempen heeft zijn belang in ForFarmers (+2,3%) verkleind van een kleine 5% begin januari, naar zo'n 2,9% nu.

