Slotcall: Het gaat van kwaad tot erger

Het is alweer even geleden dat we een zo'n slechte beursdag voorgeschoteld kregen. De AEX keldert liefst 4,8%. De onzekerheid is momenteel bijzonder groot en de macro-economische omstandigheden staan er ook niet al te best voor.

De energieprijzen rijzen de pan uit en de economische activiteit lijkt de verslechteren. Dit bleek gisteren bijvoorbeeld uit een ronduit tegenvallende ISM-manufacturing index. Vandaag was het Amerikaanse banenrapport wel goed, maar daar let momenteel helemaal niemand op. Er waren vroeger tijden dat we met zijn allen op de banken stonden als er 678.000 banen bij kwamen.

Het sentiment is slecht en dan maakt het vrij weinig meer uit wat u in portefeuille heeft. Alleen de oerdefensieve aandelen blijven nog enigszins liggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Ahold (+0,8%) en Wolters Kluwer (-0,7%). Unilever (-3,9%) staat ook bekend als safe haven, maar dat fonds gaat vandaag bijna net zo hard omlaag als de brede markt.

Unilever heeft last van de stijgende inflatie en het is nog maar de vraag of het concern dit volledig kan doorberekenen aan de consument. De omzet en marges van het bedrijf staan immers al onder druk. De grootste bleeders zijn de usual suspects Just Eat Takeaway (-9,5%), ING (-9,7%), ArcelorMittal (-8,1%), Prosus (-8,5%) en Besi (-8,7%).

Woekerpolisaffaire

Op 11 februari oordeelde de Hoge Raad inzake NN Group (-5,7%) dat verzekeraars op grond van privaatrechtelijke normen verplicht kunnen zijn om aanvullende informatie aan consumenten te verstrekken. Dit gaat bijvoorbeeld over de ingehouden kosten en de werking van het product.

Deze informatie dient nauwkeurig en duidelijk te zijn zodat de klant weet wat hij koopt. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te oordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak gaat nu verder bij het Hof.

Deze uitspraak betekent slecht nieuws voor de verzekeraars. Met name NN Group zal op dit dossier in de toekomst nog slecht nieuws moeten melden. Wat dit bekent voor het koersdoel en advies leest u in het onderstaande artikel.

Verzekeraars nog niet verlost van woekerpolisaffaire https://t.co/LnkfnrYCQQ via @IEXnl



Vooral NN Group zal vermoedelijk nog een forse voorziening moeten nemen. — Niels Koerts (@KoertsNiels) March 4, 2022

Rentes

De rentes maken een enorme duikvlucht. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier keldert liefst 9 basispunten tot 0,18%. Het zijn goede tijden voor obligatiebezitters, aangezien de koers van obligaties vandaag omhoog spuit.

Nederland: -9 basispunten (+0,18%)

Duitsland: -12 basispunten (-0,10%)

Italië: -5 basispunten (+1,54%)

Verenigd Koninkrijk: -9 basispunten (+1,21%)

Verenigde Staten: -14 basispunten (+1,71%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -7,7%

AEX deze maand: -8,0%

AEX dit jaar: -15,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -15,3%

Dieprood

De Amerikaanse beurzen houden het hoofd deze week nog aardig boven water. Wall Street verliest gemiddeld zo'n 2%, terwijl de Europese indices 8 tot 10% moeten prijsgeven. Het grootste slachtoffer is de Italiaanse beurs met een min van 12,5%. Unicredit schijnt nogal wat exposure naar Rusland te hebben. Tja, dan weet u hoelaat het is.

AEX

Wolters Kluwer (+7,1%) is immuun voor de stijgende grondstofprijzen. Daar komt bij dat het bedrijf zijn tarieven gemakkelijk kan verhogen. De financials worden daarentegen het hardst getroffen door de sancties in de richting van Rusland. We weten niet hoe groot de schade zal zijn en deze onzekerheid leidt tot een uitverkoop in het aandeel ING (-22,0%). Ook de aandeelhouders van Just Eat Takeaway (-16,8%) zijn weleens beter het weekend ingegaan.

AMX

De volatiliteit op de financiële markten is bijzonder hoog en dan moet u natuurlijk Flow Traders (+5,8%) hebben. OCI (+4,9%) profiteert van de hogere prijzen voor kunstmest. Rusland is een grote exporteur van kunstmest, waardoor er een deel van het aanbod van wegvalt. Dit betekent goed nieuws voor OCI. Aalberts (-17,5%) eindigt zonder duidelijk aanwijsbare reden onderaan het lijstje.

ASCX

Accsys (+2,3%) heeft definitief besloten om met Eastman Chemical een Amerikaanse accoya-fabriek te bouwen. Het project kost in totaal $136 miljoen en de houtveredelaar denkt hiermee een rendement van tenminste 20% te behalen. BAM (-10,2%) krijgt het voor elkaar om binnen twee weken zo'n 35% aan beurswaarde in leveren. Ook zo'n aandeel dat u in dit beursklimaat beter niet kunt hebben.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week heb ik de eer om de vooruitblik te maken.