Het is grimmig voorbeurs en de AEX opent onder 700

Risk-off. Weer. Want het is meer dan grimmig voorbeurs. De AEX indicatie is -1,0% onder 700, want in Oekraïne zou - houd u vast - een kerncentrale in brand zijn geschoten. Zou inmiddels zijn geblust en in handen van de Russen zijn, maar ze zijn dus tot veel in staat daar...

Valt nog mee...? De Europese futures openen ruim een procent lager en de Amerikaanse staan ook rood, maar doen het met een nul voor de komma

Azië kleurt ook rood met de Nikkei 225 en Hang Seng op ruim -2%. Tencent staat -4,0% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -0,9% op 30,5

En of risk-off, de dollar stijgt naar 1,10 rond

De Duitse rente zakt één en de Amerikaanse daalt vijf basispunten

Goud ligt vlak, olie stijgt 0,9% en crypto daalt 3 à 4%

Dit is het nieuws dat nu voor risico-aversie zorgt volgens de networks. Het VK heeft al om een spoedvergadering van de Veiligheidsraad gevraagd.

Europe’s largest nuclear power plant in eastern Ukraine came under attack from Russian shelling early Friday, Ukrainian officials said, raising the stakes in Vladimir Putin’s invasion as his forces bombarded cities across the nation https://t.co/zUZuilcWcw — Bloomberg (@business) March 4, 2022

Met zulke acties kan er paniek ontstaan op de beurzen, hopen en bidden maar. SocGen is de eerste die waarschuwt, met de nieuwe chaos in de supply chains en de grondstoffenprijzen die door het dak gaan kan het niet uitblijven dat winsten, omzetten, marges en kasstromen onder druk komen te staan? Ergo: de koersen?

Vul het verder zelf maar in... Een paar plaatjes om te illustreren, hier de Nederlandse TTF gas future:



Brent:



Wheat of tarwe:



Het bericht waarvan u wist? De Fed verhoogt op 16 maart gewoon de rente met een kwartje. Dit is ook vrijwel meteen de hele tekst. Tja, met renteverhogingen stopt u niet meteen energieprijsstijgingen, maar niks doen met zulke hoge inflatie... Zeg maar wat wijsheid is.

The ECB is set to take a timeout from plotting its exit from stimulus as it assesses the damage Russia’s war in Ukraine could inflict on the continent’s economy https://t.co/Yb46gx0brx — Bloomberg Markets (@markets) March 4, 2022

Plaatje er bij:

Er is ook nog ander nieuws. UMG meldt op zich goede cijfers, maar de nettowinst daalde wel met zowat de helft, als resultaat van de herwaardering van beleggingen in beursgenoteerde bedrijven. Wat voor dan, want vorig jaar was een prachtig beursjaar. Accell heeft ook cijfers.



De opening:



De rentes:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met fraaie cijfers Hydractec en Broadcom deed +2,5% op die van haar:

08:01 Meer omzet en winst voor Accell

07:42 Beursblik: beursexperts verdeeld

07:19 Beursblik: Universal Music presteert sterk

07:17 Aandeelhouders Cumulex akkoord met overname AA Circular

07:03 Europese beurzen openen naar verwachting fors lager

03 mrt Broadcom boekt hogere winst en omzet

03 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

03 mrt Wall Street lager gesloten

03 mrt Olieprijs lager gesloten

03 mrt Euronext Securities en Spafid slaan handen ineen

03 mrt Wall Street koerst af op vlak slot

03 mrt Europese beurzen lager gesloten

03 mrt Universal Music Group boekt lagere nettowinst

03 mrt Winst Hydratec spuit omhoog

De agenda:

07:30 Accell - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Hydratec - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Handelsbalans - Januari (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (Bel)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Februari (VS)

Hier is de consensus voor Payroll Report:

En dan nog even dit

Het was weer slecht gisteren:

WATCH: Wall Street's main stock indexes ended lower on Thursday as the Ukraine crisis kept investors on edge https://t.co/f1fwhYDKUk pic.twitter.com/awIFLiLikU — Reuters Business (@ReutersBiz) March 4, 2022

De eerste, wie volgt?

SocGen Flags Potential Capital Hit as Russia Crisis Reverberates https://t.co/6gJpaaMS1i — Bloomberg Markets (@markets) March 4, 2022

Er is geen houden aan met die grondstoffen en energie:

From crude oil to grains and edible oils, commodities extend their massive rally as Russia’s invasion of Ukraine continues to roil global markets and fuel fears of supply crunches https://t.co/j8BxUeCsQA pic.twitter.com/mbHpi33K95 — Bloomberg (@business) March 4, 2022

Want:

LATEST: Prices from oil to aluminum and wheat soar, as commodities stage their most stunning weekly surge since 1974 and the days of the oil crisis https://t.co/pfNKeemMfG — Bloomberg Markets (@markets) March 4, 2022

Waaronder de beursgang van die GSK onderdelen:

Russia’s invasion of Ukraine has left dealmakers in Europe unsure about if and when roughly $300 billion of mergers, acquisitions and listings will go ahead https://t.co/K5c3o1pD2o — Bloomberg Markets (@markets) March 4, 2022

Net als WTI in april 2020:

NO BUYERS: Russian flagship Urals crude plunges to a fresh record large discount of **minus $22.7-a-barrel** to benchmark Dated Brent. Even at such a huge discount, oil trader Trafigura found no bidders | #OOTT #Ukraine pic.twitter.com/vtg0MsjQji — Javier Blas (@JavierBlas) March 3, 2022

Wat valt er nog te zeggen? Moskou is ook vandaag dicht:

Returns of Russia's largest companies over the last month...

Polyus (gold mining): -74%

Tatneft (oil & gas): -75%

Gazprom (oil & gas): -87%

Norilsk Nickel (nickel & palladium mining): -90%

Lukoil (oil & gas): -93%

Sberbank (banking): -96%



Data via @ycharts pic.twitter.com/fSyvwyPjjJ — Charlie Bilello (@charliebilello) March 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.