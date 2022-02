Het is rood voorbeurs, volatiel en de ontwikkelingen gaan snel

Risk-off, de AEX indicatie is -2,0% want Rusland-Oekraïne. Houd daarom rekening met weer volatiele markten, want er zijn veel ontwikkelingen en het gaat snel.

Laatste handelsdag van de maand is het trouwens, de AEX staat deze maand op -2,2% en dit jaar -8,8%. Het is de slechtste start in heel lange tijd.

Europese en Amerikaanse futures staan allemaal zo rond -2%

Azië kleurt groen (nog van vrijdag) en Tencent staat -1,3% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -9,0% op 27,6%

De dollar ligt vlak op 1,166

De roebel verliest bijna 30% (!), de Russische centrale bank verdubbelt de rente even naar 20% en legt buitenlandse verkopers van Russische aandelen beperkingen op

De rentes imploderen met acht (ja 8!) basispunten

Goud stijgt 1%, olie loopt bijna 5% op en - verrassend gezien de risk-off modus op de beurzen? - crypto stijgt nipt

Tal van landen én bedrijven doen Rusland in de ban, dat in ieder geval niet in een paar dagen Oekraïne weet te overrompelen en zo alles en iedereen voor voldongen feiten had geplaatst. Intussen kan dit conflict veel geopolitieke gevolgen hebben. Duitsland kondigt al extra defensie-uitgaven aan.

Het land wil bovendien LNG-terminals gaan bouwen en kerncentrales langer ophouden. Let wellicht op Europese defensie-aandelen als Eads, Thales, BAE Systems, Finmeccanica, Rheinmetall en Dassault. Kijk bij uw broker, maar in VS defensials of trackers beleggen kan niet, of u hebt beperkt keus.

Kernenergie-aandelen weet ik niet zo snel, maar misschien is dit ook goed voor traditionele en minder goed voor nieuwe energiebedrijven.

Breakingviews - Sanctions shock-and-awe reverberates beyond Russia https://t.co/D4uSsrDeSQ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 27, 2022

Zo zeg:

NORWAY PRIME MINISTER SAYS NORWAY'S SOVEREIGN WEALTH FUND WILL DIVEST ITS RUSSIA HOLDINGS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 27, 2022

Even aanzien hoe de Russische beurs zo opent, de roebel gaat intussen aan gort. Laagste stand ooit.

Over naar het Damrak, waar weer cijfers zijn. PostNL had al voorlopige resultaten gegeven en verrast niet met haar cijfers. Mooi jaar, het dividendvoorstel is €0,42 per aandeel en morgen start een aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen.

B&S Group haalt met haar cijfers haar eigen doelstellingen, ondanks een waslijst aan issues door corona en stelt €0,42 dividend per aandeel voor:

De opening:

De rentes, het wachten is nog even op de Bund. Die zal wel in lijn met ons land openen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies:

NX Filtration: naar €18 van €17 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 PostNL - Cijfers vierde kwartaal

00:00 B&S Group - Cijfers vierde kwartaal

00:00 Groupon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:50 Industriële productie - Januari vlpg (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - Januari (Jap)

06:30 Detailhandelsverkopen - Januari (NL)

06:30 Producentenprijzen - Januari (NL)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Februari (VS)

En dan nog even dit

Hoeveel? Zoveel:

De afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in januari gemiddeld 20,9 procent hoger dan in januari 2021. Meer op onze website.https://t.co/SV3A8AGktz pic.twitter.com/2ddYF8GvwO — CBS (@statistiekcbs) February 28, 2022

Ja:

Breaking: The U.S. and European powers committed to remove some Russian banks from the SWIFT messaging system in a bid to further isolate Russia from global financial channels https://t.co/QiS2NsgNy7 — Bloomberg Markets (@markets) February 26, 2022

Zo dus:

Traders looking to make bets on Russian equities have stormed into a $1 billion exchange-traded fund that tracks the nation’s stock market https://t.co/conuIrukCG — Bloomberg Markets (@markets) February 25, 2022

Oh:

JUST IN: Russia’s central bank has told brokers to temporarily block securities sales by foreigners starting today https://t.co/LRn4S0nDKs pic.twitter.com/1qmkQylXlb — Bloomberg (@business) February 28, 2022

Het gaat snel:

Bank of #Russia raises key rate to 20% from 9.5% in emergency measure. Bank of Russia says external conditions for the Russian economy have drastically changed. Says rate hike is necessary to make ruble deposits attractive. (via BBG) pic.twitter.com/ivd8A2bN6k — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 28, 2022

Het bedrijfsleven laat zich ook niet onbetuigd:

Societe Generale, Credit Suisse halt Russian commodity trade finance deals -Bloomberg News https://t.co/WbLSSI6Hqr pic.twitter.com/ZbY9RJmBPc — Reuters Business (@ReutersBiz) February 27, 2022

Meer, BP uit Rosneft:

BP exit opens new front in West's campaign against Russia https://t.co/eTHWjHeWP7 pic.twitter.com/ti2X4AxfQs — Reuters Business (@ReutersBiz) February 28, 2022

Tsss:

NEW: Google has temporarily disabled for Ukraine some Google Maps tools which provide live information about traffic conditions and how busy different places are. https://t.co/U7TItKYktc (tip @Techmeme) — Elizabeth Culliford (@eculliford) February 28, 2022

Nog twee:

En de uitsmijter:

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Nog meer inflatie:

Egypt's Suez canal to increase tolls by up to 10% https://t.co/PU04WXrRAM pic.twitter.com/EXviUbEsuO — Reuters Business (@ReutersBiz) February 27, 2022

En wat dacht u hier van?

Commodity price changes over the last year...

Coffee: +70%

Aluminum: +63%

Nat Gas: +61%

Brent Crude +48%

Heating Oil: +48%

Gasoline: +45%

WTI Crude: +44%

Cotton: +32%

Wheat: +27%

Lumber: +23%

Corn: +19%

Soybeans: +13%

CPI: +7.5%

Sugar: +7%

Gold: +6%

Copper: +5%

Silver: -13% — Charlie Bilello (@charliebilello) February 28, 2022

Goh:

NEW: Why are retail investors so drawn to these risky investments? Put simply: They offer the chance to reap big returns – quickly



Read The Big Take ??https://t.co/kx3zMVSUXV — Bloomberg Markets (@markets) February 28, 2022

Nee hé?

As was to be expected, Eurozone stocks, after outperforming most of this year, are now trailing their US counterparts. pic.twitter.com/fOA0ZMQtya — jeroen blokland (@jsblokland) February 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.