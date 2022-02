Slotcall: AEX mazzelt, koerscapriolen op cijfers en straks Fed en Nvidia

Gisteren reden de Russische tanks volgens Moskou van de Oekraïne weg.

Vandaag rijden ze er volgens Washington weer naar toe.

En de beurzen? Risk-off.

Hier is dat intussen al beroemde filmpje van gisteren. Voor wie vergeten was hoe dikke vette zwarte rook er ook alweer uit ziet... Misschien hebben én Moskou én Washington allebei wel gelijk, want wie wil die vieze dingen nou over de vloer hebben? Hup, meteen weer rechtsomkeert met die krengen.

Russian troops head back to their permanent bases after successfully finishing military drills, Russian Ministry of Defense announces. pic.twitter.com/fBNY3t9RVb — RT (@RT_com) February 15, 2022

Zonder gekheid, het kan goed dat we het de komende dagen en misschien weken het met hele, halve, tegenstrijdige en desinformatie op en rond de Oekraïne moeten doen. Verder is het een typische 2022 beursdag: nerveuze indices, heen en weer draaiende aandelen, volatiliteit en een VS aandeel dat aan gort gaat.

Vandaag is het namelijk de beurt aan Roblox om stuk te gaan te gaan op cijfers, zie het plaatje hieronder.

Op het Damrak zijn er ook cijfers en die gaan zeker niet onopgemerkt voorbij, zo meer. Verder zijn er vandaag mooie Amerikaanse detailhandelsverkopen, maar die voeren druk op inflatie wel op. De dag is zeker nog niet om, want om 20:00 uur zijn er eerst de Fed-notulen van het rentebesluit vorige maand.

Die kunnen zeker dollar, rentes, aandelen en de rest raken, als daar nog quotes of wat dan ook uitkomen wat nieuw is voor de beurs. Om 22:00 uur zijn er dan nog cijfers van onder meer Nvidia, Cisco, Applied Materials en DoorDash.

De brede markt dan:

De AEX houdt net vandaag de voeten droog en sluit nog op +0,5%

Wisselend beeld in Europa, de Bel20 springt er vandaag opvallend positief uit

Wall Street kleurt weer rood en weer is het tech dat de daling aan voert

Valt mee? De CBOE VIX Index (volatiliteit) stijgt maar +1,5% naar 14,5

De dollar zakt iets weg naar 1,138

Goud stijgt +0,6%, olie dikt procenten aan en crypto stijgt ook aardig

De rentes doen nog het meest van zich spreken? Bats, er gaan nu weer een reeks basispunten vanaf. Vandaar risk-off, ofwel in veilige staatsobligaties.

Nog twee extra plaatjes, Just Eat Takeaway versus DoorDash in euro's. Het ligt dus echt niet alleen aan JET CEO Jitse Groen? Denk er maar eens over na. Iets met groeiaandelen, inflatie en rente wellicht. En dan bespaar ik u het plaatje van Delivery Hero nog.

Publiekslieveling Nvidia nog, het gaat hier ook altijd hard. Welke kant het ook maar uit is. De overname van ARM gaat dus niet door en eens zien of het concern al nieuwe plannen heeft. Want CEO Jensen Huang is niet echt het type die nu met een dat ik heb dan weer met de benen op tafel gaat zitten.

Beursplein 5

Genoeg reuring en koersenbeweging weer vandaag in Amsterdam. Eerst de fondsen met cijfers, Ahold Delhaize heeft an sich een nette rapportage, maar worstelt ook met inflatie en de outlook stelt teleur. En daar zit de beurs vandaag niet op te wachten. Kijk maar niet op het bord.

Beleggers doen Ahold Delhaize in de bonus #AholdDelhaize https://t.co/R5GAQDVOdx — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 16, 2022

Heineken hannest ook al met inflatie. U zie overal al dikke krantenkoppen dat het bier duurder wordt. De outlook is ook aan de schrale kant en onze desk schraapt de keel:

De cijfers en outlook van Alfen zijn lentegroen, veel beter dan verwacht en er wordt zelfs om de aandelen gevochten.

Vopak heeft ook cijfers, maar daar wordt niemand blij van vandaag, weer -3,3%. Is gebrek aan fantasie niet het grote probleem bij het opslabedrijf? Zeg het maar. Lokaal is er het bescheiden Italiaanse MotorK met cijfers en ziet: +9,3%. Verder zijn er veel adviezen vandaag, Adyen gaat lekker op Deutsche Bank.

