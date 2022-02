Vijftien kaarsjes: ING is bijzondere stijger van de dag

ING is stijger van de dag... op de verjaardag van vijftien jaar Kredietcrisis.

Niemand die dat toen doorhad. Op 8 februari 2007 deed HSBC een eerste afschrijving - er zouden er nog vele volgen - op subprime loans. Daar had toen nog nooit iemand van gehoord en een kniesoor die er destijds op lette.

Die term dook in de loop van de maanden vaker op, net als Alt-A (niet volledig gedocumenteerde hypotheken tussen prime en subprime), toen werd ene Bear Stearns (moedwillig?) omgetrokken en uiteindelijk was anderhalf jaar later iedereen wakker met Lehman Brothers. Het was net als nu precies twee jaar geleden met corona: iedereen keek elkaar alleen maar dom aan: wat nu?

Overheidsinfuus

En de koersen klapten ook toen, net als in maart 2020, recht naar beneden. Het duurde toen alleen een lang, bang half jaar.

Bij ons hakte de crisis er ook in: Fortis met delen ABN Amro en DSB gingen ten onder en de hele financiële sector ging aan het overheidsinfuus. ING is de enige...

Dat wil zeggen, met Aegon is dit enige financial die is blijven noteren. De rest is allemaal verdwenen (Fortis), genationaliseerd (SNS en ABN Amro), opgekocht (Delta Lloyd) of gefuseerd (de Volksbank). En gesplitst, want bank ING en verzekeraar NN zijn weer uit elkaar getrokken.

Aandeelhouderswaarde heeft het echter allemaal niet opgeleverd... Er gaat de sigarendoossom rond dat de staat €25 per aandeel ABN Amro moet maken om uit de kosten te maken. Dan weet u de sommetjes die minfin Sigrid Kaag moet maken, die de bank weer helemaal naar de markt wil brengen.

Nooit volledig hersteld

Ik denk dat we achteraf mogen concluderen dat onze financiële waarden nooit zijn hersteld van de Kredietcrisis. Niet in volle glorie in ieder geval. Die was er wel. Rond de eeuwwisseling had ABN Amro nog Top 5 wereld als ambitie. Anno 2022 is het een bescheiden, puur Nederlandse retailbank.

De hele Europese bankensector is nooit hersteld van de Kredietcrisis. Hier een paar grote en roemruchte namen. De Stoxx Europe Banks Index is héél Europa.

Ik vergelijk maar niet met de AEX, de Euro Stoxx 60 of 600 en de wereldindex. Die lijntjes komen bij de bovenburen uit.



Halfgoden

De Euro Stoxx Banks is alleen EU en die index is net even meer waard dan wat nu de grootste Amerikaanse bank is. JP Morgan Chase is ook de enige die het echt goed gedaan heeft. Vandaar dat CEO Jamie Dimon, die daar sinds 2005 de scepter zwaait, zo'n halfgod is geworden op Wall Street.

Die andere halve god is Larry Fink van BlackRock. Want de aloude heerser van Wall Street - Goldman Sachs - heeft aan macht en invloed ingeboet. Ze verdienen daar echter nog steeds klauwen met geld en vinden het misschien allemaal wel best.



Een keer per halve generatie is het raak

Goed, vijftien jaar dus. Is dat niet een generatie? Hier zijn ze allemaal sinds 1800. Zo ongeveer eens per generatie is er ergens ter wereld een financiële of bankencrisis.

Wordt dus wel weer es tijd! Grapje hoor. Of? Misschien zitten we al dik in centrale bankencrisis die behind the curve zijn, wie weet.