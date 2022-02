Van dalende koersen word je niet arm

U gelooft mij nooit, als ik op IEX of op sociale media schrijf dat ik mijn portefeuille soms maanden niet bekijk. Het is echt zo. Dat hoeft ook niet, want ik beleg maandelijks vooral in de wereldindex.

Eén blik op de koers en de grafiek en ik weet het ongeveer. Het is wel zo dat fondsen en ETF’s veel onpersoonlijker en abstracter zijn. Ik kijk iedere dag wel driftig naar die paar aandeeltjes die ik heb.

En er gaan ook weken voorbij dat ik niet naar de wereldindex kijk. Maakt ook niet uit wat MSCI World doet, ik blijf er toch wel in beleggen. Ik heb dus ook dalen geleerd, the hard way. In de krach van najaar 2008 keek ik dagelijks naar mijn beleggingen. Dan zag ik Fortis Obam in elkaar kukelen, maar het enige dat me dat opleverde was grijs haar.

Comfortzone

Ik heb toen wel ontdekt dat ik meer geschikt ben voor lang beleggen. Ook al was mijn verlies op een bepaald moment 60 procent, geen moment overwoog ik om mijn belangen te verkopen en ik lag er ook niet wakker van.

Ik vreesde toen meer voor mijn baan dan voor mijn aandelenbelangen. Vorige week maandag, de zoveelste zwarte maandag, kreeg een belegger het te kwaad op Twitter.

Ik antwoordde hem: Porto dicht, zet de koersen uit en haal koffie. Wie begint met beleggen, kijkt de hele dag naar zijn eigen portefeuille. Het is vreemd om je geld live te zien groeien of krimpen. Dat is wennen. Kost tijd, maar u vindt vanzelf uw comfortzone.

Goede koffie

Anders is het, als je voor het eerst een sell-off, afstraffing, dip, krach of bear market meemaakt. Ook dat vergt gewenning. In 2008 zat ik nog op puntje van mijn stoel. Maar toen in maart 2020 onder meer Shell, ING en Unibail -20% deden?

Toen ben ik gewoon echt naar het koffiezetapparaat gelopen om een goede kop koffie te maken. Ik dacht dus aan iets anders. U ook? U bent ook een ervaren daler als u bij een sell-off of krach rationeel en nuchter blijft.

En als u vooral in kansen en minder in risico’s denkt. Dit had ik maandag nog. Ik viste ASML op, net onder €600. Buy & hold, binnen. Half Twitter pestte me toen het pas echt hard naar beneden ging en ik niet op de bodem had gekocht.

Niet timen

Dat ik erbij zette dat me dat niets kan schelen en dat ik nog meer koop als de aandelen verder dalen, mocht niet baten. Van dalen an sich is nog niemand armer geworden. Dat is pas zo bij orderuitvoering.

U gaat juist de bietenbrug op omdat u aan- of verkoop wilt timen en precies de top of bodem wilt hebben. Meestal blijft u dan zitten met uw stukken en met uw cash. En dat went nooit.