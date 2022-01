Het is knalrood voorbeurs door een 'nimble' Fed en er is veel tech

De AEX-indicatie is meer dan nimble -2,3%, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell gisteravond... de markt omlaag praatte. Want zo was het wel een beetje. Zo meer.

De Europese futures staan te huilen op het bord

De Amerikaanse doen mee

Azië is al even hopeloos

De volatiliteit (VIX-index) deed +2,6% op 32,0

De dollar trekt aan tot... 1,122!

De rentes doen dan twee à drie basispuntjes hoger op de Amerikaanse na

Goud daalt iets, olie ligt vlak en ook crypto daalt

Op zich was het rentebesluit in de prik. Het is nu voor 99% zeker dat de Fed in maart de rente verhoogt, de steunprogramma's stillegt en daarna de balans gaat afbouwen. Over dat laatste wilde Powell gisteren niet verder in details treden. En toen begon hij onrust te zaaien, want de economie kent veel vraagtekens.

De inflatie is nog steeds veel hoger dan verwacht

De arbeidsmarkt is bijzonder krap

De loonstijgingen rijzen de pan uit

De supply chain issues houden ook maar niet op

Covid-19 is nog niet weg

Het is volgens Powell daarom compleet koffiedik kijken hoe dit alles en de economie zich ontwikkelen. Dat is eerlijk, maar daar zat Wall Street niet op te wachten. Zie hieronder de S&P 500 mini future, de aandelenbeurzen gaven mooie winsten helemaal weg, de dollar trok aan en de rente zocht het noorden op.

Wordt dit een nieuw buzzword? Al die onzekerheden in de economie maken de voorzitter - hij zei het zelf - nimble. En u mag nadenken over mogelijk een loonprijsspiraal, of stagflatie als risico.



Hier is de volatiliteit, de CBOE VIX-index sloot boven de 30. het kan daarom letterlijk en figuurlijk weer alle kanten uit vandaag - en flink ook. Kan, hoeft niet.



In Korea staat Samsung-2,2% op cijfers en Tencent doet -3,0% in Hongkong. Gisteravond After Hours deden Tesla -2,3% (hier) en Intel -2,8% (hier) op hun cijfers. Tesla boert goed, heeft veel problemen - wanneer niet - maar onderliggend worden de cijfers steeds beter. Tja, Intel. Kan gewoon beter. Al jaren.

Hier Bloomberg over Samsung dat TSMC naar de kroon wil steken. En daar heb je speciale machines voor nodig. Citaat:

South Korea’s biggest company reported 43.6 trillion won ($36.3 billion) in semiconductor capital expenditure in 2021, eclipsing rivals as it acquired extreme ultraviolet lithography (EUV) machines to pursue aggressive expansion of its most lucrative memory and system chipmaking.

Hier uitgebreid Tesla:

Er is ook (groot) nieuws uit China? Bloomberg zegt een primeur te hebben. Evergrande doet -3,4% en nog een citaat:

The restructuring proposal, submitted to Beijing by officials in Evergrande’s home province of Guangdong, calls for the developer to sell most assets except for its separately listed property management and electric vehicle units, the people said, asking not to be identified discussing a private matter.

A group led by China Cinda Asset Management Co., a state-owned bad debt manager and major Evergrande creditor, would take over any unsold property assets, the people said.

EXCLUSIVE: China is considering a proposal to dismantle Evergrande — the world's most indebted property developer — by selling the bulk of its assets https://t.co/yTr3kUwbGc — Bloomberg (@business) January 27, 2022

De opening dan, jee. Vreest u weer een beetje voor tech en dure aandelen?



De rentes gaan ervoor, de Amerikaanse moet wel iets terug na een heuse rally gisteren:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nieuws en een nieuwe CEO voor Galapagos, een overname van Aalberts, een downgrade voor ArcelorMittal en Arcadis heeft ook nog wat:

Analistenadvies en oh jee?

ArcelorMittal: naar neutral van buy (€33) - Goldman Sachs

De AFM meldt deze shorts met iets minder PostNL:

De agenda met Apple en BBP Q4 VS, de eerste schatting is +5,5% QoQ:

En dan nog even dit

Plof, wat een sof:

All three major U.S. stock indexes gyrated wildly in the final minutes of a session that ended with the Dow joining the S&P in negative territory and the Nasdaq eking out a nominal gain. More here: https://t.co/VwjBkTEz3Y pic.twitter.com/OtJCfB0ble — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2022

Tesla nog even in beeld:

Tesla forecast annual deliveries would comfortably grow by more than 50% year-over-year in 2022 despite supply chain issues that it said would continue through this year and limit production. Read more https://t.co/pOeBFxKrZu $TSLA pic.twitter.com/TpjT8lzLD0 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2022

DB, die hebben we ook nog. Wonder op zich...

Deutsche Bank nearly triples Q4 profit, defying expected loss https://t.co/MJI0ZCTMPh pic.twitter.com/F71ZO9oX6m — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2022

Groeten uit Korea:

Samsung’s fourth-quarter profit miss analysts’ estimates https://t.co/VLragxpm0O — Bloomberg Technology (@technology) January 27, 2022

En uit België:

Moreel beleggerskompas op scherp: -50% sinds eerste publicaties uit boek van @VictorCastanet over wantoestanden bij Orpea. Zorggroep ook in vizier van Vlaamse inspectie:

https://t.co/QGtZSJxMXc pic.twitter.com/nniNcVwrcG — Ellen Vermorgen (@elvermo) January 26, 2022

Bloomberg is op dreef vandaag:

A Bloomberg Intelligence index of Chinese education firms has plunged 27% in the past three days, the steepest loss since the government announced a sweeping overhaul of the industry in July https://t.co/sT7i0ecEdR pic.twitter.com/SvKEwylP42 — Bloomberg Markets (@markets) January 27, 2022

Naar $1,42:

Chevron raises quarterly dividend by 8 cents https://t.co/gkbhdPNiWQ pic.twitter.com/lI04krLrIw — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 26, 2022

Verhip:

What selloff? Vanguard ETFs have taken in $14b this year, which is 72% of the net total (BlackRock is -$11b, SPDR -$1b) w/ over 50 ETFs seeing inflows. Check out that red/green juxtaposition bt YTD return/flows. Normal for them but rare for most everyone else. pic.twitter.com/XLVTLh8QWM — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 22, 2022

Den Haag heeft zijn zaken ook niet op orde, maar misschien dat een zeker energieconcern in Londen aan de handel verdient:

Gasoline futures are at the highest premium to crude for this time of year since 2013 as refiners struggle to build supply ahead of summer https://t.co/Hl0YnP1JT3 pic.twitter.com/IAaUr74VGq — Bloomberg Markets (@markets) January 27, 2022

Voor wie de buik vol heeft van groei en waarde zoekt:

Please also check the list of Dividend Champions, which includes all US companies that have managed to increase dividends for at least 25 years in a row



It is not just limited to S&P 500 companies, like the Dividend Aristocrats Listhttps://t.co/LjUbWm4fd9 — Dividend Growth Investor (@DividendGrowth) January 26, 2022

Tja, alles wat risico draagt, nietwaar?

It’s feeling chilly in crypto land https://t.co/8RtVTG9hsh — Bloomberg Markets (@markets) January 27, 2022

Veel plezier en succes vandaag.