Plussen voorbeurs, we wachten op Fed en letten op volatiliteit en kwaliteit

De AEX indicatie is 0,8% na weer hyperventilerende handel op Wall Street. Onrust op de markten en dat mag u ook vandaag weer verwachten met die volatiliteit en de Fed (en Tesla) in de coulissen.

De Europese futures openen tienden hoger idem dito staan de Amerikaanse

Hier rood, daar groen: Azië blijft dicht bij huis. De Chinese CSI 300 (Shanghai) flirt rond -20% vanaf de top wel met een bear market. Tencent staat +0,8% in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) deed +1,3% op 31,1. Goed voor Flow Traders, zeker ook de recordhandel in ETF's

De dollar zakt net nipt onder 1,13

De Duitse rente (euro) staat een basispuntje hoger en de Amerikaanse (dollar) eentje lager

Goud doet niks, olie stijgt iets en crypto vindt houvast ná?

Beursje hè? Het ging gisteren ook weer met dik hout, ofwel zeer beweeglijke en volatiele koersen. Aan de CBOE VIX Indxex - volatiliteit - te zien moet u ook vandaag weer niet raar opkijken van koersencapriolen. Het kan ieder uur weer anders zijn.



Hét onderwerp vandaag is een Fed-rentebesluit om 20:00 uur, gevolgd door een persconferentie van voorzitter Jerome Powell. Ik gok dat die een beetje kort is vanavond. Zoveel nieuws heeft de Fed niet te vertellen en in de huidige markt kan één verkeerd woord, komma of kromme zin raar uitpakken.

Wat willen we van de Fed weten? Deze puntjes. Tot dusverre zijn er drie rentestappen voor dit jaar gehint en ingeprijsd, eindigen de steunaankopen in maart en is het nog de vraag of de centrale bank de balans laat voor wat ze is (obligaties doorrollen), of afbouwt.

Drie of vier rentestappen dit jaar, de eerste is in maart

Balans dus verkleinen of niet

Inflatie en loonontwikkeling, loonprijsspiraal of niet

Hoe staat het met de economie

(Wat vindt de voorzitter van de huidige markten)

Dit zegt Bloomberg:

Bloomberg Economics expects rates to remain steady and the current pace of taper to be maintained at the January meeting. The main goal of the meeting is for the FOMC to telegraph a March rate hike and balance-sheet runoff this year.

We expect it will do so cautiously -- emphasizing the uncertainty and downside risks to growth, given that we are still in the middle of the omicron wave.

It's Fed rate decision day – here's what to expect https://t.co/ES9fM0Vsy9 — Bloomberg Markets (@markets) January 26, 2022

Van gisteravond, Microsoft was het eerste Amerikaanse Big Tech fonds dat haar rapportage 2021 afleverde en dat was weer een fraai staaltje cijfers en outlook. Het is gewoon routine. Nee, aan de bedrijfscijfers liggen de brakke koersen deze maand niet. De waarderingen zijn gewoon te hoog? Dat is mijn idee.

Microsoft staat nu 18% onder de top en dat was al 21%. Gisteravond deed de koers +1,2% op deze cijfers. Vandaag komen onder meer Tesla, Intel en Boeing door. Bij ons staat er niets aangekondigd. Texas Instruments deed +3,7% op haar cijfers. Wist u dat dit een Dividend Aristocrat is? Bijzonder, voor zo'n bedrijf.

Ja, we gaan weer een beetje op kwaliteit letten mensen. De pure hoger-lager aandelen zijn uit dit jaar. En hoe zeg. Er zijn eindeloos of te veel voorbeelden van gedecimeerde koersen van fondsen, die het vooral van het verhaal moeten hebben. Zo zie ik net Robinhood 83% onder haar top staan, jeetje zeg.



Nog één ding, heeft crypto een reddingsboei gevonden? Hier bitcoin.



De opening zonder verrassingen, denk ik:



De rentes... Stiekem verbaast het mij dat de Europese nog zo laag zijn en eigenlijk ook wel dat de euro nog zo goed ligt met die eigenwijze ECB, maar Mr. Market heeft mij nog nooit ergens om gevraagd.

Veel plezier en succes vandaag.