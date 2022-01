Slotcall: brute beursdag voor beleggers

De meeste aandelen hadden het vandaag zwaar te verduren: om in de top drie dalers terecht te komen, was minimaal een koersdaling van 8% nodig. En dat is toch wel alleszeggend. Wellicht een schrale troost, maar de aanloop naar verkrapping vanuit centrale banken is weliswaar pijnlijk, maar als het eenmaal zover is, reageren de markten vaak juist positief. En dan kan het spelletje wéér anders worden.

Even doorbijten dus maar, het 'callen' van de bodem laten we graag over aan partijen die dat denken te kunnen voorspellen. En eerlijk is eerlijk, beleggers vragen er natuurlijk ook om, maar dat blijft echt een gok.

De AEX kende een ronduit slechte dag, maar toch waren er enkele stijgers te melden. Accell bijvoorbeeld dat een bod heeft ontvangen van KKR. Unilever stak ook met kop en schouders boven de rest van de markt uit nu een activistische aandeelhouder zich aan de poort van het concern heeft gemeld. Tot slot Flow Traders, altijd goed voor een leuke outperformance als het spookt op de financiële markten.

Waar ging het minder? Feitelijk de gehele rest van de markt. De koersdalingen zijn ronduit fors te noemen en een aantal usual suspects voert de lijst van dalers aan. We noemen een ASMI, ASML en Besi, maar ook fondsen als Adyen, Just Eat Takeaway en UMG gaan in de ramsj.

Een niveau lager vallen Aperam, Basic Fit en weer InPost negatief uit de toon, terwijl binnen de AScX Avantium, CM.com, TomTom en Vivoryon de voeten niet droog weten te houden.

De AEX sloot uiteindelijk op 738,66. Een stevig verlies van 3,3%. Daar valt helaas weinig uit af te lezen: dit is weliswaar boven day low, maar de index kreeg wel nog een extra tikje omlaag in het slot en dat duidt (nog) niet op solide bodemvorming.

Philips

Philips bevindt zich volgens de jongste analyse van de Beleggersdesk in een 'perfect storm'. Dat klinkt niet goed, maar enige nuance is hierbij wel op zijn plaats. Een mooi aandeel, met flinke tegenwind. Bij beleggen is constateren hoe de stand van zaken is, het minst lastige deel. Interessanter is uiteraard een plaatje voor de toekomst te schetsen en dat heeft Niels Koerts met verve gedaan:

Accell

Min of meer out of the blue heeft fietsenfabrikant Accell een overnamebod ontvangen van private equity-speler KKR. En de Amerikanen bieden €58 per aandeel cum-dividend: een leuke premie van 26% versus de slotkoers van afgelopen vrijdag. Of het voor beleggers slim is hierop in te gaan, wordt verder uit de doeken gedaan bij IEX Premium:

Goed nieuws voor aandeelhouders Unilever

Het zat er al geruime tijd aan te komen, maar inmiddels heeft Unilever daadwerkelijk een activistische aandeelhouder aan boord gekregen. Hier is IEX Premiumleden al diverse malen op gewezen, zoals hier, hier en hier. En nu is het dan zover, althans als de Financial Times goed is geinformeerd.





Nelson Peltz van het activistische hedge fund Trian Partners heeft een belang genomen in het naar Londen verhuisde AEX-fonds en dat betekent dat de druk op de Unilever-top flink zal worden opgevoerd.

Voor aandeelhouders Unilever betekent dat goed nieuws: Peltz heeft eerder al de boel opgeschud bij onder andere Procter & Gamble, met aardig wat succes. Wat de activist voor plannen heeft, blijft nog even duister.

Er is in de AFM-registers geen belangenmelding in Unilever te zien, maar dat hoeft ook niet als het belang de meldingsdrempel niet overstijgt. Klein gokje mijnerzijds: vermoedelijk is er een belang genomen van zo'n 0,8%, goed voor een investering van circa €1 miljard.

Maar het is geen vreemde gedachte dat de activistisch ingestelde aandeelhouder uit is op een splitsing van de Food & Refreshment-divisie van Unilever bijvoorbeeld. Een scenario waar de Unilever-top beslist ook zelf mee speelt, zie de gewenste overname van Consumer Health-tak van GSK.

Unilever zal nog deze maand met een strategie-update komen. Wij zijn benieuwd en zullen daar onze Premiumleden uitgebreid over informeren. Het aandeel heeft vooruitlopend op dit spel van de Beleggersdesk een koopadvies gekregen.Het zal duidelijk zijn dat het concern niet meer wegkomt met slechts een reorganisatie en enkele accentverschuivingen.

Commodities supercycle

Wellicht interessant voor beleggers die wel van enige volatiliteit in hun portefeuille houden: commodities. Als voormalig risk manager van de clearing & depository van de agrarische termijnmarkt van Euronext - dat is inderdaad héél lang geleden - kan ik u verzekeren dat er bijna altijd actie is en vaak vanuit compleet onverwachte hoek.

Wat wil het geval: zowel Goldman Sachs als BlackRock zien wel brood in de theorie dat beleggers zich op kunnen maken voor een commodities supercycle. Laatstgenoemde ziet daarbij vooral kansen bij producenten van zaken als koper, nikkel en lithium. Niet geheel toevallig metalen die hard nodig zijn bij de energietransitie.

Een interessant thema: bij IEX Premium zullen wij voor leden eerdaags met enkele beleggingsideeën komen om op simpele wijze te profiteren van het idee dat de financiële markten mogelijk aan de vooravond staan van een commodities supercycle.

Sectorrotatie houdt aan

Het is interessant om te zien dat de sectorrotatie, uit dure groeifondsen en in waardeaandelen, vooralsnog aanhoudt. Dat wordt bijvoorbeeld goed zichtbaar bij de 'wedstrijd' tussen Warren Buffetts Berkshire Hathaway en Cathie Woods flagship het Ark Innovation Fund.

Het grote verschil tussen beide financiële goeroes ontstond in 2Q20: Warren Buffett koos er, op waarderingsgronden, in toenemende mate voor om op een (groeiende) berg cash te zitten, terwijl Cathie Wood met haar gedurfde 'bets' op tech-disruptors als Tesla, Zoom Video en Coinbase Global de wind vol in de zeilen kreeg.

En hoewel de vooruitzichten voor veel techfondsen onverminderd gunstig zijn, hangt de markt daar sinds enkele weken wel een andere waardering aan. Beleggers die geen flexibele houding willen aannemen en blijven volharden in het oude spelletje, betalen daar leergeld voor.

De forse daling van het Ark Innovation fund heeft er zelfs toe geleid dat er een speciale ETF in het leven is geroepen die op basis van swap contracten het ARK fund short. Controversieel, maar tot op heden wel uiterst succesvol: de return since inception - de ETF bestaat nog geen drie maanden - is meer dan 50%. Een spiegelbeeld van de performance van Cathie Woods fund:



Bron: Bloomberg

Grantham (GMO) ziet crash-signalen

Jeremy Grantham, medeoprichter van GMO, heeft zijn sporen op Wall Street ruimschoots verdiend. En Grantham maakt zich zorgen over de beurswaarderingen.

De financiële markten bevinden zich volgens Grantham in bubbelterritorium. Hoewel er op elk moment wel iemand is die 'crash' roept, is het gezien de reputatie en kennis van Grantham in ieder geval interessant om eens zijn argumenten te bekijken.

Allereerst verwijst hij naar de koersval van de Ark Investments van deze wereld sinds februari vorig jaar. Daarnaast underperformt de Russell 2000 (midkap-fondsen) de S&P 500 sinds 2021. In een echte bullmarkt doen juist aandelen van middelgrote bedrijven het beter dan de largecaps.

Tot slot ziet Grantham her en der irrationeel gedrag van beleggers, zoals de Meme-aandelen, de gekte rond producenten van elektrische auto's en de opkomst van allerlei nonsens-cryptocurrencies.

De observaties die Grantham doet, zijn correct. Echter, hieruit afleiden dat de financiële markten dús zullen crashen, is een brug te ver. Dit laat zich eenvoudigweg niet voorspellen, is alleen achteraf te constateren, en dat geldt ook voor door de wol geverfde fund managers als Grantham.

Beleggers doen er echter wel goed aan hun portefeuille nog eens tegen het licht te houden, met bijzondere aandacht voor de wat speculatiever posities. En werken met leverage geldt als een 'no go' in elke markt natuurlijk, maar doet bij dalende koersen dubbel pijn (zie ook btc).

Koersdaling btc leidt tot liquidaties

Uit gegevens van Coinglass blijkt dat een kleine 300.000 'handelaren' hun posities in crypto's geliquideerd zagen. Serieuze aantallen van partijen die over te weinig onderpand beschikten, oftewel een te hoge leverage hadden op hun uitstaande posities. Dat ziet er als volgt uit:



Bron: Bloomberg





Bitcoin-meltdown

De commotie op de financiële markten laat ook bitcoin, en overige crypto's, niet onberoerd. Het gehoopte steunniveau van $40k heeft geen stand weten te houden en daarmee is btc vanaf de koerspiek van november vorig jaar ruwweg gehalveerd. Hodl kan dan behoorlijk pijn doen.

De vraag is waar deze brute koersdaling vandaan komt. En zoals wel vaker op de financiële markten heeft een combinatie van factoren geleid tot deze meltdown: echte 'die hards' zullen het allicht een te zware kwalificatie vinden, maar voor een eenvoudige aandelenanalist als ondergetekende is een koersdaling van 50% geen correctie meer.

Redenen voor deze brute afstort van btc:

Verkrapping van de Fed, met renteverhogingen op komst

Plannen van de Biden administration om met een 'strategie voor digital assets' te komen (februari)

Interventies van toezichthouders in onder andere het VK, Rusland en Spanje

Een verbod op bitcoin mining in diverse landen

Liquidaties van (crypto-) portefeuilles, te veel leverage doet handelaren en beleggers de das om, hetgeen de daling versterkt

Angst, angst dat de daling nog verder doorzet waardoor velen de veilige zijlijn verkiezen, een vorm van kuddegedrag

De CO2-voetafdruk is volgens diverse criticasters te groot

...?

Er spelen ongetwijfeld meer factoren een rol bij de huidige daling van btc: de laatste regel is blanco gelaten. De comments staan open voor de echte cryptospecialisten ;)

Wall Street

Beleggers in de VS voelden vandaag evenmin veel behoefte om te bodemvissen. Ook op Wall Street kleurden de koersenborden aardig rood. Deze week komen veel bedrijven in de VS met hun cijfers en vooral ook hun outlook.

Dat gecombineerd met het feit dat de Fed deze week, dinsdag en woensdag, bijeen komt, leidde tot risico-avers gedrag onder beleggers. En ook de crisis rond de Oekraïne werkt niet in het voordeel van de bulls.

Tesla kreeg een tik(je) van ruim 6%, terwijl Greyscale Bitcoin Trust een kleine 10% inleverde op de daling van btc. Opvallend allicht nog: de Amerikaanse evenknie van Flow Traders, Virtu Financial, moest wel circa 1,5% inleveren.

Tegelijkertijd valt op dat grote, sterke fondsen als Amazon, TSMC en Intel de schade behoorlijk beperkt weten te houden. De Amerikaanse indices noteerden rond 17:30 uur op minnen van respectievelijk 2% voor de Dow Jones, 2,5% voor de S&P 500 en ruim 3% voor de Nasdaq. Stevig lager, maar geen uitkotsmoment.

Rentes

De (rente-)onrust is eigenlijk nog niet goed zichtbaar als naar onderstaande graphic wordt gekeken. Geld uitlenen aan financieel sterke landen blijft een dure hobby en van normalisatie is zeker nog geen sprake.



Bron: Reuters

Brede markt

Het Damrak

ArcelorMittal (- 6,4%) zakt stevig door het ijs ondanks een herhaald koopadvies, weliswaar met een iets lager koersdoel

(- 6,4%) zakt stevig door het ijs ondanks een herhaald koopadvies, weliswaar met een iets lager koersdoel Ayden (- 8,8%) is een van de slachtoffers van de sectorrotatie

(- 8,8%) is een van de slachtoffers van de sectorrotatie ASMI (- 8,5%) ging van de drie chippers vandaag het hardst onderuit

(- 8,5%) ging van de drie chippers vandaag het hardst onderuit KPN (- 0,6%) was vandaag een toonbeeld van stabiliteit in een bloedrode markt

(- 0,6%) was vandaag een toonbeeld van stabiliteit in een bloedrode markt Shell (- 4%) daalt mee met de rest van de markt, mede onder invloed van een dalende olieprijs

(- 4%) daalt mee met de rest van de markt, mede onder invloed van een dalende olieprijs Unilever (+ 6,8%) kan zich opmaken voor een battle met activistisch aandeelhouder Peltz

(+ 6,8%) kan zich opmaken voor een battle met activistisch aandeelhouder Peltz Flow Traders (+ 1%) doet wat het geacht wordt te doen in onrustige beurstijden: stijgen

(+ 1%) doet wat het geacht wordt te doen in onrustige beurstijden: stijgen Accell (+ 25,5%) heeft een overnamebod van €58 per aandeel ontvangen van KKR

(+ 25,5%) heeft een overnamebod van €58 per aandeel ontvangen van KKR CM.com (- 11%) krijgt een wel erg harde afstraffing van beleggers, maar is extra kwetsbaar bij de huidige sectorrotatie

(- 11%) krijgt een wel erg harde afstraffing van beleggers, maar is extra kwetsbaar bij de huidige sectorrotatie Op de lokale markt krijgen beleggers de kans om Ebusco (- 8,1%) onder het IPO-niveau aan te schaffen





