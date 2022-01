Slotcall: Game Changer

Het is nog erg vroeg in het jaar, de financiële markten hebben er pas een volle week en een dag opzitten, maar beleggers doen er sowieso verstandig aan hun game plan wat aan te passen. De markt is op zoek naar een nieuw evenwicht in een veranderde omgeving en dat leidt tot een pijnlijk aanpassingsproces.

Er vindt momenteel een flinke sectorrotatie plaats onder invloed van stijgende rentes en dat heeft nogal wat impact. Anders gesteld, wat vorig jaar prima werkte, kon dit jaar wel eens tot brokken leiden. Meer over de goed zichtbare draai in de aandelenmarkten leest u bij IEX Profs: met recht een must read.





En mocht u naar nog meer relevante informatie op zoek zijn, kijkt u dan vooral ook even met een schuin oog naar de Oekraïne. De gemoederen tussen enerzijds de NAVO en anderzijds het Kremlin raken gevaarlijk verhit. Meer over deze brandhaard bij de onvolprezen Financial Times:

AEX heeft het lastig

Tech weegt zwaar in de AEX: vorig jaar een zegen, dit jaar tot nu toe een handicap. Groeiaandelen als Adyen, ASML, ASMI, maar ook bijvoorbeeld DSM en IMCD krijgen met de tucht van de markt te maken.

Alleen Besi weet vandaag de dans te ontspringen en dat heeft hoogstwaarschijnlijk alles te maken met de draai die Bank of America op het aandeel heeft gemaakt: niet langer underperform met koersdoel €56, maar kopen met koersdoel... €160. We doen verwoede pogingen om te voorkomen dat de Amerikaanse zakenbank onze techspecialist Paul Weeteling probeert weg te kapen: zijn advies op Besi leest u hier.

Atos winstwaarschuwt

Het Franse Atos had de primeur: het IT-concern trapte deze week af met een onvervalste en ronduit lelijke winstwaarschuwing. Dit hangt deels samen met het zeer recent aantreden van een nieuwe topman, altijd een tricky moment, maar fundamenteel valt er ook het nodige af te dingen op de bedrijfsprestaties van de Fransen.

Een negatieve vrije kasstroom van bijna €0,5 miljard versus rond de €0 verwacht is echt niet best. Vooral een werkkapitaaldingetje volgens een toelichting: dat zou kunnen, maar het blijft zwak. Opvallend ook in een markt die voor IT-bedrijven toch ronduit gunstig is.

Tijdelijk volgens de nieuwe topman, maar beleggers reageerden not amused en zonden het aandeel 16,5% lager. De Beleggersdesk zal deze week voor Premium leden eens kijken of hier sprake is van een overreactie, en dus een kans, of dat dit vallende mes beter gemeden kan worden.

Ackermans & van Haaren

De Beleggersdesk schuwt buitenlandse avonturen niet voor zijn leden. Zo werd vorige maand het Belgische Ackermans & van Haaren onder de loep genomen. De conclusie bij een toenmalige koers van €148 was helder: kopen.

Amper een maand verder en de Belgische holding noteert alweer op €175. Dat is ruim 18% hoger in amper een maand. Hoog tijd voor een update dus en die vindt u hier:

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom en T-Mobile USA zijn nauw met elkaar verbonden. Eerstgenoemde houdt een fors belang in T-Mobile USA en daarmee zijn de Duitsers ook gevoelig voor de koersvorming van de Amerikaanse dochter op Wall Street. Of dit nu een voor- of een nadeel is, wordt nader uit de doeken gedaan bij IEX Premium:

Risk happens fast

De financiële markten hebben wel eens een betere start van het jaar gekend. Hoewel de schade in de eerste week van 2022 relatief gezien nog wel meevalt, is er sinds het uitkomen van de Fed-notulen wel wat veranderd.

De rente loopt vrij snel op, al blijft het niveau zeker in Europa erg laag, en dit heeft een sectorrotatie tot gevolg gehad: uit hoog gewaardeerde groeiaandelen en in waarde-aandelen en zeker ook financials zoals banken en verzekeraars.

En vooral niet: speculatieve aandelen zoals beloftevolle techfondsen die vooral excelleren in fraaie verhalen in combinatie met forse verliezen:







Bron: Bloomberg

Een goed moment om als belegger nog eens goed te kijken naar de eigen portefeuille, de nadruk iets meer te leggen op 'ouderwetse' waarde-aandelen en vooral wat terughoudendheid te worden bij story stocks en groeiaandelen.

Die zijn absoluut wat saaier, maar bieden vaak wel zicht op een fatsoenlijk dividendrendement, behalen nu al winst in plaats van mogelijke winsten in een verre toekomst en kunnen over het algemeen wel een stootje hebben.

Ondergetekende heeft geen flauw idee waar de AEX 2022 op zal afsluiten, maar ik durf wel de stelling zonder meer aan dat dit jaar de financiële markten een flink hogere volatiliteit zullen vertonen dan het afgelopen jaar het geval was.

Beleggers die zich hierin wel kunnen vinden, kunnen nog steeds goed terecht bij Flow Traders, of eventueel Virtu Financial: beide aandelen worden door de Beleggersdesk gecovered en van een concreet advies en koersdoel voorzien.

En niet alleen meer volatiliteit, het kon dit jaar ook wel eens lastiger een grotere uitdaging worden voor (verwende) beleggers om tot een fatsoenlijk rendement te komen.

Een omgeving ook waarbij hedge funds hun toegevoegde waarde kunnen laten zien, wellicht met uitzondering van de Ark Invest's van deze wereld die het lastig hebben in het veranderende beleggingsklimaat, in ieder geval voor de korte termijn:



Bron: Bloomberg

Wall Street

Rente up, tech down. Dat is in een notendop het verhaal op Wall Street vandaag. Beleggers sorteren duidelijk voor op een verder oplopende rente en in het verlengde daarvan een minder accomoderend beleid van de Fed. En dat zet het goldilocks scenario onder druk.

De tienjaarsrente in de VS noteert op dit moment 1,8%. Dat is nog steeds geen niveau om over naar huis te schrijven, zeker rekening houdend met inflatiepercentages boven de 7%, maar de richting is duidelijk en dat heeft gevolgen voor (vooral) hoog gewaardeerde groeifondsen.

De Dow Jones noteerde omstreeks half zes een verlies van 1,1%, de S&P 500 daalde met 1,3% en techbeurs Nasdaq moest een verlies slikken van circa 2%.

Rentes

Het renteplaatje is duidelijk, althans voor nu: het tijdperk van negatieve kapitaalmarktrentes nadert vermoedelijk zijn eind nu centrale banken toch écht iets zullen moeten doen aan de uit de hand gelopen inflatie. Dat de Fed behind the curve is, is een open deur, maar ook de ECB heeft een probleem.







Bron: Reuters





Brede markt

Het marktoverzicht spreekt redelijk voor zich, wellicht nog interessant om te vermelden dat bitcoin kortstondig onder de $40k dook, maar dit triggerde een steungolf (je). HODL dan maar.

En verder schiet de VIX aardig omhoog, al had ik daar persoonlijk toch nog wel iets meer van verwacht, waar Flow Traders natuurlijk stiekem ook op hoopt. En dat geldt tot slot ook voor de Amerikaanse dollar: gezien de rente-ontwikkkeling in de VS had een beweging richting de 1,10 voor de hand gelegen, maar de valutamarkten houden zich wel vaker niet aan de theorie.



Bron: IEX Monitor





Het Damrak

Adyen (- 8,4%) draait bedrijfsmatig uitstekend, maar krijgt een flinke markt rerating voor zijn oren

(- 8,4%) draait bedrijfsmatig uitstekend, maar krijgt een flinke markt rerating voor zijn oren ASMI (- 5,2%) levert op basis van datzelfde concept ook stevig in

(- 5,2%) levert op basis van datzelfde concept ook stevig in Besi (+ 0,2%) ontspringt goeddeeels de dans dankzij een forse upgrade van BofA

(+ 0,2%) ontspringt goeddeeels de dans dankzij een forse upgrade van BofA ING Groep (+ 0,1%) heeft als financial juist (wat) profijt van aantrekkende rentes

(+ 0,1%) heeft als financial juist (wat) profijt van aantrekkende rentes NN Group (+ 0,6%) zal de resultaten ook zien aantrekken in een normaler renteklimaat

(+ 0,6%) zal de resultaten ook zien aantrekken in een normaler renteklimaat Shell (+ 0,2%) dankt de outperformance van vandaag niet aan de olieprijs, maar heeft wel een hoger koersdoel gekregen van een Amerikaanse zakenbank

(+ 0,2%) dankt de outperformance van vandaag niet aan de olieprijs, maar heeft wel een hoger koersdoel gekregen van een Amerikaanse zakenbank Unilever (+ 0,9%) bewijst maar weer eens zijn status als relatief veilige haven in bearish markttijden

(+ 0,9%) bewijst maar weer eens zijn status als relatief veilige haven in bearish markttijden ECP (+ 4,1%) ligt net als de overige vastgoedfondsen er sterk bij: zijn alle viruszorgen hiermee dus goeddeels verleden tijd?

(+ 4,1%) ligt net als de overige vastgoedfondsen er sterk bij: zijn alle viruszorgen hiermee dus goeddeels verleden tijd? Fagron (+ 2,3%) kent ook enkele defensieve trekjes en is vorig jaar al flink lager gezet

(+ 2,3%) kent ook enkele defensieve trekjes en is vorig jaar al flink lager gezet CM.com (- 3,8%) lijdt mee onder het verslechterende techsentiment

(- 3,8%) lijdt mee onder het verslechterende techsentiment TomTom (- 3,7%) prikkelde onlangs opnieuw de fantasie, maar krijgt als techfonds nu toch ook een flinke tik op de neus

(- 3,7%) prikkelde onlangs opnieuw de fantasie, maar krijgt als techfonds nu toch ook een flinke tik op de neus Op de lokale markt onttrekt Heineken Holding (+ 0,4%) zich aan het verkoopgeweld. Opheffen van de duale structuur, net als Shell, is welkom, maar daar zit de erfgename van het Heinekenconcern vermoedelijk niet op te wachten

Adviezen

Shell: naar ¢26 van £25 en kopen - Goldman Sachs

Besi: naar €160 van €56 en naar kopen van verkopen - BofA

Prosus: naar €137 van €140 en kopen - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €46 van €47 en kopen - Deutsche Bank

Philips: naar €36 van €37 en houden - Deutsche Bank

Pfizer: initial coverage naar $65 en kopen - Wells Fargo

TotalEnergies: naar €65 van €60 en kopen - Goldman Sachs

