Slotcall: Wat-Een-Dag!

Alle, of ten minste de meeste ogen waren gericht op Unilever. Normaliter toch een aandeel dat zelden sterke koersbewegingen laat zien, maar vandaag konden de optiehandelaren hun lol op. Een mogelijk grote overname viel niet in de smaak en het fonds kreeg een stevige koersdaling voor zijn kiezen.

Aan de andere kant van het spectrum stond chipper Besi. Een mooie koersdoelverhoging van Deutsche Bank leverde opnieuw een stevige plus op, nadat vorige week ook Bank of America ineens vol bullish op het aandeel raakte.

Een andere bank stak de loftrompet op Aalberts en dat bleef ook niet zonder effect. Ook biotechfonds Galapagos mag hier niet onvermeld blijven. Het aandeel staat geregeld toch weer in de top vijf stijgers, maar heeft nog een lange weg te gaan.

Naast Unilever viel ook Philips in negatieve zin op. Het vertrouwen in het concern is even weg en een oplossing is daarvoor nog niet gevonden. De AEX kreeg een flinke tik van dalend zwaargewicht Unilever, maar wist gaandeweg de dag toch op te krabbelen en sloot een kwart procent lager op 781,32.

Blackrock

De Amerikaanse reus BlackRock heeft inmiddels meer dan $10.000 miljard onder beheer. Daarmee heeft de vermogensbeheerder een soort semi-monopoliepositie verworven.

Unilever

Een toch wat verrassend bericht afgelopen weekend: Unilever heeft de stoute schoenen aangetrokken en een enorm bod gedaan op £50 miljard op de Consumer Health divisie van GlaxoSmithKline (GSK) en Pfizer. Absoluut een fraaie, 100% fit met de huidige product portfolio van Unilever.

Alle ballen op Azië

Stock picking is en blijft natuurlijk een interessant en leuk onderdeel van beleggen, maar het is daarbij wel verstandig om ook te kijken in welke regio beleggers hun kapitaal aan het werk kunnen zetten. Bij IEX Profs gooit Azië hoge ogen.

Supply chain issues

Is het ergste van de supply chain issues nu voorbij, of zit de wereld daar nog midden in? Het antwoord: het hangt ervan af wie het gevraagd wordt. Dat is uiteraard niet wat beleggers willen horen, maar de data over de vele verstoringen in de toeleveringsketens geeft (helaas) geen eenduidig beeld.

Complicerende factor in het geheel is China, toch de werk- en productieplaats van de wereld zo'n beetje. En China worstelt opnieuw met het virus. De autoriteiten, zo kennen wij het land inmiddels wel, gaan vrij rücksichtslos te werk en sluiten delen van de maatschappij af waar de omicronvariant opduikt.

Mind you, China kampt op dit moment ook met een (deels) leeg lopende vastgoedbubbel. Gedeeltelijke lockdowns om het virus te bestrijden komen uiterst ongelegen.

Zo zien de supply chain disrupties er in grafiekvorm uit:

De strekking van het artikel in de Financial Times is dat het ergste "misschien voorbij is." Dit wordt echter vooral door fondsbeheerders gesteld: een rondje op Twitter bij partijen die daadwerkelijk actief werkzaam zijn in de logistiek, geeft toch een ander, duidelijk minder rooskleurig beeld:

Container xChange warns of ‘ripple effect of disruptions one after the other’ https://t.co/pDCxAt2tkF via @freightwaves — Martin Crum (@martinjancrum) January 16, 2022

Uiteindelijk zal de wal het schip wel keren: een onveranderd hoge vraag versus een gelimiteerd aanbod leidt tot... inflatie. Dat zal, zeker als we met een schuin oog kijken naar bijvoorbeeld de ongezond hard oplopende energierekening in het Westen, onvermijdelijk leiden tot een afnemende vraag.

Een beurscorrectie komt vrijwel altijd onverwacht, maar een recessie valt toch beter in te schatten. De Duitse economie, toch van grote importantie voor Nederland, kromp het afgelopen, vierde kwartaal met tussen een half en een procent.

Als ook het eerste kwartaal een krimp zal vertonen, is een recessie bij onze Oosterburen een feit. En die druk op de Duitse economie hangt weer sterk samen met de supply chain issues: lastig voor bijvoorbeeld autofabrikanten, maar ook de rest van de maakindustrie.

De Nederlandse economie zal volgens het CPB in 2022 met ruim 3% groeien. Het is nog wat vroeg in het jaar, maar we mogen blij zijn met 1,5% - 2% schat ik zo in. De eerste neerwaartse herziening zal ongetwijfeld in maart/april onze bureaus wel bereiken.

Druk op bitcoin

Tot slot nog even een blik op bitcoin, en wat overige crypto's (in de marge). Allereerst is geconstateerd dat het belang van bitcoin wat terrein verliest (bron: De Tijd, BitPay) waar het gaat om transacties. Dat was vorig jaar nog circa 65%, tegen circa 92% een jaar eerder.

Concurrentie van andere crypto's, zoals vooral Ether, goed voor circa 15%, en overige crypto's (13%), speelt een rol. Maar ook neigen steeds meer bitcoin-bezitters ertoe de cryptomunt vooral aan te houden als diversificatie in de portefeuille en niet meer zozeer om betalingen mee te verrichten.

Maar daar komt nu iets bij, en dat zal ongetwijfeld tot discussies leiden: de CO2-uitstoot. Onze eigen Nederlandse Bank (DNB) doet hier een duit in het zakje door te stellen dat "de totale CO2-voetafdruk in 2020 met 25% steeg terwijl het aantal transacties met 6% afnam:"





?? De totale #CO2-voetafdruk van #bitcoin steeg in 2020 met 25%, terwijl het aantal transacties daalde met 6%.

Dat blijkt uit een nieuwe methode die wij hebben ontwikkeld om #klimaatimpact bitcoin te meten.

Lees hier meer ?? https://t.co/d0bLQEu7eB pic.twitter.com/TyhGTlTPr8 — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) January 13, 2022

Belgische zakenkrant De Tijd komt met een iets eenvoudiger voorbeeld: een bitcointransactie is goed voor evenveel CO2-uitstoot als een gemiddeld huishouden uitstoot in drie weken.

Cryptoliefhebbers doen er verstandig aan er rekening te houden dat dit soort berichtgeving niet van voorbijgaande aard zal zijn. Even doorredenerend: de geesten worden nu rijp gemaakt voor het idee dat consumenten binnen afzienbare termijn een eigen CO2-budget krijgen.

En dan dreigt betalen met bitcoin een erg dure hobby te worden. Of de liefde voor de cryptomunt moet zo diep zitten, dat dan de vliegvakantie daarvoor opgeofferd wordt. Dat soort keuzes zullen bij invoering van een persoonlijk CO2-budget wel gemaakt moeten worden. Dat, of CO2-rechten bijkopen.

Mocht u denken, dat loopt niet zo'n vaart: in de Analyse Leefomgevingseffecten van het Planbureau voor de Leefomgeving komt, op basis van partijprogramma's van een zestal politieke partijen, het woord CO2-uitstoot 531x voor in een rapport van 335 pagina's. Tel daar de ambities van het Kabinet Rutte IV Kaag I bij op om "Europees klimaatkoploper" te worden en de toekomst van bitcoin oogt toch wat bleekjes. En verder wat Erik zegt.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten in verband met Martin Luther King's Day.





Rentes

Het Damrak

Besi (+ 6,2%) straalde vandaag opniuew op het Damrak, de chipper krijgt steeds meer fans bij enthousiaste zakenbanken en dat betekent ronkende koopadviezen en een stijgende koers.

(+ 6,2%) straalde vandaag opniuew op het Damrak, de chipper krijgt steeds meer fans bij enthousiaste zakenbanken en dat betekent ronkende koopadviezen en een stijgende koers. Shell (+ 1,4%) stapt in een vijf GWh windmolenproject in vor de kust van Schotland, een volgende stap op weg naar schonere, duurzamer energie.

(+ 1,4%) stapt in een vijf GWh windmolenproject in vor de kust van Schotland, een volgende stap op weg naar schonere, duurzamer energie. Unilever (-/- 6,8%) was de gebeten hond, de plannen om een majeure overname te doen vielen slecht bij beleggers.

(-/- 6,8%) was de gebeten hond, de plannen om een majeure overname te doen vielen slecht bij beleggers. Fugro (+ 3,6%) lag vandaag de gehele dag al sterk, maar noteert nog steeds op een tamelijk schamel koersniveau.

(+ 3,6%) lag vandaag de gehele dag al sterk, maar noteert nog steeds op een tamelijk schamel koersniveau. PostNL (+ 1,4%) laat enig herstel zien na de (te) forse koersdaling van vorige week. Het aandeel blijft in de top vijf meest geshorte fondsen staan, dat wel. Notoire shorter Marshall Wace loopt duidelijk te traden in het fonds en heeft de afgelopen dagen weer wat short afgebouwd.

(+ 1,4%) laat enig herstel zien na de (te) forse koersdaling van vorige week. Het aandeel blijft in de top vijf meest geshorte fondsen staan, dat wel. Notoire shorter Marshall Wace loopt duidelijk te traden in het fonds en heeft de afgelopen dagen weer wat short afgebouwd. CM.com (+ 2,1%) laat iets van herstel zien, maar dat is nog verre van overtuigend, maar deze stevige groeier heeft het klimaat even tegen.

(+ 2,1%) laat iets van herstel zien, maar dat is nog verre van overtuigend, maar deze stevige groeier heeft het klimaat even tegen. Op de lokale markt houdt Fastned (-/- 0,8%) nog dapper stond bij de €50.





Adviezen

Unilever: naar £46 van £48 en kopen - Barclays

Shell: naar £25 van £23 en kopen - JPMorgan Cazenove

Besi: naar €96 van €85 en kopen - Deutsche Bank

Relx: naar £26,15 van £21,35 en kopen - UBS

AB InBev: naar €75 van €71 en kopen - Barclays

Ageas naar €42,50 van €42,30 en verkopen - Kepler Cheuvreux

Tesla: naar $1.045 van $1.005 en houden - RBC

Alibaba: naar $180 van $230 en kopen - Needham & Co

Walt Disney: naar $165 van $140 en naar houden van kopen - Guggenheim

Agenda 18 januari

04:00 Bank of Japan - rentebesluit

06:30 Industriële productie Japan- nov (def.)

08:00 Werkloosheid VK- nov

11:00 ZEW economisch sentiment Duitsland - jan

13:00 Goldman Sachs Q4-cijfers

14:00 Maandrapport OPEC

14:30 Empire State index VS -jan

16:00 Vertrouwen huizenbouwers VS - jan