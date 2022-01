Waar liggen de kansen bij een stijgende rente?

Het beleggingsjaar is bepaald niet rustig begonnen en er is een duidelijk thema: een hogere rente. Nu konden we dat eind vorig jaar allemaal wel voorzien, maar toen (een dikke week geleden) stond de Amerikaanse 10-jaarsrente nog onder de 1,5% terwijl die nu al de 1,8% heeft aangeraakt.

Door Robbert Manders, marktanalist bij online broker IG. IG is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Brokers.

Helemaal voorzien was het dus niet en de Amerikaanse rente is ook van invloed op Europa. Het is daarom een goed moment om te kijken naar de Nederlandse aandelen die op het thema van een hogere Europese rente zijn voorbereid. Ik denk hierbij aan banken en ING en ABN Amro in het bijzonder.

Rentegevoeligheid banken

De banken profiteren van het verschil tussen de lange rente (denk aan hypotheken) en de korte rente (denk aan spaargeld) plus de risicopremie voor kredietverliezen. Natuurlijk speelt ook de economische situatie een grote rol, maar dat geldt voor vrijwel alle aandelen.

Het verband tussen banken en de (met name lange) rente is ook te zien in de onderstaande grafiek. Het verband tussen de gele lijn in de onderstaande grafiek en de rentemarges bij de banken is ook duidelijk: 2019 was geen goed jaar voor de banken en 2020 ook niet. 2021 was al een beter jaar en 2022 lijkt tot dusver nog beter te worden.

Ik denk dat de lange rente rond hetzelfde niveau blijft of misschien nog wat stijgt. Als dat zo is, dan zitten banken in een betere situatie dan eind 2019. In het koersverloop lijkt dan nog wat potentie te zitten. Laten we dieper inzoomen op de banken om te zien waar de kansen precies liggen.

ABN Amro vs ING Groep

Als we het koersverloop van ABN en ING apart uitsplitsen, is al snel duidelijk dat het aandeel van ING inderdaad hoger staat dan twee jaar geleden. Bij ABN Amro is dat niet het geval.

Het verschil wordt volledig verklaard door de winstontwikkeling die begint bij de rentebaten en inkomsten uit commissies en kostendoorberekeningen en dergelijke. Zo wist ING de inkomsten uit die twee bronnen van 2018 tot 2021 (volgens schatting van analisten) op te krikken met 1,6%. ABN Amro zag die structurele inkomsten zakken met 17%. Nu heeft ABN Amro ook bewust bepaalde takken van sport afgebouwd, en denken analisten dat het in 2023 wel beter gaat, maar het blijft een negatief plaatje.

Waardeberekening ABN & ING

Nu heeft ABN Amro wel een andere troefkaart: overtollig kapitaal. Het heeft 17,8% van de risicogewogen activa gedekt met eigen vermogen. Bij ING is dat 15,8%. In mijn ogen is 15% al een zeer comfortabel niveau en kan al het kapitaal dat daarboven zit makkelijk uitgekeerd worden. Bij ABN Amro komen we dan uit op een overtollig kapitaal van €3,24 per aandeel, bij ING op €0,66. Dat halen we van de koers af en dan hebben we de nettoprijs die beleggers betalen voor de winstgeneratie van de aandelen.

Vervolgens delen we dat door de (door analisten) verwachte winst per aandeel van 2022 om de geschoonde koers/winst-verhouding te krijgen. Bij ING ligt die op 10, die van ABN zit op 8,6.

Wat de juiste K/W van een aandeel is, hangt af van het groeipotentieel van de winst en het risico dat die winst tegenvalt in bijvoorbeeld een recessie. Ik schat dat een K/W van 10 voor ING en ABN ongeveer juist is. Banken zijn bepaald niet risicovrij, en een hoge kans op veel winstgroei is er in mijn ogen ook niet. De rente kan wat verder oplopen, maar de economie draait nu ook wel erg goed.Met een K/W van 10 zit ING op een waarde van €13 per aandeel en ABN Amro op €15,70.

In deze context lijkt ABN Amro aantrekkelijker geprijsd dan ING, al kunnen beleggers verschillen van mening over aan welk aandeel het meeste risico kleeft. Het is in onze ogen niet verbazingwekkend als de trend dat het aandeel ABN Amro sneller herstelt dan ING zich doorzet. Zeker als het renteklimaat verbetert en de economie sterk blijft. Het aandeel heeft ook nog meer goed te maken dan ING.

IG, opgericht in 1974, is een wereldwijde online broker gespecialiseerd in hefboomproducten. IG helpt beleggers mogelijkheden te vergroten, middels ons bekroonde handelsplatform en dagelijks inzichten van onze analisten en de IG Academy. Ook staan wij bij IG dag en nacht voor u klaar met onze 24-uurs klantenservice. Het Europese hoofdkantoor bevindt zich in Frankfurt, waarmee IG volledig gereguleerd wordt door de BaFin en Deutsche Bundesbank, en het Nederlandse kantoor staat ook onder toezicht van de AFM.

Risicowaarschuwing:

De inhoud van dit artikel is in samenwerking met IG tot stand gekomen en bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden.

Beleggen kent risico’s. U kunt uw inleg snel verliezen.