Shell behoeft natuurlijk geen introductie maar toch is de samenstelling van de activiteiten de afgelopen decennia behoorlijk veranderd.

Laten we eens kijken wat o.a. de huidige activiteiten van Shell zijn vandaag de dag:

Shell plc opereert als een energie- en petrochemisch bedrijf in Europa, Azië, Oceanië, Afrika, de Verenigde Staten en de rest van het Amerikaanse continent. Het bedrijf is actief via de segmenten Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products en Renewables and Energy Solutions. Het onderzoekt en wint ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen; markten en transporteert olie en gas; produceert gas-to-liquids brandstoffen.

Het bedrijf verkoopt en verhandelt ook aardgas, vloeibaar aardgas (LNG), ruwe olie, elektriciteit en koolstofemissierechten, en verkoopt LNG als brandstof voor zware voertuigen en zeeschepen. Daarnaast raffineert en verhandelt het ruwe olie en andere grondstoffen, zoals koolstofarme brandstoffen, smeermiddelen, bitumen, zwavel, benzine, diesel, stookolie, vliegtuigbrandstof en scheepsbrandstof, en produceert en verkoopt het petrochemicaliën voor industrieel gebruik.

Verder produceert het bedrijf basischemicaliën bestaande uit ethyleen, propyleen en aromaten. Bovendien wekt Shell elektriciteit op uit wind- en zonnebronnen, produceert en verkoopt het waterstof, biedt oplaaddiensten voor elektrische voertuigen, en elektriciteitsopslag.

Dat is toch even iets meer dan het uit de grond pompen van ruwe olie en verwerken tot benzine voor onze auto waar de meeste mensen Shell van menen te kennen.

Een zeer recent voorbeeld van de vooruitstrevendheid van Shell is de samenwerking met o.a. Vopak waar Shell New Energies de mogelijkheden gaat onderzoeken om groene waterstof te produceren in Portugal en te transporteren naar Nederland.

Shell heeft begin maart aangekondigd dat het voornemens is zich gefaseerd terug te trekken uit haar betrokkenheid bij alle Russische koolwaterstoffen, inclusief ruwe olie, aardolieproducten, gas en vloeibaar aardgas (LNG). Als onmiddellijke eerste stap heeft het bedrijf alle spotaankopen van Russische ruwe olie stopgezet. Hiermee speelt het bedrijf adequaat in op deze precaire situatie.

Vooruitzicht

Shell presenteert op donderdag 28 juli Q2 cijfers en ING heeft Shell alvast op de kooplijst gezet met een koersdoelverhoging van €20,50 naar maar liefst €27,50. Dat is nogal wat en toont aan dat er vertrouwen is in het management van Shell en de strategie die men hanteert. Tevens kan Shell optimaal profiteren van de huidige en verwachte marktomstandigheden met aanhoudende hoge grondstoffenprijzen.

De analisten van onder meer ING verwachten dat Shell tussen 2022 en 2024 een operationele kasstroom zal genereren van meer dan $50 miljard. Shell-CEO Ben van Beurden is van mening dat de aandelen erg ondergewaardeerd zijn. Shell overweegt daarom om meer kapitaal te laten terugvloeien naar de aandeelhouders in de vorm van extra dividend en/of het terugkopen van eigen aandelen.

Intentie

Ondanks de nodige uitdagingen op financiële markten kan het de moeite lonen om een positie in Shell op te bouwen voor de middellange termijn.

Dit is geen technisch gemotiveerde trade maar fundamenteel gericht, met de verwachting dat Shell op (relatief) korte termijn de weg omhoog weer gaat vinden door katalysatoren als kwartaalcijfers of andere fundamentele drivers zoals eerder genoemd. Aan de andere kant zijn we niet blind voor het huidige beursklimaat dus de downside moeten we zeker niet negeren.

De trade

Nu onze visie duidelijk is, moeten we ervoor zorgen dat onze strategie daarop afgesteld is. Het kan nooit zo zijn dat we wel een duidelijk idee hebben van wat we willen doen, maar dat de trade niet passend is. Daarom is het belangrijk om een strategie te hebben die flexibel is zodat we onszelf niet "vast" zetten op 1 koersniveau, oftewel in een keer de hele positie innemen.

Zoals gezegd kijken we in het geval van Shell naar de middellange termijn (geen day trade maar ook geen 10-jaars horizon) en willen we een positie opbouwen in de zone en anticiperen op een verdere koersstijging. Laten we eens bekijken op de chart van Shell hoe we te werk kunnen gaan:



Bron: Yahoo Finance

De high van €28,74 gezet op 6 juni jl was meteen het startschot voor een 20% prijsdip waardoor we momenteel rond de €23,70 koersen. Steunniveau kan worden gezocht tussen de €20 -€22 en dat is de zone waar in geval van een daling van de koers een longpositie kan worden opgebouwd.

Onder die €20 ligt nog wel een clusterzone van eind vorig jaar, maar heel veel lager zou ik de trade niet weg laten lopen met de vrij recente lows van €8.30 nog vers in het geheugen. Er liggen nog wat niveautjes op de €18 en €15 maar je moet wel ergens een grens trekken, anders gaat het ineens wel een (heel) langetermijntrade worden.

Met de recessie en inflatieperikelen aan de ene kant en de zeer onvoorspelbare situatie in Oekraïne aan de andere kant zijn er natuurlijk zeker fundamentele bedreigingen voor de markt in zijn geheel.

Het idee is om in te stappen rond de huidige koersen met ongeveer 1/3 van het beoogde totaal, en de overige 2/3 te gebruiken om verantwoord bij te kopen rond de steun van €22,20 - €22,50 en eventueel het laatste deel rond €20.

Dat betekent dat we gekocht hebben in een range van ongeveer 17% met als gemiddelde prijs rond de €22 wanneer we met gelijke delen in de markt stappen. En vanaf die gemiddelde entry berekenen we ook onze stop loss. Traders hebben ieder zo hun eigen risicotolerantie maar een stop loss moet passen bij de markt die je tradet en bij de positie ten opzichte van de gehele portefeuille.

Anderzijds: mocht de markt stijgen, dan kunnen we altijd meekopen om de positie uit te breiden. Wanneer we naar de bovenkant kijken, zien we de €25,80-zone waar al enkele keren de weerstand werd gevonden. Hier kan ]een reactie verwacht worden. En we zien natuurlijk de voorlopige top van €28,74.

Gek genoeg zijn mensen meestal terughoudend om te kopen in een stijgende markt; men koopt liever als het "nog goedkoper" wordt. Terwijl het eigenlijk logischer is om mee te gaan met de richting van de markt, omdat de visie juist wordt bevestigd. Dat zou tot meer overtuiging moeten leiden, zou je denken.

Tot slot

Shell is met een bèta van 0.80 ten opzichte van de AEX natuurlijk niet het meest avontuurlijke aandeel van de index, maar het is wel een aandeel dat zich zonder al te rare fratsen prima laat traden voor de middellange termijn. Je kan niet alleen maar high betas in je portefeuille hebben, en Shell zorgt wat dat betreft voor een prima balans met zeker mogelijkheden.

Veel traders wachten vaak eerst de beweging af om “bevestiging” te krijgen, maar het kan geen kwaad om eens positie te nemen voordat de beweging wordt ingezet. Een ingecalculeerd risico is dan dat de markt eerst nog pas op de plaats maakt waar wij positie innemen.

