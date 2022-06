Zal een stocksplit het groeipotentieel van ASML nog meer kunnen boosten?

De explosieve koersontwikkeling van ASML is sinds de coronapandemie onmiskenbaar geweest, met een koersstijging van maar liefst 337% gemeten vanaf het dieptepunt van de coronacrisis op 19 maart 2020.

Na de dubbele topvorming in het najaar van 2021 heeft het aandeel zo'n 40% prijsgegeven maar koerst op het moment van schrijven nog altijd rond de €460.

Dergelijke "hoge" koersen worden wel eens als minder aantrekkelijk beschouwd door beleggers omdat het aandeel gauw als duur wordt gezien, zeker met een koers/winstverhouding van 35. Terwijl iets pas "duur" is wanneer de prijs de lading niet dekt...toch?

Salah-Eddine Bouhmidi is Head of Markets bij IG. IG is een wereldwijde online broker gespecialiseerd in hefboomproducten en is 1 juli vertegenwoordigd op de IEX Beleggersdag.

Recessie-angst

De recente daling van 40% voor ASML lijkt wel wat overdreven, met name omdat er steeds meer tekorten ontstaan in halfgeleiders. Om deze tekorten op te vangen, zal ASML meer machines moeten leveren om meer chips te produceren. Echter, hoge inflatie, mogelijke problemen met de toeleveringsketen en geopolitieke conflicten doen ook de koers van ASML geen goed.

Historisch gezien daalt de verkoop van halfgeleiders in recessies doorgaans, dus het lijkt erop dat beleggers tegenwoordig hoogwaardige semiconductor-aandelen zoals ASML verkopen uit angst hiervoor.

Chiptekort

ASML heeft een bomvol orderboek met achterstallige orders (backlogs) voor 2023. De fabrikant van halfgeleiderapparatuur levert machines aan onder andere giganten als Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing en Samsung. Volgens alle indicaties overtreft de huidige vraag het beschikbare aanbod, en de meeste bedrijven hebben de verkoop voor het jaar al vooraf geboekt, aangezien wereldwijde chipproducenten enorme meerjarige uitgavenplannen hebben aangekondigd.

Vanwege het strategische karakter van geavanceerde chips en de toenemende kapitaalintensiteit van geavanceerde-chipsproductie valt er geen daling van de vraag naar semicap-apparatuur te verwachten. Onderzoeksbureau IC Insights voorspelde zelfs een groei van 20% in de wereldwijde productie dit jaar, na een stijging van 26% vorig jaar. Ook de komende vijf jaar ziet het bedrijf geen 'down years'.

Marktpositie

Intussen heeft ASML het monopolie op extreem-ultraviolette lithografie (EUV), de technologie die essentieel is voor het maken van geavanceerde chips. Als de inflatie langer aanhoudt dan sommigen denken, zou die concurrentiepositie ASML prijskracht moeten geven voor zijn machines. Maar aangezien ASML de enige producent is van deze EUV-apparatuur, heeft het zelf zijn capaciteit moeten vergroten om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Het overvolle orderboek wordt nu gewaardeerd op 29 miljard euro.

Daar komt bij dat ASML, in tegenstelling tot sommige andere hoogvliegende technologieaandelen, cashflow genereert en zijn eigen aandelen blijft terugkopen, profiterend van deze zes maanden durende dip in de aandelenkoers.

Bovendien bracht de grote sprong in de boekingen van het bedrijf in het afgelopen kwartaal de totale orderportefeuille op 29 miljard euro, wat wijst op een mooie stijging van de omzet ten opzichte van de omzet van 2021 van 18,6 miljard euro. ASML verwacht 2022 af te sluiten met een omzetstijging van 20%, wat de jaaromzet op iets meer dan 22,5 miljard euro zou brengen.

Groeiverwachtingen

De verwachte groei van de sector in de komende jaren in combinatie met alle eerdergenoemde zaken lijkt de koers/winst verhouding van 35 te rechtvaardigen. Ter vergelijking: de sector heeft een gemiddelde Forward P/E van 16,16, wat betekent dat ASML met een premie voor de groep handelt.

Intussen is de PEG-ratio van ASML momenteel 1,86. De PEG-ratio is vergelijkbaar met de veelgebruikte P/E-ratio, maar deze maatstaf houdt ook rekening met de verwachte winstgroei van het bedrijf. De sector Halfgeleiderapparatuur heeft op dit moment een gemiddelde PEG-ratio van 1,73.

ASML heeft ons in het verleden al vaak genoeg verrast met uitstekende cijfers en vooruitzichten - en dat terwijl destijds de koers/winstverhouding ook "hoog" was. Je zou kunnen stellen dat beleggers blijkbaar bereid zijn om die premie te betalen, getuige de koersontwikkeling van ASML van de laatste jaren.

In afwachting van de volgende cijfers verwachten analisten een jaar-op-jaar groei van 16,12%. En ASML stelt op de eigen website:

"op basis van verschillende marktscenario's hebben we de mogelijkheid om onze jaaromzet voor 2025 te laten groeien tot tussen de €24 en €30 miljard."

ASML groeit in een oogverblindend tempo, wat verklaart waarom het nu rijkelijk gewaardeerd wordt. Volgens Pat Gelsinger, CEO van Intel, zal de halfgeleiderindustrie tot 2024 waarschijnlijk worden verlamd door aanbodtekorten. Het is daarom niet verrassend dat analisten voor de komende vijf jaar een jaarlijkse groei van bijna 30% verwachten bij ASML.

Aandelensplitsing

Het aandeel staat momenteel ongeveer 40% lager dan de piek van €777,50, een koers die het bedrijf sterker zou moeten aanzetten om een splitsing te overwegen. Dit maakt het verhandelbaarder en dus ook aantrekkelijker voor met name de kleinere beleggers.

Het bedrijf uit Veldhoven zou het op de lange termijn goed moeten doen, gezien zijn concurrentiekracht in de meest geavanceerde halfgeleiderproductie. Beleggers zijn eigenlijk net waarzeggers, toekomstvoorspellers. Dus wie een blik heeft op de toekomst na deze tumultueuze periode, kan bijna niet om ASML heen. En als de aandelen op een gegeven moment splitsen, des te beter.

Handelsmogelijkheden

Gezien de verwachtingen omtrent ASML voor de komende jaren kunnen beleggers voorzichtig aan een long positie beginnen op te bouwen door middel van CFD's of natuurlijk gewoon de aandelen zelf. Het huidige marktsentiment is uiterst precair natuurlijk, dus valt het niet aan te raden om meteen een volledige positie in te nemen. Doe dat het liefst in delen.



Bron: IG platform

De blauwe lijnen in de grafiek zijn meerjarige steunniveaus waar, mocht het nog gekker worden met het koersverloop, je een deel van de longpositie kunt overwegen. Wees niet te precies met niveaus want dan kan je de boot missen maar leg je orders tactisch in tegen deze steunniveaus.

De waaghalzen onder ons kunnen wat agressiever te werk gaan, maar pas wel op met de stoploss: leg deze zeker niet te strak. Dit betreft immers een langeretermijn-trade en gezien het marktklimaat bestaat de kans dat er nog meer downside in zit.

Vooralsnog ziet het technisch plaatje er natuurlijk niet heel uitnodigend uit, maar wie daar voorbij kan kijken en de fundamentals ziet van ASML, weet dat er aanzienlijke potentie in zit. U kunt prima voorsorteren op een toekomstig herstel van de koers, in plaats van straks achter de markt aan te rennen.

Risicowaarschuwing

De inhoud van dit artikel is in samenwerking met IG tot stand gekomen en bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.