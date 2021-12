Tech ondergaat tussentijdse dip, vooral Nederlandse chippers zijn flink afgestraft

Bericht delen via:

Afgelopen beursweek stond vooral in het teken van de rentebesluiten van de Federal Reserve, Europese Centrale Bank en Bank of England. Het vooruitzicht van hogere rentes zou techaandelen een stuk minder interessant maken.

Daarnaast wegen de zorgen over een opleving in de coronabesmettingen, vooral met de omikronvariant, op het sentiment.

Flinke afstraffingen

Als ik tech langs de meetlat leg, valt mij op dat Nederlandse chippers flink hebben ingeleverd, en de Amerikaanse een stuk minder. Bij ons is ASML met ruim 15% gedaald, Besi 16% en ASMI zo'n 21%. Flinke afstraffingen, maar technisch nog binnen de langetermijn-opwaartse trends.

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, is met zo'n 6% gedaald (in dollars).

Tech ondergaat per saldo tussentijdse dips, maar blijft voor de langetermijnbelegger interessant. Dus alleen kortetermijnbeleggers en traders hebben hier last van.

In de VS wordt de schade gecompenseerd door de sterke dollar. Ik wees er eerder al op dat de dollar lekker in zijn vel zit.

Vandaag bekijk ik de AEX, de SOX en de dollar.

Nederlandse beurs

De AEX-index moet de accu even opladen. Binnen de stijgende trend neemt de AEX-index een adempauze. Dit vertaalt zich in een meer consoliderend koersverloop.

De steun bevindt zich rond 751,06 punten (de bodem van 8 oktober). Boven de laatste toppen kan de uptrend worden hervat.

Weerstand hanteren we op 840 punten (berekend koersdoel).

De 200-dagenlijn van de AEX-index laat een stijgende trend zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. Het niveau van de 200-dagenlijn valt samen met de bodem van begin oktober rond 751 punten. Een daling hieronder zou dus een langetermijnverzwakking opleveren.





Amerikaanse halfgeleiderindustrie

In de recente terugval lijkt de SOX-index een hogere bodem achter te laten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven Er ligt steun op 3.126,96 punten (bodem van 3 juni).

Weerstand ligt rond 4.500,00 punten (berekend koersdoel). De stijgende 200-dagenlijn van de SOX-index wijst op een positieve technische conditie.





Amerikaanse dollar

Het valutapaar USD/EUR weet het proces van bodemvorming door te zetten. Met de doorbraak en slotstand boven de voorgaande koerspiek is een verbetering opgetreden. De hogere koersbodem op de grafiek geeft aan dat er weer op hogere niveaus wordt ingestapt.

De USD/EUR biedt een eerste koersdoel richting weerstand €0,94 (gevormd op 20 maart 2020). Bij een eventuele daling onder de steun van €0,84 de (bodem van 3 september) verzwakt het technische beeld.

De stijgende 200-dagenlijn van de USD/EUR wijst op een positieve technische conditie.