Sterke dollar wakkert het inflatievuurtje verder aan

De fors gestegen dollar stuit thans op weerstand. Maar een verder herstel komt er aan en zal inflatie verder aanjagen.

Langzaam maar zeker is de dollar gestegen naar het hoogste punt in bijna één jaar. Hoewel de Amerikaanse munt nu wel op voormalige koersbodems stuit, die voor hinder kunnen zorgen, is de sterke dollar een teken aan de wand.

Een oplopende dollar zal het inflatievuurtje verder aanwakkeren, omdat vrijwel alle internationale grondstoffen, goederenstromen en halffabricaten in de Amerikaanse munt genoteerd worden.

Beige Book

De belangstelling voor de dollar is mede aangewakkerd door de sterke Amerikaanse economie. Verder zijn de gerapporteerde winsten top. Bovendien sprak de Federal Reserve afgelopen week in het Beige Book over een bescheiden tot matige economische groei in de afgelopen zomerperiode.

Wat betreft de inflatie, meldde het Beige Book een aanzienlijke stijging van de prijzen. Het wordt niet uitgesloten dat de prijzen hoog zullen blijven of zelfs verder zullen stijgen. Zoals gezegd gooit een hoge dollar olie op het inflatievuurtje.



Vandaag bekijk ik de dollar, maar ik begin met de Nederlandse beurs.

AEX-index op weerstand

De Nederlandse beurs breekt de recente top, al gebeurt nog niet overtuigend genoeg. Maar het onderliggende technische beeld van de AEX-index lijkt serieus te verbeteren. De recente hogere koersbodem rond 755,33 punten signaleert dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Steun voor de AEX-index ligt rond 718,50 punten (de bodem van 19 april). De opmars van de beurs wordt hervat, indien de top van 804,47 punten (gevormd op 17 september) duidelijk opwaarts wordt gebroken.

De volgende koersdoelen liggen daarna rond 840 en 900 punten.









Amerikaanse dollar

Het valutapaar USD/EUR heeft het eerste koersdoel rond de weerstand van 0,87 (gevormd op 25 maart 2020) bereikt. De opwaartse trend wordt hervat zodra de USD/EUR boven deze horde weet te breken.

Dan wordt een solide bodemformatie opwaarts voltooid en mogen we verdere koersstijgingen verwachten. De USD/EUR heeft steun rond 0,84 (de bodem van 3 september).