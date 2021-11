Slotcall: Inflatie zal volgens Lagarde toch wat langer aanhouden dan gedacht

Ik zou het geweldig vinden als de vraag van J.Me over IBM behandelt zou kunnen worden. Bij een spinoff zie je altijd in de eerste weken dat een aandeel als Kyndryl of Organon naar beneden gaat omdat de aandeelhouder in eerste instantie niet voor dat aandeel gekozen heeft. IBM is een te bescheiden bedrijf met de meeste patenten elk jaar weer al 30 jaar op rij. IBM heeft capabilities die andere bedrijven niet hebben maar het zijn tegelijkertijd de best bewaarde geheimen. In tegenstelling tot een marketingorganisatie als Microsoft.