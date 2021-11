Slotcall: Inflatie zal volgens Lagarde toch wat langer aanhouden dan gedacht

De Amerikanen zit aan de kalkoen en Wall Street is dicht; in Europa zijn de borden overwegend groen en zo ook die aan Beursplein 5. Adyen, Alfen en CM.com sloten alle drie meer dan 3% in de plus, waarmee CM.com weer terug is boven de €30.

Terwijl men in de VS dankbaar is voor van alles en nog wat, hielden beleggers vandaag de ECB in de gaten, want de notulen van de meest recente beleidsvergadering verschenen. Christine Lagarde verwacht dat de inflatie langer aanhoudt dan ze eerst dacht, maar ziet geen reden tot actie. Verwacht wordt dat de inflatie in de loop van volgend jaar wat afzwakt.

Intussen zwakt de groei van het Duitse bbp iets harder af dan verwacht. Op kwartaalbasis groeide de Duitse economie met 1,7%, waar economen rekenden op een groei van 1,8%. Nog altijd is de economie van onze oosterburen 1,1% kleiner dan in het vierde kwartaal van 2019, het laatste kwartaal voordat iemand in Wuhan begon te kuchen na een verkeerd gevallen vleermuissoepje.

IEX BeleggersPodcast

Morgen is het alweer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Zoals altijd weer gepresenteerd door de wandelende beursencyclopedie Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts. Vragen voor het vragenrondje kunnen weer in de reacties gesteld worden.

HAL

HAL (+0,8%) blijft dit jaar achter ten opzichte van de brede markt omdat het vooral in olie-aandelen belegt, maar dat betekent niet dat de investeringsmaatschappij ineens zijn glans heeft verloren. Het bedrijf beschikt nog altijd over een bijzonder goed langetermijntrackrecord op de beurs.

Wel ligt de eerder door HAL gemelde intrinsieke waarde beneden de intrinsieke waardering die aandelenanalist Niels Koerts aan het bedrijf hangt. Dit heeft van doen met de waardering van Coolblue, waar in het persbericht met geen woord over is gesproken. “Een gemiste kans”, vindt Koerts. Welk advies en koersdoel hij op HAL plakt, leest u hieronder.

Brunel

Detacheerder Brunel (+0,9%) kwam eind oktober met stevige derdekwartaalcijfers naar buiten: de vraag is groot en de marges stijgen. Het bedrijf is actief in tal van slimme niches en is als detacheerder wat minder cyclisch dan de bulkuitzenders.

“Hoewel er met de resultaten weinig mis was, zakt de koers van het aandeel langzaam weg”, schrijft aandelenanalist Martin Crum in zijn analyse hieronder. Financieel staat het bedrijf er echter sterk voor, waardoor Crum zijn advies ophoogt. Dit onderbouwt hij in zijn stuk met nog een hele rits aan argumenten. Lees dat stuk dus aandachtig als u Brunel op uw verlanglijstje heeft staan.

Rentes

Dalende rentes, zo ook in Nederland. Hier daalde de tienjaarsrente met drie basispunten tot -0,11%.

Brede markt

De AEX (+0,6%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (+0,4%) en Duitsland (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 18,6 punten.

Wall Street heeft de deuren gesloten.

De euro daalt 0,3% en noteert nu 1,121 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,1%) en zilver (-0,1%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (-0,1%) daalt, terwijl Brent (+0,1%) stijgt.

Bitcoin (+2,7%) stijgt.

Het Damrak:

ING verhoogde vandaag zijn koersdoel voor Shell (-0,5%) van €16,50 naar €20,50. Wel volstaat volgens de bank nog altijd een houdadvies.

(-0,5%) van €16,50 naar €20,50. Wel volstaat volgens de bank nog altijd een houdadvies. "De Nederlandse fabrikant van medische apparatuur Philips (-1,9%) heeft woensdag gezegd dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het aantal gevallen van veiligheidsproblemen met zijn beademingsapparaten heeft overschat", schreef ABM Financial News vanmiddag. "We werken aan een uitgebreid antwoord op de bevindingen van FDA, waaronder ook onze plannen voor de verdere maatregelen die we gaan nemen", stelde CEO Frans van Houten.

(-1,9%) heeft woensdag gezegd dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het aantal gevallen van veiligheidsproblemen met zijn beademingsapparaten heeft overschat", schreef ABM Financial News vanmiddag. "We werken aan een uitgebreid antwoord op de bevindingen van FDA, waaronder ook onze plannen voor de verdere maatregelen die we gaan nemen", stelde CEO Frans van Houten. UBS verhoogde zijn koersdoel van Prosus (-0,3%) vandaag met €8. Er stond al een koopadvies, maar dat gaat nu samen met een koersdoel van €97.

(-0,3%) vandaag met €8. Er stond al een koopadvies, maar dat gaat nu samen met een koersdoel van €97. Daarnaast meldde de bank vandaag ook dat het een groter belang genomen heeft in Just Eat Takeaway (-0,0%). Waar het belang op 19 november van dit jaar nog 2,9% was, is dit nu bijna 3,2% met dito stemrecht.

(-0,0%). Waar het belang op 19 november van dit jaar nog 2,9% was, is dit nu bijna 3,2% met dito stemrecht. Na acht jaar is Yoram Knoops, CEO van ForFarmers (+0,5%), opgestapt. Het proces voor het vinden van zijn vervanger is inmiddels gestart.

Adviezen

HAL: naar €143 van €146 en verkopen - Degroof Petercam

Shell: naar €20,50 van €16,50 en houden - ING

Aalberts: naar €58 van €43 en houden - Kepler Cheuvreux

Prosus: naar €97 van €89 en kopen - UBS

Agenda vrijdag 19 november 2021

08:45 Consumentenvertrouwen - November (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - Oktober (eur)

19:00 Wall Street eerder dicht op Black Friday