Slotcall: een draai dus, afwachten of het de draai is

Dit twitterde ik rond het middaguur. Moet u nu de slotkoersen van onze chippers eens zien.

Koersen afgelopen week: er heeft intussen al ruim -10% op bord gestaan, wie dat wil kan #ASML #ASMI en #Adyen op dip kopen. Gaarne geen reacties op deze tweet, want buy the dip betekent kopen en er niet over in discussie gaan https://t.co/SggaW0tbLV pic.twitter.com/RoSckMqyS6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2021

Het is weer typisch zo'n dag dat Mr. Market schaterlachend de deur van het Damrak achter zich dicht trekt. Net op het moment dat u misschien ook dacht dat de AEX weer een haaientand van pak-m-beet -5% à -10% in eigen grafiek ging neerzetten, draaide de markt na opening Wall Street.

De rentes leveren ook één à twee basispuntjes in - bevestiging dus - en de dollar staat net onder 1,12 sterk te wezen. Bescheiden rebound dus en het is zeker nog geen uitgemaakte zaak dat de markt van karakter veranderd. Ofwel, TINA overboord en dat in ieder geval aandelen en obligaties het moeilijk krijgen.

Genoeg beweging vandaag op het Damrak, maar er is amper nieuws en is meestal niet te duiden. First things first, collega Niels Koerts is door met dit aandeel. Op veler verzoek zal ik maar zeggen en niet altijd even vriendelijk. Niels was misschien te enthousiast, maar duik er dan ook niet met zoveel geld in.

U was wat dat betreft gewaarschuwd. Een advies is meer dan alleen buy, hold of sell en een koersdoel, het gaat vooral om de kansen én risico's.

Verder is er niet zoveel bijzonders te melden over markt van vandaag. Technologie had het moeilijk, maar herstelde dus wat, in de VS liggen winkels onder druk door rampzalige outlooks GAP en Nordstrom (ga maar niet kijken wat hun koersen doen) en Opec heroverweegt een productieverhoging.

Dat zat er in, gisteren besloot de VS haar strategische voorraad aan te spreken. Duitsland heeft weer een regering - zij wel - en wil op ieder dak FLAK... uhm zonnepanelen dus en in de VS gaan straks de kalkoenen de oven in voor Thanksgiving. Morgen is de VS dicht en vrijdag in de praktijk ook: Black Friday.

En ja, hoe lang blijft u deze slotcall op dit uur lezen? Ik hoop niet dat Euronext mee leest, we maken al genoeg uren op de beurs. Wie maximaal 40 uur per week wil werken, kan het Damrak beter links laten liggen.

Vd discussies over kortere beursuren op London Stock Exchange (#LSE) en #Euronext (oa Damrak en Parijs) hoorden we al niet veel meer en nu helemaal niet meer, vrees ik. #DeutscheBörse breidde #DAX al uit naar 40 v 30 fondsen en nu dit#AEX pic.twitter.com/eoPII84WtT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2021

De brede markt dan vandeaag, er springt niets uit.

Om voor nog een beetje oh's en ah's in deze rubriek te zorgen, heb ik hier de scores van twee minuten na opening Wall Street. Zoek de verschillen.

De (AAA) rentes stonden dus ook twee à drie basispunten lager vandaag.

Beursplein 5

De gong klonk nog niet, of daar was net HAL al met haar Q3's.

#HAL is door met Q3's en er staat zoals altijd weer geen letter en cijfer te veel en te weinig in persbericht #AEX pic.twitter.com/lHpBlZfJAH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 24, 2021

Ik pak de Schaal van Mock er bij voor dat significant. Duidelijk.

Verder is er toch echt wel wat aan de hand daar in België in PostNL? De verhalen in de pers daar zijn niet mis.

Belgische arbeidsinspectie heeft PostNL in het vizier #PostNL https://t.co/BBCpnIl0rF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 23, 2021

En nog even voor de liefhebbers van deze Deens-Nederlandse combinatie, want onze spaarzame biotech fondsen ontberen momenteel fantasie.

Genmab zet terecht in op meerdere paarden #GENMABASDK1 https://t.co/6mp3fZpmXv — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 24, 2021

Verder nog iets? Vastgoed ligt goed, verder zie ik eigenlijk geen grote gemene delers